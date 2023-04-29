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Визит председателя НС Выонг Динь Хюэ привлек особое внимание уругвайской общественности
Все уругвайские прессы дали положительные отзывы, подчеркнув, что официальный визит в Уругвай председателя НС Выонг Динь Хюэ является первым визитом высокопоставленных руководителей Вьетнама в южноамериканскую страну с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Уругваем. Этот визит имеет особое значение в контексте празднования двумя странами 30-летия установления дипломатических отношений.
Наряду с этим уругвайские СМИ подчеркнули, что визит будет способствовать развитию и углублению отношений сотрудничества между двумя законодательными органами, способствуя укреплению политического доверия, взаимопонимания, способствуя эффективному устойчивому сотрудничеству между двумя странами.
Уругвайские прессы также подчеркнули результаты, достигнутые в ходе визита, в том числе подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Сенатом и Палатой представителей Уругвая, демонстрирующее должное отношение со стороны как Сената, так и Палаты представителей, политических партий в Сенате и Палата представителей Уругвая к укреплению отношений сотрудничества с Вьетнамом.
На новостном сайте Grupo Multimedio — одном из сайтов с крупнейшим количеством читателей в Уругвае — есть статья, в которой подчеркнуто значение визита председателя НС Вьетнама. По словам автора статьи, председатель Сената Беатрис Аргимон и спикер Палаты представителей Себастьян Андухар приветствовали Выонг Динь Хюэ у дверей здания Национального собрания Уругвая, оказав уважительный, теплый и сердечный прием высшему руководителю НС Вьетнама.
Средства массовой информации в городе Монтевидео также активно сообщали встрече председателя НС Выонг Динь Хюэ с исполняющим обязанности мэра города Монтевидео Маурисио Зунино, и выразили гордость властей и народа Монтевидео, когда Выонг Динь Хюэ стал почетным гражданином города.
Примечательно, что уругвайские руководители регулярно сообщили о визите в социальной сети. На странице в Facebook председатель Сената Беатрис Аргимон выложил информацию о церемонии встречи и о переговорах с председателем НС Выонг Динь Хюэ, а кадры из церемонии присвоения звания почетного гражданина Выонг Динь Хюэ, размещенные на странице города Монтевидео в Twitter, набрали более 7.000 просмотров.