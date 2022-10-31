Визит наследного принца Дании во Вьетнам послужит укреплению двусторонних отношений

Государственный секретарь Дании по вопросам торговли и глобальной устойчивости Лина Хансен дает интервью ВИА. Фото: ВИА

Ожидается, что визит во Вьетнам наследного принца Фредерика и наследной принцессы Марии Елизаветы с 31 октября по 3 ноября предоставит датским предприятиям хорошую возможность встретиться с вьетнамскими компаниями и экспертами, способствуя дальнейшему укреплению отношений между двумя странами, сказала датский чиновник.

В интервью корреспонденту ВИА в Копенгагене по случаю визита государственный секретарь Дании по вопросам торговли и глобальной устойчивости Лина Хансен подчеркнула, что его целью является обсуждение «зеленого» будущего, устойчивого развития и общих решений.

Датского наследного принца будут сопровождать представители более 30 ведущих датских компаний, специализирующихся на ветроэнергетике, эффективном управлении и использовании энергии. Он проведет встречи с вьетнамскими лидерами и примет участие в мероприятиях по продвижению торговли и инвестиций.

Визит наследного принца Фредерика во Вьетнам станет третьим после визитов в 2009 и 2011 годах.

Дания открыла свое посольство во Вьетнаме пять десятилетий назад, и двусторонние отношения стали свидетелями плодотворного развития, в том числе отношения не только между народами, но и между деловыми кругами.



Она добавила, что в сотрудничестве с датскими и вьетнамскими экспертами две страны могут создавать инновационные и более экологичные решения для будущего.



Создание основы для партнерства между двумя странами является мерой по дальнейшему укреплению двусторонних отношений, сказала чиновник, добавив, что обе стороны будут организовывать торговые семинары и круглые столы между компаниями и государственными органами для обмена соответствующим опытом и знаниями.



Визит датской делегации во Вьетнам является хорошим примером того, как две страны могут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, подчеркнула она.



Отношения между Вьетнамом и Данией зафиксировали множество достижений во всех традиционных областях, таких как политика и дипломатия, экономика и торговля, инвестиции, народная дипломатия, сельскохозяйственное образование и трудовое сотрудничество, а также новые сферы, такие как адаптация к изменению климата, возобновляемые источники энергии, «зеленый» рост и устойчивое развитие.

Во время встречи с послом Вьетнама в Дании Лыонг Тхань Нги в мае 2022 года королева Маргрете II ожидала, что отношения продолжат развиваться на новой высоте более всесторонним и содержательным образом для взаимной выгоды.



