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Визит высшего руководителя Китая во Вьетнам придаст новый импульс двусторонним отношениям
Нгуен Винь Куанг, вице-председатель Ассоциации вьетнамско-китайской дружбы, бывший советник-посланник - заместитель посла Вьетнама в Китае, подчеркнул, что это будет третий визит Си Цзиньпина во Вьетнам, более чем через год после исторического визита Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай в октябре 2022 года.
Это будет первый случай, когда Генеральный секретарь партии, Президент Китая трижды посетят Вьетнам, отметил Нгуен Винь Куанг, назвав эти мероприятия редкими в такой тесной последовательности.
Визит Нгуен Фу Чонга увенчался успехом с опубликованием совместного заявления из 13 пунктов, а договоренности, достигнутые руководителями двух партий в тот раз, были эффективно реализованы, сказал он, выразив надежду, что поездка Си Цзиньпина на этот раз принесет хорошие результаты и пользу народам обеих стран.
Дао Нгок Бау, заместитель директора Института международных отношений при Национальной политической академии имени Хошимина, разделяя эту точку зрения, заявил, что третий визит высшего руководителя Китая во Вьетнам показывает, что отношения между двумя партиями, государствами и народами развиваются очень хорошо, демонстрируя дух дружественного соседства, всестороннего сотрудничества, долгосрочной стабильности и стремление в будущее.
Это способствует утверждению и укреплению дружбы и давних традиций между двумя странами и народами и, безусловно, открывает новые отношения сотрудничества в будущем и улучшает существующие отношения в более глубоком и содержательном направлении, тем самым способствуя развитию двух стран, мира и стабильности в регионе и мире, - сказал Дао Нгок Бау.
Эксперт также предсказал, что эта поездка создаст новый импульс для двустороннего экономического и торгового сотрудничества в сбалансированном и устойчивом направлении.
Кроме того, обмены между людьми, культурные, научные и образовательные обмены между двумя странами станут все более содержательными и эффективными, что поспособствует укреплению традиционной дружбы, добавил он.