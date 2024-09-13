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Визит председателя НС Чан Тхань Мана углубляет вьетнамско-российские связи

Председатель Комитета по внешним связям Национального собрания (НС) Ву Хай Ха подчеркнул важность завершившегося 8-10 сентября визита в Россию председателя НС Вьетнама Чан Тхань Мана.
  Председатель НС Чан Тхань Ман (справа) и президент России Владимир Путин. Фото: ВИA  
В беседе с прессой Ву Хай Ха сказал, что визит совпал с 30-летием подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией (16 июня 1994-2024 гг.) и предваряет 75-летие установления двусторонних дипломатических связей в следующем году.

По его словам, визит состоялся после государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года. Примечательно, что после избрания президента То Лама генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама президент Путин стал первым иностранным лидером, который провел телефонные переговоры с главой партии, что свидетельствует об особом внимании России к отношениям с Вьетнамом.

Поездка также стала первым зарубежным визитом Чан Тхань Ман в качестве председателя НС, что подчеркивает то значение, которое партия и государство Вьетнама придают вьетнамско-российским отношениям и парламентским связям в частности.

В ходе визита почти все высшие руководители России провели переговоры и встречи с Чан Тхань Маном, охватывающие весь спектр двусторонних связей: политику, дипломатию, экономику, торговлю, инвестиции, нефть и газ, энергетику, науку и технологии, образование и подготовку кадров, трудовые отношения, национальную оборону и безопасность.

Ву Хай Ха отметил, что с момента визита президента Путина во Вьетнам обе стороны тесно сотрудничают, выполняют многочисленные задачи и продолжают развивать двусторонние связи в более практическом ключе.

О третьем заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству под сопредседательством председателя НС Чан Тхань Мана и председателя государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина Ву Хай Ха сказал, что обсуждался опыт законотворчества и надзора, а также глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Примечательно, что по итогам визита 11-12 сентября под сопредседательством двух вице-премьеров состоялось заседание вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также было опубликовано совместное коммюнике третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, в котором подчеркивается необходимость обмена опытом в области законотворчества и надзора за соблюдением законов, оказания взаимной поддержки на глобальных и региональных межпарламентских форумах и содействия обмену делегациями на всех уровнях, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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