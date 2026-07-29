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Визит высшего руководителя парламента Камбоджи во Вьетнам способствует дальнейшей институционализации межпарламентских связей
В беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства в Пномпене директор Института международных исследований и государственной политики Королевского университета Пномпеня, доцент, кандидат наук Неак Чандарит подчеркнул глубокое политическое и стратегическое значение визита для традиционной дружбы между двумя соседними государствами Юго-Восточной Азии, особенно для дальнейшей институционализации связей между их законодательными органами.
По словам директора Института международных исследований и государственной политики, одной из наиболее примечательных особенностей визита является последовательность и системный характер дипломатических контактов между двумя странами. Это второй официальный визит Кхуон Судари во Вьетнам после ее поездки в декабре 2023 года, когда, вступив в должность Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи VII созыва, она выбрала Ханой местом своего первого зарубежного визита.
По его словам, в условиях все более нестабильной международной обстановки парламентская дипломатия перестала играть лишь вспомогательную роль и превратилась в важный инструмент государственной внешней политики.
Визит свидетельствует о растущей зрелости двусторонних отношений. Руководители законодательных органов высокого уровня поддерживают регулярные контакты для согласования стратегий на макроуровне, одновременно направляя региону четкий сигнал о том, что дружба и солидарность между Камбоджей и Вьетнамом остаются неизменными, опираясь на взаимное уважение суверенитета друг друга и общее видение мира в регионе.
С геополитической точки зрения камбоджийский ученый отметил, что в эпоху все более непредсказуемого мирового порядка и ослабления глобального стратегического доверия активная превентивная дипломатия приобретает как никогда важное значение.
По его словам, в отношениях с соседними государствами и региональными партнерами регулярные контакты на высоком уровне остаются наиболее действенным механизмом, позволяющим своевременно устранять потенциальные разногласия и не допускать их перерастания в более серьезные проблемы.
Он отметил, что поддержание открытых каналов взаимодействия между законодательными органами двух стран будет способствовать укреплению институционального доверия и обеспечит более прозрачную и предсказуемую реализацию государственной политики и других совместных решений на основе взаимопонимания и доверия.
Общие позиции, выработанные законодательными органами двух стран, также способствуют формированию региональной архитектуры, основанной на правилах, укреплению центральной роли АСЕАН и предотвращению превращения Юго-Восточной Азии в арену соперничества между крупными державами.
В заключение ученый отметил, что регулярный обмен визитами на высоком уровне позволяет воплощать политическую волю в конкретные институциональные механизмы, обеспечивая стабильность, устойчивость и долгосрочный характер отношений между Камбоджей и Вьетнамом в условиях неопределенной глобальной обстановки.