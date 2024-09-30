Визит генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама - важные моменты 70-летних связей Вьетнама и Монголии

Вьетнам и Монголию связывает давняя традиционная дружба. Монголия была как одной из первых стран в целом, так и , установивших дипломатические отношения с Вьетнамом, первой страной Юго-Восточной Азии, с которой Монголия установила дипломатические отношения.



За прошедшие 70 лет дружба между двумя странами выдержала испытание временем. Две страны твердо поддерживали взаимное доверие и оказывали друг другу бескорыстную помощь во время прошлой борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также во время нынешних реформ и интеграции.



За эти годы двустороннее сотрудничество активно развивалось во всех областях, увеличился обмен делегациями на высоком и всех уровнях. В прошлом году, в ноябре, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил Вьетнам с государственным визитом.



Что касается экономики, то до 1990 года ежегодный объем двусторонней торговли составлял всего около 2 миллионов рублей в эквиваленте (21 211 долларов США по текущему курсу). В 1996 году стороны подписали двустороннее торговое соглашение, благодаря которому в 2008 году объем двусторонней торговли достиг 6 миллионов долларов США. В 2023 году этот показатель вырос до более чем 120 миллионов долларов США, а за первые семь месяцев 2024 года - до 65,5 миллиона долларов США. Две страны регулярно поддерживают механизм встреч Межправительственной комиссии по торговле, экономике и науке и технике. На сегодняшний день проведено 18 заседаний комитета.



В то же время наблюдается прогресс в сотрудничестве в области культуры, туризма, образования и обмена между людьми. В ноябре 2013 года стороны подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан, имеющих обычные паспорта, что создало более благоприятные условия для обмена между людьми.



По словам второго секретаря посольства Монголии во Вьетнаме Галбаа Давхарбаяра, в 2023 году в Монголию приехало более 2 000 вьетнамских туристов, а число монгольских путешественников в Юго-Восточной Азии превысило 15 000.

Комментируя дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и Монголией за последние 70 лет, посол Монголии во Вьетнаме Жигие Сережав на недавней конференции, посвященной 70-летним отношениям Вьетнама и Монголии, сказал, что наследие взаимного уважения в двусторонних отношениях и сотрудничестве является общим достоянием двух народов.



Анализируя исторические этапы отношений между двумя странами, дипломат выразил уверенность в перспективах отношений, которые находятся в периоде расцвета и благоприятно развиваются. Он назвал Вьетнам важным партнером Монголии в регионе АСЕАН и «третьим соседом» Монголии.



Доцент Фам Хонг Тхай из Института исследований Северо-Восточной Азии Вьетнамской академии общественных наук отметил, что давняя традиционная дружба между двумя странами с самого начала была основана на взаимоподдерживающем сотрудничестве, которое помогает двум странам не только использовать свои природные и социальные преимущества, но и укрепляет национальную безопасность и региональную стабильность.



Фам Хонг Тхай утверждает, что перспективы развития отношений между двумя странами очень позитивны благодаря схожести их интересов и культуры. Политика «третьего соседа» Монголии, направленная на диверсификацию внешних связей, также открывает возможности для дальнейшего процветания вьетнамско-монгольских отношений.



Ожидается, что государственный визит в Монголию генерального секретаря партии, президента То Лама будет способствовать дальнейшему развитию вьетнамско-монгольских отношений, делая их более глубокими, содержательными, эффективными и соответствующими новой ситуации.



По словам вице-премьера и министра иностранных дел Буй Тхань Шона, в ходе визита То Лам и высшие руководители Монголии обсудят основные направления и решения по дальнейшему укреплению двустороннего политического доверия и сотрудничества в областях, имеющих взаимные приоритеты, особенно в политике, дипломатии, экономике, торговле, туризме и обмене между людьми.



