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Визит председателя НС Вьенама в Россию с целью дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства

По приглашению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания (ФС) Российской Федерации (РФ) Вячеслава Викторовича Володина и Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Ивановны Матвиенко с 8 по 10 сентября 2024 года Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман во главе высокопоставленной делегации НС Вьетнама посетит РФ с официальным визитом и будет сопредседательствовать на 3-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России.

 

По этому случаю генеральный секретарь НС, заведующей Канцелярией НС Буй Ван Кыонг дал интерьвю прессе в преддверии визита председателя НС Чан Тхань Мана в Россию.

Генеральный секретарь, заведующий Канцелярией НС Буй Ван Кыонг подчеркнул, что официальный визит в Россию председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Мана направлен на конкретизацию Совместного заявления об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства на основе 30-летних достижений Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией.

По словам Буй Ван Кыонга, этот визит - первый визит Чан Тхан Мана в качестве председателя НС и первый визит одного из ключевых вьетнамских лидеров в этом году - следует за визитом президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне. Он также направлен на реализацию договоренностей о сотрудничестве, достигнутых в ходе телефонных переговоров генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама с президентом Путиным 8 августа, способствуя развитию и укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в целом и тесных связей между НС Вьетнама, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в частности.

Подчеркивая важность визита, Буй Ван Кыонг сказал, что ключевым событием в ходе визита станет третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации под сопредседательством Чан Тхан Мана. Это заседание представляет собой высший уровень парламентского сотрудничества, первое в своем роде между НС Вьетнама и зарубежным законодательным органом.

Планируется, что председатель НС Чан Тхан Ман проведет переговоры с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и подпишет новое соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Советом Федерации. Он также будет свидетелем подписания соглашения о сотрудничестве между Канцелярией НС Вьетнама и Аппаратом Государственной Думы Российской Федерации.

В его программе - встречи с высокопоставленными российскими государственными деятелями и представителями основных политических партий. Он также встретится с руководителями регионов России, имеющих связи с Вьетнамом, представителями Общества российско-вьетнамской дружбы и ветеранами, воевавшими во Вьетнаме.

Кроме того, председатель НС Чан Тхань Ман встретится с представителями крупных российских компаний, сотрудничающих с Вьетнамом, и известных вьетнамских предприятий, работающих в России, добавил Буй Ван Кыонг.

ИЖВ/ВИА

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