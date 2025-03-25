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Визит президента Бразилии во Вьетнам открывает новую эру двустороннего сотрудничества
Визит президента Лулы да Силвы подтверждает приверженность обеих сторон реализации мер, направленных на эффективное воплощение стратегического партнерства Вьетнам-Бразилия, а также на стимулирование практического сотрудничества по всем направлениям - политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициям, науке, технологиям и инновациям, культуре, социальной сфере и борьбе с изменением климата на новом уровне.
Этот визит также является важным шагом для Вьетнама в укреплении сотрудничества с одной из крупнейших экономик Южной Америки, которая играет ведущую роль в этом регионе. Таким образом, Вьетнам сможет диверсифицировать своих экономических партнеров, открывая новые возможности для развития в ключевых отраслях и сферах.
Посол Буй Ван Нгьи отметил, что в ходе этого визита особое внимание будет уделено обмену мнениями по направлениям сотрудничества в таких перспективных и значимых областях, как возобновляемая энергия, обрабатывающая промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство, биотопливо, образование и подготовка кадров, а также противодействие изменению климата.
Стороны проведут обсуждения и примут конкретные меры для стимулирования экономического и торгового сотрудничества, расширения рынков и увеличения инвестиций между двумя странами. Особенно важно, что министерства, отрасли, местные органы власти и предприятия обеих стран планируют подписать соглашения о сотрудничестве, создавая юридическую основу для реализации практических программ, которые принесут долгосрочную пользу обеим сторонам.
Вьетнам также рассчитывает на то, что Бразилия вскоре признает статус страны с рыночной экономикой и ускорит процесс переговоров о Соглашении о свободной торговле (FTA) между Вьетнамом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), что станет важным шагом для расширения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в будущем.
Помимо соглашений в области экономики и торговли, визит откроет возможности для обмена опытом и сотрудничества в других перспективных областях, таких как туризм, авиация, морские порты и логистика. Это те сферы, в которых обе страны обладают большим потенциалом, но еще не в полной мере использовали свои возможности. Содействие сотрудничеству в этих областях поспособствует еще более динамичному развитию двусторонних отношений.