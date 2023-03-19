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Визит постоянного заместителя Председателя НС в Барселону

17 марта Постоянный вице-председатель Национального Собрания (НС) Чан Тхань Ман посетил портовый город Барселону в рамках своего рабочего визита в Испанию.
  Постоянный заместитель председателя Национальной ассамблеи Чан Тхань Ман работал с г-ном Фелипом Рока Бласко, генеральным секретарем, отвечающим за международное сотрудничество города Барселоны. Фото: Тху Ха/ВИА  
Генеральный секретарь по международному сотрудничеству города Барселоны Фелип Рока Бласко заявил, что визит стал важным событием для Барселоны, особенно в контексте ее политики развития отношений со странами Азии.

Как открытый и динамичный город, Барселона хочет искать возможности сотрудничества с вьетнамскими населенными пунктами, в частности с Хошимином, подчеркнул он.

Фелип Рока Бласко также воспользовался случаем, чтобы пригласить вьетнамские города принять участие в проводимых в Барселоне выставках, в том числе во Всемирном конгрессе Smart City Expo 2023 года, запланированном на ноябрь.

Чан Тхань Ман утверждал, что Вьетнам всегда открывает свои двери и создает благоприятную инвестиционную среду для иностранного бизнеса, в том числе из Испании.

Он сообщил, что многие бизнесмены в Хошимине надеются изучить инвестиционные возможности в Барселоне, предложив Бласко и другим руководителям города способствовать развитию торговых отношений между двумя городами в частности и укреплению вьетнамско-испанского стратегического партнерства в целом.

Встречаясь с Пау Гуардансом Камбо, почетным консулом Вьетнама в Барселоне, Чан Тхань Ман выразил уверенность, что с его репутацией и опытом почетный консул поможет укрепить сотрудничество между двумя странами и их населенными пунктами в различных областях, защищать права и интересы государства и граждан Вьетнама.

Пау Гуарданс Камбо заявил, что он поможет расширить сотрудничество в области торговли, инвестиций, культуры, образования и туризма между Барселоной и регионом Каталонии с Вьетнамом, способствуя развитию стратегического партнерства между Испанией и Вьетнамом в ближайшее время.

Чан Тхань Ман также посетил порт Барселоны, который поддерживает отношения с вьетнамскими портами Хошимина, Хайфона, Вунгтау и Куюньон.

Статистика Правления порта показывает, что в 2022 году объем грузовых перевозок между Вьетнамом и Испанией через этот порт достиг 610.321 тонны, что на 25,6% больше, чем в прошлом году. Объем вьетнамских контейнеров, переваленных через этот порт, также увеличился на 26,9% и составил 48.423 единицы.

Чан Тхань Ман предложил сторонам укрепить сотрудничество в области судоходства и туризма, поскольку в этих областях сохраняется огромный потенциал для двустороннего сотрудничества.

Он уехал в Ханой 18 марта, завершив свой рабочий визит в Испанию.

ИЖВ/ВИА

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