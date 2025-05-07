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Визит Генерального секретаря ЦК КПВ в Азербайджан: Поднятие вьетнамо-азербайджанских отношений на новый уровень
Вьетнам и Азербайджан имеют давние связи, заложенные лично Президентом Хо Ши Мином и Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, а также многими поколениями лидеров и народов обеих стран, которые на протяжении десятилетий неустанно развивали и укрепляли двусторонние отношения. Несмотря на географическую удалённость, народы Вьетнама и Азербайджана всегда испытывали друг к другу особые чувства, вместе преодолевая многочисленные исторические испытания и вызовы времени, благодаря чему было сформировано особое традиционное дружеское взаимодействие между двумя народами.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 23 сентября 1992 года. В настоящее время Посольство Вьетнама в Российской Федерации по совместительству аккредитовано в Азербайджане, тогда как Посольство Азербайджана во Вьетнаме действует с августа 2013 года.
С момента установления дипломатических отношений стороны регулярно обмениваются визитами на различных уровнях. Со стороны Вьетнама: официальный визит Президента Чыонг Тан Шанга (май 2015 г.); участие Вице-президента Данг Тхи Нгок Тхинь в Саммите Движения неприсоединения в Азербайджане (2019 г.); встреча Премьер-министра Фам Минь Тьиня с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках расширенного саммита БРИКС в Казани (24 октября 2024 г.); визит заместителя министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и проведение политических консультаций (апрель 2025 г.).
Со стороны Азербайджана: официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам (май 2014 г.); визит министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова (сентябрь 2017 г.); визит заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова (июль 2022 г.); визит вице-председателя правящей партии "Новый Азербайджан" Тахира Будагова и подписание соглашения о сотрудничестве с Компартией Вьетнама (ноябрь 2023 г.); визит специального представителя президента Эльчина Амирбекова (август 2024 г.).
Создана Межправительственная комиссия Вьетнам–Азербайджан по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству на уровне министров, которая провела два заседания, последнее из которых состоялось в июле 2018 года в Азербайджане.
На недавней встрече Премьер-министра Фам Минь Тьиня с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках расширенного саммита БРИКС в Казани, лидеры двух государств подтвердили решимость углублять традиционные дружественные отношения, соответствующие потенциалу обеих стран. Они также отметили важность дальнейшего активного использования механизма Межправительственной комиссии Вьетнам–Азербайджан по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, а также договорились о расширении взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, туризм и сотрудничество между регионами.
В последние годы экономическое и торговое сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном развивается динамично: в 2022 году двусторонний товарооборот достиг 702,5 млн долларов США; в 2023 году — около 250 млн долларов; в 2024 году — около 52 млн долларов; за первые три месяца 2025 года — более 100 млн долларов.
Вьетнам в основном экспортирует в Азербайджан компьютеры, телефоны и комплектующие к ним, а также морепродукты; в то время как импортирует из Азербайджана сырую нефть и нефтепродукты.
Сотрудничество в других областях, таких как оборона, наука и технологии, образование и подготовка кадров, культура и туризм, также постепенно развивается и обладает значительным потенциалом для расширения. В частности, образование и подготовка кадров являются традиционными направлениями сотрудничества: в советский период Азербайджан оказал значительную помощь Вьетнаму в подготовке студентов и специалистов. В последние годы эта традиция постепенно возрождается — несколько вьетнамских студентов обучаются в Азербайджане по направлениям нефтегазовой отрасли и международных отношений. Стороны завершили переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров.
У двух стран имеются значительные перспективы в расширении торгового рынка, в создании прорыва в нефтегазовом сотрудничестве и подготовке кадров в данной области.
В настоящее время стороны рассматривают возможность открытия прямых пассажирских и грузовых авиарейсов между туристическими городами обеих стран.
Развивается также межрегиональное сотрудничество между провинцией Хажанг (Вьетнам) и районом Кельбаджар (Азербайджан)./.
В настоящее время в Азербайджане проживает небольшая вьетнамская община — в предыдущие годы насчитывалось от 10 до 20 студентов, обучавшихся по направлениям нефтегазовой отрасли и международных отношений.