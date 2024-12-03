Визит председателя НС в Японию должен способствовать развитию законодательных связей

Председатель НС Чан Тхань Ман (третий справа) и его супруга 1 декабря отправились с официальными визитами в Сингапур и Японию. Фото: ВИA Более 50 лет прочных вьетнамско-японских отношений



Вьетнам и Япония официально установили дипломатические отношения 21 сентября 1973 года. За прошедшие 50 лет двусторонняя дружба и сотрудничество постоянно укреплялись и развивались во всех областях, став ярким пятном в процессе реализации Вьетнамом своей внешней политики независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешних отношений.



В 2002 году отношения были переведены из категории «Надежное и долгосрочное стабильное партнерство» в «Стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии» в 2009 году, затем в «Обширное стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии» в 2014 году, и совсем недавно во «Всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» в ноябре 2023 года.



Создание «Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» отражает высокий уровень политического доверия и зрелость вьетнамско-японских отношений.



Эта веха открывает путь к новому этапу более содержательного и эффективного сотрудничества во всех областях, отвечающего чаяниям, потребностям и интересам народов обеих стран, а также способствующего миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире.



Две страны поддерживают встречи и обмены на всех уровнях, различные механизмы диалога, а также тесное и эффективное сотрудничество на региональных и международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Плюс Три, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Форум «Азия-Европа» (АСЕМ). Их усилия способствуют миру, стабильности и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Вьетнамско-японские экономические и торговые отношения строятся на двусторонних и многосторонних соглашениях о свободной торговле, а также на проектах прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и официальной помощи развитию (ОПР) Японии во Вьетнаме.



Япония является крупнейшим поставщиком ОПР для Вьетнама, вторым по величине партнером в сфере трудового сотрудничества, третьим в сфере туризма и четвертым в сфере торговли, а также третьим по величине инвестором.



Японская ОПР сыграла ключевую роль в развитии важнейших инфраструктурных проектов, создав положительный эффект, способствующий устойчивому социально-экономическому росту.



Двусторонняя торговля выросла до 44,98 миллиарда долларов США в 2023 году с 47,6 миллиарда долларов США в 2022 году, а за первые 10 месяцев этого года она составила 38,1 миллиарда долларов США.



Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки отметил важную веху в ноябре 2024 года, когда было подписано соглашение между правительствами двух стран, согласно которому Япония предоставит ИТ-оборудование для модернизации национального центра обработки данных о населении, управляемого Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ожидается, что этот проект окажет поддержку Вьетнаму в его усилиях по цифровой трансформации. Вьетнам и Япония официально установили дипломатические отношения 21 сентября 1973 года. За прошедшие 50 лет двусторонняя дружба и сотрудничество постоянно укреплялись и развивались во всех областях, став ярким пятном в процессе реализации Вьетнамом своей внешней политики независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешних отношений.В 2002 году отношения были переведены из категории «Надежное и долгосрочное стабильное партнерство» в «Стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии» в 2009 году, затем в «Обширное стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии» в 2014 году, и совсем недавно во «Всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» в ноябре 2023 года.Создание «Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» отражает высокий уровень политического доверия и зрелость вьетнамско-японских отношений.Эта веха открывает путь к новому этапу более содержательного и эффективного сотрудничества во всех областях, отвечающего чаяниям, потребностям и интересам народов обеих стран, а также способствующего миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире.Две страны поддерживают встречи и обмены на всех уровнях, различные механизмы диалога, а также тесное и эффективное сотрудничество на региональных и международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Плюс Три, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Форум «Азия-Европа» (АСЕМ). Их усилия способствуют миру, стабильности и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Вьетнамско-японские экономические и торговые отношения строятся на двусторонних и многосторонних соглашениях о свободной торговле, а также на проектах прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и официальной помощи развитию (ОПР) Японии во Вьетнаме.Япония является крупнейшим поставщиком ОПР для Вьетнама, вторым по величине партнером в сфере трудового сотрудничества, третьим в сфере туризма и четвертым в сфере торговли, а также третьим по величине инвестором.Японская ОПР сыграла ключевую роль в развитии важнейших инфраструктурных проектов, создав положительный эффект, способствующий устойчивому социально-экономическому росту.Двусторонняя торговля выросла до 44,98 миллиарда долларов США в 2023 году с 47,6 миллиарда долларов США в 2022 году, а за первые 10 месяцев этого года она составила 38,1 миллиарда долларов США.Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки отметил важную веху в ноябре 2024 года, когда было подписано соглашение между правительствами двух стран, согласно которому Япония предоставит ИТ-оборудование для модернизации национального центра обработки данных о населении, управляемого Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ожидается, что этот проект окажет поддержку Вьетнаму в его усилиях по цифровой трансформации.

Кроме того, был достигнут прогресс в сотрудничестве в области транспортной инфраструктуры, борьбы с изменением климата, культуры, труда и образования, а также в сотрудничестве между населенными пунктами двух стран.



Практичные и эффективные парламентские связи



Что касается законодательных отношений, то НС Вьетнама и НС Японии поддерживают обмен делегациями на всех уровнях, способствуя реализации и продвижению соглашений, достигнутых двумя странами.



Они активизировали обмены между законодателями в рамках парламентских групп дружбы, а также между молодыми и женскими законодателями, используя различные форматы.



В рамках многостороннего парламентского сотрудничества, включая Межпарламентский союз (МПС), Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) и Межпарламентскую ассамблею АСЕАН (МПА), две страны разделяют взгляды на создание и поддержание мирной и стабильной среды для развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны регулярно проводят консультации и поддерживают взгляды друг друга на безопасность судоходства и пролета в регионе.



Заместитель председателя Комитета по внешним связям НС Ле Тху Ха сообщила, что в ходе визита запланированы переговоры с председателем Палаты советников Секигути Масакадзу и спикером Палаты представителей Нугака Фукухиро. Он встретится с премьер-министром Японии Исибой Сигэру, а также нанесет визит вежливости императору Нарухито и императрице Масако. Он также вручит ордена от президента Вьетнама нескольким бывшим японским лидерам.



Высший вьетнамский законодатель встретится с представителями Парламентского альянса дружбы Япония-Вьетнам, лидерами основных японских политических партий, экономических организаций и властей населенных пунктов, имеющих тесные связи с Вьетнамом. Чан Тхань Ман также посетит посольство Вьетнама в Токио, генеральное консульство в Фукуоке и представителей вьетнамской общины в Японии.



В ходе визита будет подписано соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой советников Японии, что станет важной вехой в развитии законодательного сотрудничества между двумя странами в ближайшие годы.

Ле Тху Ха выразила уверенность, что визит не только укрепит дипломатические отношения между Вьетнамом и Японией, но и расширит связи и будет способствовать развитию сотрудничества между местными органами власти, принося ощутимую пользу гражданам и деловым кругам обеих стран.



