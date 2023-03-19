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Визит постоянного заместителя Председателя НС в Барселону
Как открытый и динамичный город, Барселона хочет искать возможности сотрудничества с вьетнамскими населенными пунктами, в частности с Хошимином, подчеркнул он.
Фелип Рока Бласко также воспользовался случаем, чтобы пригласить вьетнамские города принять участие в проводимых в Барселоне выставках, в том числе во Всемирном конгрессе Smart City Expo 2023 года, запланированном на ноябрь.
Чан Тхань Ман утверждал, что Вьетнам всегда открывает свои двери и создает благоприятную инвестиционную среду для иностранного бизнеса, в том числе из Испании.
Он сообщил, что многие бизнесмены в Хошимине надеются изучить инвестиционные возможности в Барселоне, предложив Бласко и другим руководителям города способствовать развитию торговых отношений между двумя городами в частности и укреплению вьетнамско-испанского стратегического партнерства в целом.
Встречаясь с Пау Гуардансом Камбо, почетным консулом Вьетнама в Барселоне, Чан Тхань Ман выразил уверенность, что с его репутацией и опытом почетный консул поможет укрепить сотрудничество между двумя странами и их населенными пунктами в различных областях, защищать права и интересы государства и граждан Вьетнама.
Пау Гуарданс Камбо заявил, что он поможет расширить сотрудничество в области торговли, инвестиций, культуры, образования и туризма между Барселоной и регионом Каталонии с Вьетнамом, способствуя развитию стратегического партнерства между Испанией и Вьетнамом в ближайшее время.
Чан Тхань Ман также посетил порт Барселоны, который поддерживает отношения с вьетнамскими портами Хошимина, Хайфона, Вунгтау и Куюньон.
Статистика Правления порта показывает, что в 2022 году объем грузовых перевозок между Вьетнамом и Испанией через этот порт достиг 610.321 тонны, что на 25,6% больше, чем в прошлом году. Объем вьетнамских контейнеров, переваленных через этот порт, также увеличился на 26,9% и составил 48.423 единицы.
Чан Тхань Ман предложил сторонам укрепить сотрудничество в области судоходства и туризма, поскольку в этих областях сохраняется огромный потенциал для двустороннего сотрудничества.
Он уехал в Ханой 18 марта, завершив свой рабочий визит в Испанию.