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Визит Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи будет способствовать углублению парламентского сотрудничества с Вьетнамом
В интервью корреспондентам Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Пномпене накануне визита Нгуен Минь Ву отметил, что поездка, которая состоится по приглашению Председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, является важным дипломатическим мероприятием высокого уровня. Она будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению отношений «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости» между двумя странами, а также выведению вьетнамско-камбоджийских отношений на новый уровень, сделав их более глубокими, содержательными и эффективными.
Нгуен Минь Ву отметил позитивное развитие двусторонних отношений в последние годы. По его словам, с начала 2026 года стороны обменялись многочисленными делегациями высокого уровня, включая государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Камбоджу в феврале, а также официальный визит Премьер-министра Камбоджи Хун Манета во Вьетнам и его участие в третьем Азиатском форуме будущего в июне. Посол подчеркнул, что эти обмены способствовали укреплению политического доверия, определению стратегических направлений и продвижению всестороннего сотрудничества между двумя странами.
По словам дипломата, сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма активно развивается и остается яркой точкой двусторонних отношений. Стороны также поддерживают тесное взаимодействие в области обороны и безопасности, способствуя сохранению мирной и стабильной обстановки для сотрудничества и развития.
В ходе рабочего визита министра общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанга в Камбоджу и его участия во второй ежегодной Конференции министров общественной безопасности и внутренних дел Камбоджи, Лаоса и Вьетнама в июне стороны обсудили меры по укреплению сотрудничества в сфере безопасности, а также предупреждению и борьбе с транснациональной преступностью, прежде всего преступлениями, связанными с наркотиками, торговлей людьми и интернет-мошенничеством.
Две страны также активизировали сотрудничество в информационно-коммуникационной и культурной сферах, а также расширили обмены между народами. Ярким примером стало успешное проведение Недели культуры Вьетнама в Камбодже с 25 по 30 июня.
По словам вьетнамского дипломата, визит Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари с 27 по 29 июля наряду с предыдущими визитами высокого уровня вновь свидетельствует о том значении, которое обе стороны придают укреплению политического доверия и продвижению всестороннего сотрудничества. Он также будет способствовать развитию межпарламентского взаимодействия, углублению взаимопонимания и обмену опытом в законотворческой сфере.
Нгуен Минь Ву сообщил, что в ходе визита Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари, как ожидается, проведет переговоры с Председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном, встретится с ключевыми руководителями Вьетнама, а также посетит ряд вьетнамских корпораций и медицинских учреждений. Кроме того, профильные органы законодательных органов двух стран, как ожидается, проведут обсуждения, направленные на продвижение дальнейшего сотрудничества.
Посол выразил надежду, что визит будет способствовать укреплению политического доверия, определению направлений и мер по повышению эффективности межпарламентского сотрудничества, обмену опытом в законотворчестве и парламентском надзоре, а также решению важных вопросов каждой из двух стран.
Он отметил, что профильные органы законодательных органов двух стран также намерены активизировать сотрудничество, содействуя эффективной реализации министерствами, ведомствами, местными органами власти и предприятиями подписанных договоров и соглашений.
Нгуен Минь Ву выразил надежду, что визит придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству в целом и межпарламентскому взаимодействию в частности, будет способствовать укреплению дружбы и солидарности между двумя странами, а также сохранению мирной и стабильной обстановки для развития.
Говоря о предстоящем 60-летии установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей (24 июня 1967 года - 24 июня 2027 года), посол сообщил, что обе страны активно готовят ряд мероприятий, имеющих важное политическое, историческое и дипломатическое значение.
Юбилей предоставит возможность подвести итоги шестидесятилетнего пути солидарности, дружбы и взаимной поддержки, подтвердить политическую решимость руководителей и народов двух стран и далее развивать отношения добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости, а также воспитывать молодое поколение в духе традиционной дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
Посол выразил надежду, что в ходе предстоящего визита Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари состоятся более конкретные обсуждения мероприятий по случаю юбилея, включая сотрудничество между законодательными органами двух стран и другие инициативы в сфере парламентской дипломатии.