Визит президента в Италию определит новые амбиции на будущее: посол Италии

Президент Во Ван Тхыонг и его супруга посетят Италию с государственным визитом в этом месяце по приглашению президента Италии Серджио Маттареллы.

По этому случаю посол Италии во Вьетнаме Антонио Алессандро дал интервью Вьетнамскому информационному агентству в преддверии визита, рассчитывая, что это будет способствовать обновлению политических отношений между двумя странами и ориентации их сотрудничества во всех секторах.



Корр: Каково значение предстоящего визита в Италию президента Вьетнама Во Ван Тхыонга?



Посол Антонио Алессандро: Предстоящий визит президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Италию имеет большое значение, поскольку он знаменует 50–летие установления дипломатических отношений (23 марта 1973 г. – 23 марта 2023 г.) и 10-летие стратегического партнерства (21 января 2013 г. - 21 января 2023 г.).

Это происходит спустя десять лет после того, как в январе 2013 года генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг посетил Италию, и две страны подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства.

Президент Серхио Маттарелла встретит президента Во Ван Тхыонга, который посетит Италию с государственным визитом, являющейся самым высоким форматом в международных отношениях.

Главы двух государств отметят дружбу, солидарность и сотрудничество, которые до сих пор характеризуют отношения между двумя странами, и поставят новые цели на будущее.

Италия и Вьетнам изменились за эти 50 лет, изменился и мир. Они многое могут дать друг другу: одна из них как член-основатель ЕС и член G7, другая - как важный член АСЕАН и одна из самых динамично развивающихся экономик в Индо-Тихоокеанском регионе.

Этот визит обновит наши политические отношения, чтобы сориентировать сотрудничество обеих стран во всех секторах.



Корр: В этом году Вьетнам и Италия отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. Оглядываясь назад на столь незабываемый путь, назовите наиболее значимые достижения за весь период, а какие возможности еще не были использованы ?



Посол Антонио Алессандро: Торговля и инвестиции, конечно, являются секторами, в которых мы достигли больших результатов.

Мы достигли рекордного показателя в 6,2 млрд. долл. CША в двустороннем товарообороте в 2022 году, и мы хотим продолжать расти благодаря EVFTA. Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Италии в АСЕАН, а Италия - вторым по величине экспортером ЕС во Вьетнам.

Итальянские инвестиции менее впечатляющи по объему, но очень высоки по качеству и очень актуальны для экономик наших стран.

Некоторые итальянские инвестиции особенно заметны и ценятся вьетнамской общественностью.

Мы также видим некоторые первоначальные инвестиции Вьетнама в Италию и хотим их поощрять.

Наука и технология - это еще одна область, которая принесла большое удовлетворение обеим сторонам. Семь трехлетних программ уже завершены, и мы только что объявили конкурс на сбор новых проектов для программы на 2024-26 годы.

Наконец, культура и творческие индустрии, а также охрана наследия- это еще одни области, где наше сотрудничество принесло значительные результаты.

Во всех этих областях есть возможности. Я также хотел бы упомянуть о важности обменов между людьми, таких как туризм и студенческие обмены.



Корр: Не могли бы вы поделиться с нами своим планом празднование 50-летия двух стран?



Посол Антонио Алессандро: У нас было официальное празднование 23 марта, в тот самый день, когда мы установили дипломатические отношения.

Последовал ряд инициатив, таких как итальянская костюмированная опера «Сельская честь», визит корабля ВМС Италии «Франческо Морозини», выставка «Создано в Италии».

Всего несколько дней назад в Casa Italia была организована замечательная фотовыставка, посвященная памятным моментам отношений между Италией и Вьетнамом. Куратором мероприятия выступило итальянское информационное агентство ANSA, фотографии также были предоставлены Вьетнамским информационным агентством в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя агентствами.

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Корр: От себя лично, если вы принимаете вьетнамского друга в Италии, что бы вы в первую очередь показали ему в своей стране? А что вы обычно делаете, когда встречаете итальянского друга во Вьетнаме?



Посол Антонио Алессандро: В Италии я бы показал Капитолий, откуда вы видите «Римский форум», сердце древнего Рима. Именно туда будет сопровождаться президент Во Ван Тхыонг, чтобы он открыть для себя магию и историю «вечного города», который мы называем Римом.

Во Вьетнаме я бы выбрал Храм литературы, где можно проникнуться традиционным вьетнамским духом и прочувствовать атмосферу современного Вьетнама, останавливаясь там по пути./.



Корр: Спасибо Вам за интервью!