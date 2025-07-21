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Визит председателя НС Вьетнама в Сенегал обещает новые возможности сотрудничества
Визит в Сенегал - это самый высокий уровень отношений между двумя странами за более чем 55 лет дипломатических отношений.
Традиционная дружба
Вьетнам и Сенегал установили дипломатические отношения 29 декабря 1969 года. В настоящее время посольство Вьетнама в Алжире также отвечает за Сенегал, а посольство Сенегала в Малайзии - за Вьетнам.
Несмотря на географическую удаленность, за последние десятилетия обе страны организовали несколько визитов на высоком уровне, включая визиты председателя Консультативного совета Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам Нгуен Хыу Тхо (1973 г.), вице-президента Нгуен Тхи Бинь (1995 г.), вице-премьера Нгуен Кхань (1996 г.) и министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Хуй Нго (2002 г.). Совсем недавно, 25 июня 2025 года, премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со своим сенегальским коллегой Усманом Сонко во время 16-й ежегодной встречи «Новых лидеров» Всемирного экономического форума в Тяньцзине (Китай).
Сенегальскую сторону посетили президент Абду Диуф и министр иностранных дел Мустафа Ниассе (1997 г.), а также первый заместитель председателя Национального собрания Исмаэла Диалло, который участвовал в заседании исполнительного комитета Парламентской ассамблеи франкофонии во Вьетнаме в январе 2025 года.
В беседе со своим сенегальским коллегой Усманом Сонко в Тяньцзине премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил традиционную дружбу и хорошее сотрудничество между Вьетнамом и Сенегалом. Он подчеркнул готовность Вьетнама поделиться опытом в области развития сельского хозяйства и поддержать цели Сенегала в области продовольственной безопасности с помощью инновационных подходов.
Он также призвал Сенегал служить для Вьетнама мостом для укрепления связей с африканскими странами и членами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также продолжать создавать благоприятные условия для проживания и работы в Сенегале вьетнамских граждан и лиц вьетнамского происхождения.
Со своей стороны, премьер-министр Усман Сонко выразил глубокую признательность за двусторонние связи и приветствовал углубление сотрудничества в области торговли, сельского хозяйства и обменов между людьми. Он пригласил Вьетнам расширить свои инвестиции в западноафриканский рынок с 400-миллионным населением и пообещал поддерживать взаимодействие Вьетнама с Африканским союзом и ЭКОВАС.
Стороны договорились о расширении обменов на высоком уровне, содействии торговле и инвестициям, расширении доступа на рынки для сильных товаров друг друга и укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства.
На многостороннем уровне две страны укрепили сотрудничество в рамках международных организаций, членами которых они оба являются, таких как Организация Объединенных Наций, Международная организация франкофонии и МПС. Недавно Сенегал активно поддержал выдвижение Вьетнамом на 47-й сессии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) кандидатуры комплекса Йенты - Коншон - Киепбак для включения в список Всемирного культурного наследия. Это считается яркой демонстрацией эффективной координации стран на международной арене, а также одним из основных аспектов сотрудничества на ближайшее время.
Усиление экономического импульса
Торговые отношения между Вьетнамом и Сенегалом демонстрируют устойчивый рост. Двусторонний товарооборот вырос с 70,6 млн долларов США в 2022 году до 134,3 млн долларов США в 2023 году, а затем снизился до 81,16 млн долларов США в 2024 году. За первые четыре месяца 2025 года экспорт Вьетнама в Сенегал составил 43,3 миллиона долларов США, что эквивалентно экспортному обороту за весь 2024 год.
Вьетнам в основном экспортирует в Сенегал перец, текстиль, одежду и овощи, а также импортирует орехи кешью и корма для животных.
Посол Вьетнама в Алжире и Сенегале Чан Куок Кхань отметил, что Вьетнам, являясь активным членом АСЕАН - динамично развивающегося региона, демонстрирующего впечатляющий экономический рост и привлекающего все большее внимание мировой общественности, - может стать для Сенегала воротами на рынок Юго-Восточной Азии. И наоборот, Сенегал, один из основателей Западноафриканского экономического и валютного союза и пионер в Африканской континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA), может помочь вьетнамским товарам и услугам получить доступ на африканский рынок с населением более миллиарда человек.
Вьетнамская община в Сенегале насчитывает около 3 000 человек, которые поддерживают тесные связи с родиной и вносят свой вклад в развитие двусторонних отношений.
Интересно, что культурное влияние Вьетнама в Сенегале выходит за рамки традиционной дипломатии. Вьетнамское боевое искусство вовинам завоевало значительную популярность в стране, насчитывая более 3 000 практикующих и имея национальную ассоциацию под эгидой Всемирной федерации вовинам. Сейчас Сенегал занимает второе место после Алжира по числу практикующих вовинам в Африке.
Хотя по этнической принадлежности они не являются вьетнамцами, многие сенегальские спортсмены Вовинам приняли вьетнамские культурные и этические ценности. Они играют важную роль в распространении имиджа Вьетнама среди местного населения.
Исторический визит для расширения сотрудничества в различных секторах
По словам посла Чан Куок Кханя, предстоящий визит председателя НС имеет историческое значение. Обе страны переживают важные политические и институциональные преобразования. В Сенегале недавно прошли президентские и парламентские выборы, а во Вьетнаме с 1 июля 2025 года осуществляется переход на двухуровневую систему местной администрации.
Чан Куок Кхань Кхань отметил, что обе страны проявляют особую заинтересованность и четкую решимость в продвижении двусторонних отношений на новую высоту. Поэтому визит не только углубит законодательные связи, но и послужит катализатором для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, сельское хозяйство, науку и технологии, а также обмены между людьми.
В частности, ожидается, что спорту и культурному сотрудничеству будет уделено повышенное внимание. Чан Куок Кхань отметил, что сенегальское движение Vovinam является мощным мостом для двусторонних связей, основанных на общем уважении двух стран к боевым искусствам и динамизме молодежи - ключевых ингредиентов для устойчивого сотрудничества в будущем.
На встрече с послом Сенегала Абдулайе Барро 18 июля заместитель министра иностранных дел Вьетнама Данг Хоанг Жанг выразил твердую уверенность в том, что визит принесет практические результаты, особенно в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, инноваций и устойчивого развития. Он заложит основу для более всеобъемлющих и эффективных двусторонних связей в ближайшие годы, а также будет способствовать миру, стабильности и развитию в двух регионах и во всем мире.