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Визит Президента Вьетнама в Египет открывает новый этап сотрудничества между двумя странами

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг совершит государственный визит в Арабскую Республику Египет с 3 по 6 августа. По этому случаю корреспондент Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Каире взял интервью у Посла Вьетнама в Египте Нгуен Хюи Зунга о значении визита для двусторонних отношений. В ходе интервью Посол Нгуен Хюи Зунг отметил, что государственный визит Президента Лыонг Кыонга в Египет имеет стратегическое значение и окажет долгосрочное влияние на развитие вьетнамско-египетских отношений в контексте вступления обеих стран в новую эпоху развития. Особенно важно, что визит станет продолжением драгоценного наследия, заложенного Президентом Хо Ши Мином и Президентом Гамалем Абдель Насером, которые стояли у истоков установления двусторонних отношений. Президент Хо Ши Мин подчеркивал важность развития дружественных связей с Египтом и другими арабскими странами.

Это первый государственный визит в Египет за последние 7 лет, после визита Президента Чан Дай Куанга в 2018 году. Визит Президента Лыонг Кыонга — это важное внешнеполитическое событие для обеих стран, имеющее особое значение. Он демонстрирует стремление вывести отношения на новый уровень, укрепить политическое доверие и углубить традиционную дружбу, тем самым создавая импульс для начала нового этапа сотрудничества, особенно в области экономики и торговли между Вьетнамом и Египтом, а также с другими странами Африки.

Ожидается, что в ходе визита Президент Лыонг Кыонг проведет переговоры на высшем уровне с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, встретится с Премьер-министром Мустафой Мадбули, Председателем Сената Абдель Разеком и Председателем Народного собрания Ханафи Гебали. Он также выступит с программной речью в Штабе Лиги арабских государств (ЛАГ). По случаю визита Президент встретится с сотрудниками посольства, представителями различных вьетнамских учреждений и соотечественниками, проживающими, обучающимися и работающими в Египте.

По случаю государственного визита Президента Вьетнама в Египет лидеры обеих стран выражают надежду и стремление как можно скорее вывести двусторонние отношения на уровень всестороннего партнерства. Это откроет новые горизонты с множеством потенциала и возможностей в духе дружественного сотрудничества ради общего процветающего будущего. Одновременно будет создана возможность более эффективно выстраивать и использовать новые механизмы сотрудничества на основе уважения международного права, независимости, суверенитета, территориальной целостности и политической системы каждой из стран.

Посол Нгуен Хюи Зунг выразил уверенность, что при высоком внимании и тесной координации обеих сторон, а также благодаря тщательной подготовке программы и содержания визита, государственный визит Президента Лыонг Кыонга в Египет станет успешным во всех аспектах. Он станет новой вехой в развитии добрых традиционных дружеских отношений между двумя странами, заложенных Президентом Хо Ши Мином и Президентом Гамалем Абдель Насером и неустанно укрепляемых поколениями руководителей и народами обеих стран на протяжении более чем 60 лет. Этот визит станет свидетельством преемственности благородных традиций, а также отразит стратегическое видение лидеров двух стран в развитии стратегического партнерства ради интересов народов и во имя мира и стабильности в регионе и мире.

ВИА/ИЖВ

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