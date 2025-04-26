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Визит Президента Лыонг Кыонга передал мощный сигнал о вечных ценностях особых отношений между Вьетнамом и Лаосом

По сообщению специального корреспондента ВИА, вечером 25 апреля Президент Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама вернулись в международный аэропорт Нойбай в столице Ханое, успешно завершив государственный визит в Лаос по приглашению Генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.
  Президент Лыонг Кыонг (слева), генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент Лаоса Тхонглун Сисулит присутствуют на программе дружбы между Вьетнамом и Лаосом. Фото: ВИА  
По этому случаю заместитель премьер министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон дал интервью прессе, сопровождавшей делегацию, в котором рассказал о значении, целях и результатах визита.

По его словам, государственный визит Президента Лыонг Кыонга в Лаос имеет особое значение для укрепления традиционных отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами. Президент и делегация передали братскому лаосскому народу искренние чувства дружбы, солидарности и взаимного уважения.

Визит стал важной возможностью для руководства и народов обеих стран ещё раз подтвердить историческую ценность двусторонних отношений и гордость за совместные достижения на пути строительства и развития. Это путь, на котором Вьетнам и Лаос неизменно идут рука об руку, готовые поддерживать и жертвовать ради друг друга, понимая, что в судьбе одной страны всегда отражается след другой.

Неоценимые ценности солидарности, преданности, искренности и братства передаются новому поколению, которое несёт на себе миссию продолжать славные традиции, заложенные предыдущими поколениями, и быть достойными наследниками великой вьетнамо-лаосской дружбы.

Визит, прошедший 24–25 апреля и включивший 15 мероприятий, принёс множество практических результатов:

Во-первых, стороны договорились продолжать углубление политических связей, укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, а также активно реализовывать договорённости, достигнутые на высшем уровне, в духе: «всё обещанное — должно быть выполнено эффективно».

Во-вторых, стороны договорились вывести экономическое сотрудничество на уровень, соответствующий особым отношениям между двумя странами, устранить препятствия в торговле и инвестициях, совершенствовать правовую базу и координационные механизмы. Особенно важным стал прогресс в реализации проекта строительства порта Вунганг, который играет ключевую роль в стратегии «выхода Лаоса к морю», способствуя его интеграции в региональные и глобальные цепочки.

В-третьих, было подчеркнуто значение качественного сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров, с упором на эффективность и соответствие потребностям развития обеих стран.

По случаю визита Президент Лыонг Кыонг объявил о подарке от Коммунистической партии, правительства и народа Вьетнама — три миллиона долларов США на строительство районной больницы в провинции Вьентьян. Этот жест отражает искреннее стремление содействовать укреплению социальной защиты для братского лаосского народа.

Обе стороны подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество на международных и региональных форумах, особенно в рамках АСЕАН, ООН и Меконгского сотрудничества. Они также договорились активно продвигать итоги встречи лидеров трёх партий — Вьетнама, Лаоса и Камбоджи — и углублять экономическую интеграцию между тремя странами.

В заключение, визит Президента Лыонг Кыонга в Лаос передал мощный сигнал о вечных ценностях особых отношений между двумя странами, а также продемонстрировал решимость вывести эти отношения на новый, более глубокий и эффективный уровень развития.


ВИА/ИЖВ

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По данным ВИА, вечером 25 апреля Президент Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама вернулись в Ханой, успешно завершив государственный визит в Лаос по приглашению Генерального секретаря и Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
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