НОВОСТИ
Визит Генсекретаря ЦК КПВ, Президента То Лам в Таиланд вновь подтверждает политическое доверие между двумя странами
В ходе интервью Сихасак отметил, что данный визит имеет особое значение, поскольку это первый официальный визит То Лама в Таиланд в качестве Генсекретаря и одновременно Президента Вьетнама, а также первый официальный визит на высшем уровне при нынешнем правительстве премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула.
Таиланд стал первой страной АСЕАН, которую То Лам официально посещает после вступления в должность Президента. Визит проходит в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Таиландом и Вьетнамом.
Отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать двум странам для вывода Всеобъемлющего стратегического партнёрства на новый уровень, Сихасак отметил, что важной составляющей Плана действий Всеобъемлющего стратегического партнёрства является «Стратегия трёх связей», включающая интеграцию цепочек поставок, развитие связей между местными экономиками, а также координацию стратегий устойчивого развития и зелёного роста.
Цель этой стратегии заключается в повышении конкурентоспособности, обеспечении того, чтобы экономические выгоды доходили до местных сообществ, а также в совместном продвижении устойчивого роста. Сотрудничество между двумя странами должно быть сосредоточено на перспективном экономическом партнёрстве, особенно в таких сферах, как зелёная экономика, цифровая экономика, наука, технологии и инновации, а также развитие кадрового потенциала будущего.
Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда подчеркнул, что в условиях нестабильной международной и региональной обстановки Таиланд и Вьетнам должны смотреть шире рамок двусторонних отношений и совместно решать более масштабные региональные и глобальные вызовы. Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Таиландом и Вьетнамом приносит пользу всему региону.
Будучи двумя крупнейшими экономиками субрегиона реки Меконг, обе страны должны выступать опорой мира и развития, а также двигателем экономического роста и взаимосвязанности, в частности по направлению Таиланд – Лаос – Вьетнам. Кроме того, необходимо укреплять единство и центральную роль АСЕАН в преодолении существующих вызовов.
По словам Сихасака, сейчас настало время усиливать регионализм в рамках АСЕАН для продвижения мира, стабильности и прогресса, а также для того, чтобы АСЕАН оставалась безопасным и конструктивным пространством на фоне растущей геополитической конкуренции и конфликтов. Это позволит дополнительно стимулировать внутриасеановское экономическое сотрудничество и более глубокую региональную интеграцию.
Как две крупные экономики АСЕАН, Таиланд и Вьетнам также должны стать движущей силой дальнейшей интеграции региона и укрепления его устойчивости.
В завершение Сихасак подчеркнул, что Таиланд высоко ценит тот факт, что именно он стал первой страной АСЕАН, принимающей официальный визит Генсекретаря То Лама после его вступления в должность Президента, и что этот визит стал одним из ключевых событий празднования 50-летия дипломатических отношений между двумя странами.
По его словам, это возможность вновь подтвердить политическое доверие между двумя правительствами и открыть новую страницу в отношениях Таиланда и Вьетнама.
Визит также подчеркнёт приверженность обеих стран дальнейшему укреплению Всеобъемлющего стратегического партнёрства с целью расширения и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, продвижения взаимовыгодного взаимодействия и обеспечения практической пользы для народов двух государств.
Кроме того, будет принят План действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства, который станет конкретной дорожной картой дальнейшего сотрудничества.