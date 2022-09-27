Визит кубинского премьер-министра во Вьетнам направлен на дальнейшее развитие братства

Накануне официального визита премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса в Вьетнам с 28 сентября до 2 октября, посол Вьетнама на Кубе Ле Тхань Тунг дал интервью корреспонденту ВИА о значении и цели этого визита.

По словам посла, этот визит премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса имеет важное значение, поскольку впервые за 49 лет кубинский премьер-министр прибыл во Вьетнам с визитом. На Кубе должность премьер-министра была восстановлена после изменений в Конституции в 2019 году.

Цель визита направлена на усиление отношений солидарности и братства, всестороннего и доверительного сотрудничества между партиями, государствами и народами двух стран, а также это возможность для того, чтобы главы стран договорились о конкретных направлениях и решениях по повышению сотрудничества в областях экономики, торговли и инвестиций.

Главнокомандующий Фидель Кастро в прошлом отмечал, что вьетнамско-кубинские отношения является символом времени в международных отношениях, особыми отношениями.

Несмотря на пандемию, высшие руководители партий, государств, правительств и национальных собраний двух стран часто обсуждали решения по усилению и углублению двухсторонних отношений. Только в 2020 году, руководили партий провели 3 раунда переговоров.

Кроме того, механизм сотрудничества, который установился по всем каналам партий, государств, правительств, министров, cекторов и местностей, активно поддерживается и усиливается во всех областях, таких как политика, экономика, торговля, наука и техника, а также между социально-политическими организациями и народами двух стран.

Несмотря на трудности, две страны сосредоточивают внимание на области инвестиций. В настоящее время Вьетнам занимает первое место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона по инвестициям на Кубе. Многие проекты инвестиций с 100% иностранным и совместным капиталом активно реализуются двумя странами. Куба и Вьетнам поддерживают друг друга на международных и многосторонних форумах.

Одна из целей визита премьер-министра – содействовать сотрудничеству между предприятиями двух сторон и инвестициям во взаимовыгодных областях, а также удовлетворять потребность Кубы в текущем процессе социально-экономического развития, особенно в области производства и переработки продуктов питания, возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергию, туристической инфраструктуры...

В ходе этого визита стороны подпишут Совместный проект действий по реализации двусторонней повестки дня в области здравоохранения на период 2023-2025 гг.