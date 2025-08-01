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Визит Президента Вьетнама в Египет открывает новый этап сотрудничества между двумя странами
Это первый государственный визит в Египет за последние 7 лет, после визита Президента Чан Дай Куанга в 2018 году. Визит Президента Лыонг Кыонга — это важное внешнеполитическое событие для обеих стран, имеющее особое значение. Он демонстрирует стремление вывести отношения на новый уровень, укрепить политическое доверие и углубить традиционную дружбу, тем самым создавая импульс для начала нового этапа сотрудничества, особенно в области экономики и торговли между Вьетнамом и Египтом, а также с другими странами Африки.
Ожидается, что в ходе визита Президент Лыонг Кыонг проведет переговоры на высшем уровне с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, встретится с Премьер-министром Мустафой Мадбули, Председателем Сената Абдель Разеком и Председателем Народного собрания Ханафи Гебали. Он также выступит с программной речью в Штабе Лиги арабских государств (ЛАГ). По случаю визита Президент встретится с сотрудниками посольства, представителями различных вьетнамских учреждений и соотечественниками, проживающими, обучающимися и работающими в Египте.
По случаю государственного визита Президента Вьетнама в Египет лидеры обеих стран выражают надежду и стремление как можно скорее вывести двусторонние отношения на уровень всестороннего партнерства. Это откроет новые горизонты с множеством потенциала и возможностей в духе дружественного сотрудничества ради общего процветающего будущего. Одновременно будет создана возможность более эффективно выстраивать и использовать новые механизмы сотрудничества на основе уважения международного права, независимости, суверенитета, территориальной целостности и политической системы каждой из стран.
Посол Нгуен Хюи Зунг выразил уверенность, что при высоком внимании и тесной координации обеих сторон, а также благодаря тщательной подготовке программы и содержания визита, государственный визит Президента Лыонг Кыонга в Египет станет успешным во всех аспектах. Он станет новой вехой в развитии добрых традиционных дружеских отношений между двумя странами, заложенных Президентом Хо Ши Мином и Президентом Гамалем Абдель Насером и неустанно укрепляемых поколениями руководителей и народами обеих стран на протяжении более чем 60 лет. Этот визит станет свидетельством преемственности благородных традиций, а также отразит стратегическое видение лидеров двух стран в развитии стратегического партнерства ради интересов народов и во имя мира и стабильности в регионе и мире.