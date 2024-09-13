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Визит председателя НС Чан Тхань Мана углубляет вьетнамско-российские связи
По его словам, визит состоялся после государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года. Примечательно, что после избрания президента То Лама генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама президент Путин стал первым иностранным лидером, который провел телефонные переговоры с главой партии, что свидетельствует об особом внимании России к отношениям с Вьетнамом.
Поездка также стала первым зарубежным визитом Чан Тхань Ман в качестве председателя НС, что подчеркивает то значение, которое партия и государство Вьетнама придают вьетнамско-российским отношениям и парламентским связям в частности.
В ходе визита почти все высшие руководители России провели переговоры и встречи с Чан Тхань Маном, охватывающие весь спектр двусторонних связей: политику, дипломатию, экономику, торговлю, инвестиции, нефть и газ, энергетику, науку и технологии, образование и подготовку кадров, трудовые отношения, национальную оборону и безопасность.
Ву Хай Ха отметил, что с момента визита президента Путина во Вьетнам обе стороны тесно сотрудничают, выполняют многочисленные задачи и продолжают развивать двусторонние связи в более практическом ключе.
О третьем заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству под сопредседательством председателя НС Чан Тхань Мана и председателя государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина Ву Хай Ха сказал, что обсуждался опыт законотворчества и надзора, а также глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Примечательно, что по итогам визита 11-12 сентября под сопредседательством двух вице-премьеров состоялось заседание вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Также было опубликовано совместное коммюнике третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, в котором подчеркивается необходимость обмена опытом в области законотворчества и надзора за соблюдением законов, оказания взаимной поддержки на глобальных и региональных межпарламентских форумах и содействия обмену делегациями на всех уровнях, добавил он.