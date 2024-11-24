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Визит генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Малайзию способствует укреплению долгосрочной основы двусторонних отношений
Глава партии выступил с программной речью в престижном университете Малайи, в которой изложил видение Вьетнама относительно будущих отношений с Малайзией и создания единого, процветающего сообщества АСЕАН. В его выступлении также подчеркивался тот факт, что Вьетнам придает большое значение АСЕАН. Тем временем супруга лидера и супруга премьер-министра Малайзии обменялись мнениями об улучшении положения женщин в обеих странах.
Генеральный секретарь партии То Лам и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим договорились о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства и опубликовали совместную декларацию об этом повышении, подтвердив свои обязательства поддерживать друг друга на соответствующих путях развития стран. В настоящее время Вьетнам и Малайзия являются единственными всеобъемлющими стратегическими партнерами друг друга в Юго-Восточной Азии, обеспечивая критические рамки и ориентацию для двустороннего сотрудничества в новую эпоху с упором на четыре ключевых столпа, а именно: укрепление сотрудничества в области политики, обороны и безопасности; укрепление экономической связи для устойчивого развития; изучение новых областей сотрудничества, таких как цифровая трансформация, чистая энергетика и передовые технологии; углубление координации по международным и многосторонним вопросам.
Обсуждая внутренние и глобальные вопросы, лидеры двух сторон подчеркнули историческое и культурное сходство двух стран, а также общие цели в развитии, что может способствовать укреплению политического доверия и углублению сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и основными политическими партиями Малайзии.
Они договорились вместе работать над созданием сплоченного и процветающего сообщества АСЕАН, а лидер партии подчеркнул, что Вьетнам решительно поддерживает председательство Малайзии в АСЕАН в 2025 году.
Далее Ле Хоай Чунг отметил, что в ходе визита лидеры обеих стран подчеркнули важность поддержания мира, безопасности, стабильности и свободы судоходства и авиации в Восточном море, неприменения силы или угрозы ее применения, а также разрешения споров мирными средствами в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
По его словам, визит привлек значительное внимание малазийских СМИ, особенно в связи с решением о повышении уровня двусторонних отношений. Итоги поездки имеют большое значение, помогая обеим сторонам и дальше использовать потенциал сотрудничества, задействовать свои сильные стороны и внести вклад в укрепление мирной обстановки, способствующей новому этапу национального и регионального развития.
Говоря о будущих направлениях развития столь значимых результатов, Ле Хоай Чунг подчеркнул, что первоначальной задачей соответствующих ведомств обеих стран является скорейшая конкретизация рамок недавно созданного всеобъемлющего стратегического партнерства путем разработки комплексного плана действий, а также пересмотр и продвижение необходимых соглашений для создания эффективного механизма сотрудничества.
На основе этого плана министерства и сектора должны быстро разработать конкретные программы по развитию традиционных областей сотрудничества, уделяя особое внимание новым и развивающимся областям, таким как «зеленая» экономика, инновации, наука и технологии, цифровая трансформация и «зеленая» энергетика.
Соответствующие ведомства также должны регулярно анализировать, контролировать и оценивать реализацию этих планов и программ, чтобы обеспечить эффективное воплощение соглашений в реальность, служащую целям развития обеих стран в новую эпоху.
Он выразил надежду, что обе стороны продолжат расширять обмены, обмен и взаимодействие по государственным, партийным и народным каналам, чтобы развивать и укреплять свои связи и заложить основу для активного развития двусторонних отношений в будущем.