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Визит президента Индонезии во Вьетнам направлен на укрепление двусторонних связей
Индонезия была первой страной Юго-Восточной Азии, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом 30 декабря 1955 года.
С тех пор двусторонняя дружба постоянно поддерживается поколениями лидеров и народов.
С 1990 года обе стороны организовывали различные визиты делегаций государств, правительств и Национальных собраний, а также развивали культурные и межличностные обмены.
В июне 2013 года, по случаю государственного визита в Индонезию тогдашнего президента Чыонг Тан Шанга, стороны опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства, что стало важной вехой в истории двусторонних дипломатических отношений.
На многосторонних форумах две страны поддерживают тесную координацию и обмениваются мнениями по многим вопросам стратегической важности, связанным с поддержанием мира, стабильности и безопасности в регионе.
Экономическое сотрудничество и торговля называются ярким пятном в двусторонних отношениях. В настоящее время Индонезия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Вьетнам - четвертым по величине.
Объем двусторонней торговли увеличился с 8,2 миллиарда долларов США в 2020 году до 14,1 миллиарда долларов США в 2022 году, а в прошлом году он составил более 12 миллиардов долларов США. К 2028 году обе страны стремятся к 15 миллиардам долларов США в двусторонней торговле.
Посол Вьетнама в Индонезии Та Ван Тхонг заявил, что у двух стран еще есть огромный потенциал, который необходимо использовать, и множество преимуществ, которые они могут дополнить друг друга. В АСЕАН Индонезия является крупнейшим рынком с более чем 285 миллионами потребителей, а Вьетнам - третьим по величине с населением в 100 миллионов человек и впечатляющим экономическим ростом.
Кроме того, у них есть много преимуществ для расширения двусторонней торговли, поскольку обе страны являются членами зоны свободной торговли АСЕАН (AFTA) и Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP).
По словам дипломата, во время поездки президента Джоко Видодо стороны обменяются мнениями о сотрудничестве в таких областях, представляющих взаимный интерес, как развитие торговли и инвестиций, взаимодействие в области энергетического перехода и развития зеленой и цифровой экономики, производства электромобилей и высокотехнологичного сельского хозяйства.
Поскольку ситуация в мире переживает серьезные изменения в области геополитики, безопасности и экономики, у двух сторон будет много вопросов для обсуждения, чтобы укрепить сотрудничество и координацию на региональных и международных форумах.
Поскольку Вьетнам и Индонезия взяли на себя твердые обязательства по сокращению выбросов углерода, демонстрируя свою ответственность за вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, они могут тесно сотрудничать в области энергетического перехода, хранения углерода, развития возобновляемых и зеленых источников энергии, а также устойчивого зеленого экономического развития.
Необходимо рассмотреть вопрос о подписании нового соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства для реализации конкретных проектов по повышению уровня жизни фермеров, обеспечению продовольственной безопасности и содействию торгово-экономическому развитию каждой страны, сказал посол Та Ван Тхонг.
Туризм также является перспективной областью для развития сотрудничества между двумя странами, сказал он. Возобновление прямых рейсов после периода перебоев, вызванных пандемией COVID-19, и открытие новых маршрутов Хошимин - Джакарта и Ханой - Джакарта вьетнамским перевозчиком Vietjet являются благоприятными условиями для сотрудничества двух сторон в разработке конкретных туристических продуктов, соединении направлений и создании новых продуктов в зеленом и устойчивом направлении, оценил он.