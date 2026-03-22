Такова оценка доктора Леонида Борисовича Вардомского, доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института экономики Российской академии наук в интервью корреспонденту ВИА в России накануне визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Россию с 22 по 25 марта.

Л.Вардомский отметил, что Вьетнам проводит многовекторную внешнеэкономическую политику, что вполне естественно для страны имеющей большое, быстро растущее население, широкий выход к морю и соседство с Китаем, Индонезией, Тайландом и другими быстрорастущими экономиками мира. Вьетнам интересен для иностранного капитала и как торговый партнер, осуществляющий динамичную модернизацию своей экономики. Широкое участие в глобальных цепочках добавленной стоимости означает участие страны в больших проектах с участием ведущих международных компаний. Это свидетельствует о ее надежности как партнера и приносит немалый доход, что важно для страны. Это, безусловно, сильная сторона Вьетнама, подчеркнул Л.Вардомский.

С другой стороны, от указал на определенные риски. Вьетнам неизбежно сталкивается с проблемами, которые становятся общими для многих других стран, а именно с зависимостью от внешних источников энергии и от поставщиков продовольствия и удобрений. В этом контексте главе правительства Вьетнама предстоит многое обсудить с российскими руководителями во время предстоящего визита. Несмотря на относительно небольшой масштаб сотрудничества между двумя странами, оно и демонстрирует, что препятствия можно преодолеть, например, в сфере логистики. Обе страны заинтересованы в повышении уровня экономических отношений до уровня, соизмеримого с политическим доверием. Доктор считает, что в центре внимания визита будут и вопросы поставок во Вьетнам энергоносителей и других товаров, которые прекратились или существенно сократились из-за глобальной ситуации.

Визит Вьетнамского премьер-министра в Россию Л.Вардомский связывает с положительными результатами, подчеркнув, что обе стороны стоят перед долгосрочной комплексной программой сотрудничества, учитывающнй происходящие в мире и в наших странах изменения. Ее разработка и реализация требует немалых усилий для понимания текущих и перспективных интересов стран другу к другу и возможностей их конвертации во взаимное сотрудничество.