НОВОСТИ
Визит Генерального секретаря То Лама в Республику Корея привлёк внимание международных СМИ
СМИ Республики Корея процитировали вступительное слово Президента Ли Чжэ Мёна, отметившего, что Генеральный секретарь То Лам стал первым иностранным гостем после формирования нового правительства; он подчеркнул, что Корея всегда рассматривает Вьетнам как ключевого партнёра в реализации внешнеполитических инициатив в регионе.
Президент Ли Чжэ Мён особо подчеркнул, что первый визит Генерального секретаря То Лама в Республику Корея в качестве высшего руководителя Вьетнама имеет особое значение, создаёт мощный импульс для укрепления взаимопонимания, политического доверия, продвижения и дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Республикой Корея и Вьетнамом на следующем этапе.
Лидеры двух стран согласовали принятие Совместного заявления об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Республикой Корея, закрепив достигнутое взаимопонимание и выразив приверженность выводу двустороннего сотрудничества на новый уровень. По мнению телекомпании KBS, особенность данного документа заключается в том, что он охватывает расширение сотрудничества в перспективных областях, таких как наука и технологии, энергетика, цепочки поставок, а также усиление координации по международным вопросам.
Освещая визит, агентство Reuters (Великобритания) и портал devdiscourse.com (Индия) отметили, что встреча лидеров 11 августа отразила усилия Республики Корея и Вьетнама по укреплению экономического и стратегического сотрудничества. Ожидается, что визит вьетнамского лидера создаст благоприятные условия для участия южнокорейских компаний в ключевых инфраструктурных проектах во Вьетнаме.
В свою очередь, американский портал ainvest.com опубликовал материал, в котором утверждается, что на фоне геополитической нестабильности и торговых потрясений, вызванных политикой США, стратегическое партнёрство между Республикой Корея и Вьетнамом стало символом экономической устойчивости. По мнению авторов, встреча на высшем уровне между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном знаменует собой важный этап в двусторонних отношениях и демонстрирует стремление обеих стран к стратегическим инвестициям в инфраструктуру и энергетику.
В статье подчёркивается, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство Республики Корея и Вьетнама представляет собой стратегию, ориентированную на будущее и направленную на создание устойчивого и гибкого экономического коридора. Сосредоточив усилия на развитии инфраструктуры и энергетики, Вьетнам и Республика Корея формируют модель устойчивого роста, способную противостоять внешним колебаниям и привлекающую внимание глобальных инвесторов.