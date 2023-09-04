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Визит Председателя Сената Японии во Вьетнам: Укрепляется обширное стратегическое партнерство между Вьетнамом и Японией
Вьетнам и Япония официально установили дипломатические отношения 21 сентября 1973 года. С тех пор, спустя 50 лет, две страны стали очень важными партнерами, разделяющими множество общих стратегических интересов. Структура взаимоотношений постоянно совершенствуется: от «Надежного, долгосрочного стабильного партнера» (в 2002 г.) до «На пути к стратегическому партнерству ради мира и процветания в Азии» (в 2006 г.), «Стратегического партнерства ради мира и процветания в Азии». (2009 г.) и «Расширенного стратегического партнерства ради мира и процветания в Азии» (2014 г.).
В течение последних лет политическое доверие между Вьетнамом и Японией постоянно консолидируется и укрепляется посредством регулярных контактов и обменов на всех уровнях, особенно на высоком уровне.
Две страны также тесно и эффективно сотрудничают на международных и региональных форумах, таких как конференции ООН, АСЕАН , АТЭС, АСЕМ..., внося все более активный вклад в мир, стабильность и развитие в Азиатско-Тихиокеаского регионе, соответствуя внешней политике независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности Вьетнама.
Япония в настоящее время является одним из важнейших экономических партнеров Вьетнама и первой страной G7 (группы ведущих промышленных стран мира), признавшей вьетнамскую экономику рыночной (октябрь 2011 г.).
Общий двусторонний товарооборот в 2020 году достиг 40 миллиардов долларов США, в 2021 году достиг 42,7 млрд долларов США, в 2022 году - 47,6 млрд долларов США. За первые 7 месяцев 2023 года импортно-экспортный оборот двух стран достиг более 24,9 млрд долларов США. Две страны предоставили друг другу налоговые ставки наибольшего благоприятствования с 1999 года.
Япония также является крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) Вьетнаму, на ее долю (29,3 миллиарда долларов США) приходится около 30% общего капитала иностранных доноров Вьетнама, из которых 1,8 миллиарда долларов США безвозмездной помощи.
Помимо экономического и торгового сотрудничества, две страны также эффективно сотрудничают во многих других областях, таких как сельское хозяйство, культура, образование и обучение, здравоохранение, туризм, сотрудничество между местностями, труд...
В настоящее время вьетнамская община в Японии насчитывает около 500 тысяч человек. Вьетнамцы в настоящее время живут, работают и учатся в 47 провинциях и городах Японии, в основном сосредоточены в Айти, Токио, Осаке, Сайтаме, Тибе, Фукуока…
Официальный визит во Вьетнам председателя Сената Японии Оцудзи Хидэхиса состоится по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией и наилучшего развития двухсторонних отношений. При поддержке руководителей и народа двух стран вьетнамско-японские отношения получили множество благоприятных условий для развития на новую высоту. Безусловно, визит будет способствовать консолидации и углублению широкого стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.