Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Визит высшего руководителя парламента Камбоджи во Вьетнам способствует дальнейшей институционализации межпарламентских связей

Официальный визит Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Самдеч Маха Ратсапхеатхика Тхипадей Кхуон Судари во Вьетнам, проходящий с 27 по 29 июля, имеет важное политическое и стратегическое значение.
  Директор Института международных исследований и государственной политики Королевского университета Пномпеня, доцент, кандидат наук Неак Чандарит. Фото: ВИА  
Официальный визит Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Самдеч Маха Ратсапхеатхика Тхипадей Кхуон Судари во Вьетнам, проходящий с 27 по 29 июля, имеет важное политическое и стратегическое значение и служит очередным подтверждением того, что отношения между двумя странами неизменно строятся на принципах добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества и долгосрочной устойчивости, отметил камбоджийский ученый.

В беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства в Пномпене директор Института международных исследований и государственной политики Королевского университета Пномпеня, доцент, кандидат наук Неак Чандарит подчеркнул глубокое политическое и стратегическое значение визита для традиционной дружбы между двумя соседними государствами Юго-Восточной Азии, особенно для дальнейшей институционализации связей между их законодательными органами.

По словам директора Института международных исследований и государственной политики, одной из наиболее примечательных особенностей визита является последовательность и системный характер дипломатических контактов между двумя странами. Это второй официальный визит Кхуон Судари во Вьетнам после ее поездки в декабре 2023 года, когда, вступив в должность Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи VII созыва, она выбрала Ханой местом своего первого зарубежного визита.

По его словам, в условиях все более нестабильной международной обстановки парламентская дипломатия перестала играть лишь вспомогательную роль и превратилась в важный инструмент государственной внешней политики.

Визит свидетельствует о растущей зрелости двусторонних отношений. Руководители законодательных органов высокого уровня поддерживают регулярные контакты для согласования стратегий на макроуровне, одновременно направляя региону четкий сигнал о том, что дружба и солидарность между Камбоджей и Вьетнамом остаются неизменными, опираясь на взаимное уважение суверенитета друг друга и общее видение мира в регионе.

С геополитической точки зрения камбоджийский ученый отметил, что в эпоху все более непредсказуемого мирового порядка и ослабления глобального стратегического доверия активная превентивная дипломатия приобретает как никогда важное значение.

По его словам, в отношениях с соседними государствами и региональными партнерами регулярные контакты на высоком уровне остаются наиболее действенным механизмом, позволяющим своевременно устранять потенциальные разногласия и не допускать их перерастания в более серьезные проблемы.

Он отметил, что поддержание открытых каналов взаимодействия между законодательными органами двух стран будет способствовать укреплению институционального доверия и обеспечит более прозрачную и предсказуемую реализацию государственной политики и других совместных решений на основе взаимопонимания и доверия.

Общие позиции, выработанные законодательными органами двух стран, также способствуют формированию региональной архитектуры, основанной на правилах, укреплению центральной роли АСЕАН и предотвращению превращения Юго-Восточной Азии в арену соперничества между крупными державами.

В заключение ученый отметил, что регулярный обмен визитами на высоком уровне позволяет воплощать политическую волю в конкретные институциональные механизмы, обеспечивая стабильность, устойчивость и долгосрочный характер отношений между Камбоджей и Вьетнамом в условиях неопределенной глобальной обстановки.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек, Президент То Лам принял Председателя Верховного народного суда Лаоса

Генсек, Президент То Лам принял Председателя Верховного народного суда Лаоса

Во второй половине дня 28 июля в штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял члена ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Председателя Верховного народного суда Лаосской Народно-Демократической Республики Пхайви Сибуалипху, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top