Визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Таиланд: веха, определяющая двусторонние отношения на предстоящее десятилетие
По мнению издания, визит проходит в условиях, когда Вьетнам и Таиланд в мае 2025 года повысили уровень отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, подписали восемь меморандумов о сотрудничестве и приняли совместное заявление из 34 пунктов, которое оценивается как наиболее всеобъемлющая рамочная основа сотрудничества за всю историю отношений между двумя странами.
В статье также подчёркивается роль Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама на новом этапе развития Вьетнама. Отмечается, что страна, как ожидается, будет активно реализовывать намеченные политические курсы и международные обязательства.
Анализируя перспективы двустороннего сотрудничества, авторы статьи считают, что обе страны ориентируются на три ключевых направления: устойчивый мир, рост и будущее. В экономической сфере стороны поставили цель в ближайшее время довести объём двусторонней торговли до 25 млрд долларов США, а также продвигать стратегию «трёх взаимосвязей», включающую сопряжение цепочек поставок, взаимодействие местных экономик и развитие зелёной экономики.
The Standard отмечает, что Вьетнам и Таиланд обладают значительным потенциалом взаимодополняемости в условиях перестройки глобальных цепочек поставок. Вьетнам имеет преимущества в сфере электронной промышленности и кадровых ресурсов в области технологий, тогда как Таиланд силён в производстве электромобилей, нефтехимической промышленности и логистической инфраструктуре. По мнению издания, развитие взаимосвязанности вместо прямой конкуренции принесёт взаимную выгоду обеим экономикам.
Помимо экономического сотрудничества, в статье рассматриваются перспективы расширения взаимодействия между двумя странами в сферах безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и зелёного энергетического перехода. The Standard считает, что продвижение практических механизмов сотрудничества позволит двум государствам более эффективно реагировать на новые региональные вызовы.
В геополитическом плане автор статьи отмечает, что отношения между Вьетнамом и Таиландом приобретают всё большее значение на фоне многочисленных вызовов, с которыми сталкивается регион, включая стратегическое соперничество крупных держав, ситуацию в Восточном море и вопросы энергетической безопасности. По мнению автора, укрепление сотрудничества между двумя крупными экономиками АСЕАН будет способствовать усилению центральной роли АСЕАН и расширению стратегических возможностей для обеих стран.
Полувековая история отношений между Таиландом и Вьетнамом показала, что две страны, когда-то находившиеся по разные стороны фронтов холодной войны, смогли выстроить глубокое сотрудничество, стать торговыми партнёрами с товарооборотом почти 20 млрд долларов США и выйти на уровень Всеобъемлющего стратегического партнёрства. Этот 50-летний путь был непростым, однако направление дальнейшего развития остаётся совершенно очевидным.
Визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама проходит в момент, когда совпали сразу несколько важных факторов: наличие наиболее всеобъемлющей в истории рамочной основы сотрудничества, давление торговых войн и энергетического кризиса, а также объективная взаимодополняемость экономик двух стран, которая значительно превосходит элементы конкуренции. Если сторонам удастся превратить общее видение в конкретные результаты, выгоды напрямую ощутят народы обеих стран.
По мнению издания, в мире, всё более разделённом в экономическом и геополитическом плане, такие государства среднего масштаба, как Таиланд и Вьетнам, с совокупным ВВП в 1,1 трлн долларов США и населением около 170 миллионов человек, имеют гораздо более разумный выбор, чем упускать открывающиеся возможности. Поэтому визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама рассматривается не только как дипломатическое мероприятие по случаю юбилея, но и как возможность вывести экономическое партнёрство на новый уровень для совместного реагирования на вызовы нового мирового порядка.