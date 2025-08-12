Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Визит Генерального секретаря То Лама в Республику Корея привлёк внимание международных СМИ

Государственный визит Генерального секретаря То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли, а также высокопоставленной делегации Вьетнама в Республику Корея с 10 по 13 августа вызвал особый интерес у международных средств массовой информации.
  Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его супруга вместе с Генеральным секретарём То Ламом и его супругой находятся на почётном месте, слушая исполнение национальных гимнов двух стран военным оркестром. Фото: ВИА  
11 августа южнокорейские СМИ, в том числе агентство Yonhap, телекомпания KBS, портал koreaherald.com и газета The Korea Times, подробно осветили состоявшиеся в тот же день переговоры между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Ли Чжэ Мёном, в ходе которых стороны договорились активизировать сотрудничество в таких сферах, как экономика, безопасность, технологии и культура.

СМИ Республики Корея процитировали вступительное слово Президента Ли Чжэ Мёна, отметившего, что Генеральный секретарь То Лам стал первым иностранным гостем после формирования нового правительства; он подчеркнул, что Корея всегда рассматривает Вьетнам как ключевого партнёра в реализации внешнеполитических инициатив в регионе.

Президент Ли Чжэ Мён особо подчеркнул, что первый визит Генерального секретаря То Лама в Республику Корея в качестве высшего руководителя Вьетнама имеет особое значение, создаёт мощный импульс для укрепления взаимопонимания, политического доверия, продвижения и дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Республикой Корея и Вьетнамом на следующем этапе.

Лидеры двух стран согласовали принятие Совместного заявления об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Республикой Корея, закрепив достигнутое взаимопонимание и выразив приверженность выводу двустороннего сотрудничества на новый уровень. По мнению телекомпании KBS, особенность данного документа заключается в том, что он охватывает расширение сотрудничества в перспективных областях, таких как наука и технологии, энергетика, цепочки поставок, а также усиление координации по международным вопросам.

Освещая визит, агентство Reuters (Великобритания) и портал devdiscourse.com (Индия) отметили, что встреча лидеров 11 августа отразила усилия Республики Корея и Вьетнама по укреплению экономического и стратегического сотрудничества. Ожидается, что визит вьетнамского лидера создаст благоприятные условия для участия южнокорейских компаний в ключевых инфраструктурных проектах во Вьетнаме.

В свою очередь, американский портал ainvest.com опубликовал материал, в котором утверждается, что на фоне геополитической нестабильности и торговых потрясений, вызванных политикой США, стратегическое партнёрство между Республикой Корея и Вьетнамом стало символом экономической устойчивости. По мнению авторов, встреча на высшем уровне между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном знаменует собой важный этап в двусторонних отношениях и демонстрирует стремление обеих стран к стратегическим инвестициям в инфраструктуру и энергетику.

В статье подчёркивается, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство Республики Корея и Вьетнама представляет собой стратегию, ориентированную на будущее и направленную на создание устойчивого и гибкого экономического коридора. Сосредоточив усилия на развитии инфраструктуры и энергетики, Вьетнам и Республика Корея формируют модель устойчивого роста, способную противостоять внешним колебаниям и привлекающую внимание глобальных инвесторов.

ВИА/ИЖВ

