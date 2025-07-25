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Визит председателя НС направлен на развитие всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Швейцарией
Швейцария была одной из первых западноевропейских стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом 11 октября 1971 года, хотя их связи уходят корнями гораздо дальше. Более века назад швейцарские купцы, ученые и исследователи прибыли во Вьетнам, привлеченные его культурой и возможностями. Одним из наиболее известных был Александр Йерсин, ученый, который жил и проводил исследования во Вьетнаме в XIX веке и скончался в Нячанге в 1943 году.
В 1954 году Швейцария принимала Женевскую конференцию по Индокитаю, предоставив Вьетнаму первую возможность участвовать в многосторонней дипломатии. Эти ранние контакты заложили основу для сегодняшних прочных двусторонних отношений. После установления официальных дипломатических отношений в 1971 году Швейцария открыла свое посольство в Ханое в 1973 году и консульство в Хошимине в 1994 году. Вьетнам открыл свое консульство в Женеве в 1984 году, которое через десять лет было преобразовано в генеральное консульство, а в 2000 году официально открыл свое посольство в Берне.
За последние более чем пять десятилетий визиты на высоком уровне укрепили взаимное доверие и создали благоприятную среду для сотрудничества. Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет посетил Швейцарию в 2010 году, затем председатель Национального собрания Нгуен Шинь Хунг в 2014 году и председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган на 138-й сессии МПС в 2018 году. Совсем недавно премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе и провел встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд в январе 2024 и январе 2025 годов, а генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам также встретился с президентом Амхердом в кулуарах 19-го саммита франкоязычных стран в октябре 2024 года.
С швейцарской стороны важными визитами во Вьетнам стали визиты президента Арнольда Коллера в 1997 году, президента Паскаля Кушпена в 2008 году, председателя Государственного совета Иво Бишофбергера в 2017 году и министра экономики Ги Пармелина в 2019 году. Более поздние визиты во Вьетнам совершили вице-президент и министр иностранных дел Игнацио Кассис в 2021 году, министр сельского хозяйства Кристиан Хофер в 2023 году и президент Национального совета Швейцарии Мартин Кандинас в июне 2023 года.
В частности, 21 января 2025 года премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с президентом Швейцарии Карин Келлер-Саттер на полях 55-го ВЭФ в Давосе. Лидеры двух стран договорились вывести двусторонние связи на уровень всеобъемлющего партнерства, открыв новый этап более глубокого и эффективного сотрудничества.
Заглядывая в будущее, Вьетнам и Швейцария взяли на себя обязательство активизировать обмены на высоком уровне, ускорить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ и расширить сотрудничество в таких областях, как образование, наука и технологии, культура, туризм и адаптация к изменению климата. Они также продолжали поддерживать друг друга на многосторонних форумах, включая Организацию Объединенных Наций, АСЕАН, АСЕМ и партнерство по секторальному диалогу между АСЕАН и Швейцарией.
Экономическое и торговое сотрудничество продвигается вперед
Экономические, торговые и инвестиционные отношения между Вьетнамом и Швейцарией неуклонно развиваются наряду с их политическим партнерством. Швейцария является одним из важнейших европейских торговых партнеров Вьетнама и занимает шестое место среди его крупнейших европейских инвесторов. И наоборот, Вьетнам является одним из ведущих торговых партнеров Швейцарии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В последние годы двусторонний товарооборот оставался стабильным, достигнув 860,7 млн долларов США в 2021 году, 806,7 млн долларов США в 2022 году, 825,8 млн долларов США в 2023 году и 811,2 млн долларов США в 2024 году. В первой половине 2025 года объем товарооборота составил 454 миллиона долларов США. Швейцария все больше ценит растущую роль Вьетнама в мировой торговле, особенно после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом. Обе стороны активно ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ, в состав которого входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.
По состоянию на декабрь 2024 года Швейцария занимала 20-е место из 147 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 221 проектом и зарегистрированным капиталом более 2,11 миллиарда долларов США. Ведущие швейцарские компании, работающие во Вьетнаме, включают Nestlé в секторе продуктов питания и напитков, Novartis и Roche в фармацевтике и здравоохранении, ABB в энергетике и автоматизации, Sulzer в машиностроении, SGS в инспекции и сертификации, Escatec в производстве электроники, Ringier в издательском деле и André/CIE в торговле.
Швейцария также является одной из немногих западноевропейских стран, которые последовательно предоставляют Вьетнаму официальную помощь в целях развития (ОПР). С 1992 года объем ОПР Швейцарии достиг почти 630 миллионов швейцарских франков, или примерно 790 миллионов долларов США. В мае 2025 года Швейцария запустила свою Программу сотрудничества в целях развития для Вьетнама на 2025-2028 годы с выделенным бюджетом в размере 50 миллионов долларов США.
Во время пандемии COVID-19 Швейцария передала Вьетнаму 13 тонн медицинского оборудования на сумму 5,5 миллиона долларов США и направила шестерых экспертов по борьбе с оползнями для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных тайфуном "Яги" в 2024 году. Эти акты поддержки отражают прочную дружбу между двумя народами, которая еще больше укрепляется благодаря регулярным культурным обменам и связям между людьми.
Обе страны видят значительный потенциал в расширении сотрудничества в области образования, инноваций, устойчивого развития, туризма и культуры. В настоящее время в швейцарских университетах обучаются около 150 вьетнамских студентов, стажеров и исследователей. Швейцария также оказывает поддержку Вьетнаму в области экологического образования и последипломного обучения в области финансов, банковского дела и управления бизнесом.
Вьетнамская община в Швейцарии, насчитывающая, по оценкам, около 10 000 человек и проживающая во всех 26 кантонах, успешно интегрировалась в швейцарское общество. Вьетнамцы поддерживают прочные связи со своей родиной, внося позитивный вклад в двусторонние отношения посредством культурной и общественной деятельности.
Расширение парламентского сотрудничества
Парламентские отношения между Вьетнамом и Швейцарией продолжают развиваться. Важной вехой стал официальный визит президента Национального совета Мартина Кандинаса во Вьетнам в июне 2023 года, в ходе которого обе стороны подтвердили свою общую приверженность укреплению связей к взаимной выгоде и содействию миру и стабильности в регионе и во всем мире.
Законодательные органы двух стран проводят регулярные консультации и поддерживают друг друга на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Парламентская ассамблея франкоязычных стран (АПФ). Их парламентские группы дружбы также сыграли важную роль в развитии отраслевого сотрудничества.
Участие председателя Национального собрания Чан Тхань Мана в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве, а также его двусторонняя деятельность в Швейцарии подчеркивают последовательную политику Вьетнама по развитию всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Швейцарией. Целью визита является укрепление сотрудничества в областях, где Швейцария обладает опытом, а Вьетнам нуждается в развитии, таких как финансы, банковское дело, цифровая трансформация, инновации и точное машиностроение. Ожидается также, что это откроет возможности для сотрудничества в развивающихся секторах, включая возобновляемые источники энергии, переход к "зеленой" экономике и цифровую экономику.
Эта поездка также направлена на ускорение переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ, укрепление стратегических позиций Вьетнама как связующего звена между Швейцарией и АСЕАН и содействие углублению сотрудничества между парламентами двух стран.