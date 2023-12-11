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Визит высшего руководителя Китая во Вьетнам направлен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства

Предстоящий государственный визит во Вьетнам Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателя КНР Си Цзиньпина будет способствовать углублению и повышению уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем
  Посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май. Фото: ВИA  
Предстоящий государственный визит во Вьетнам Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателя КНР Си Цзиньпина будет способствовать углублению и повышению уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, заявил посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

По словам посла Фам Шао Мая, визит 12-13 декабря пройдёт в знаменательное время, поскольку две страны празднуют 15-ю годовщину своего всеобъемлющего стратегического партнерства. Это станет продолжением мероприятий по обмену на высоком уровне между двумя партиями и двумя странами после исторического визита в Китай Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга в период с 30 октября по 1 ноября 2022 года. Этот визит демонстрирует то значение, которое партия и государство Китая, а также генеральный секретарь КПК и председатель КНР Си Цзиньпин придают вьетнамско-китайским отношениям.

В ходе визита высокопоставленные лидеры двух партий и стран проведут углубленные обсуждения основных, всеобъемлющих направлений углубления и повышения уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в области сотрудничества между Вьетнамом и Китаем; поспособствуют обмену между высшими руководителями двух партий и стран для дальнейшего укрепления политического доверия; активно укрепят сферы сотрудничества, способствуя выведению двусторонних отношений на более содержательный и эффективный этап развития.

Что касается политических отношений, посол отметил, что регулярные обмены на высоком уровне между двумя сторонами внесли важный вклад в укрепление политического доверия между двумя странами. В этом году президент Во Ван Тхыонг принял участие в 3-м Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который проходил в Пекине (Китай) с 17 по 20 октября; премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Китай с официальным визитом, а также принял участие в 14-й ежегодной встрече новых чемпионов Всемирного экономического форума в Тяньцзине в июне, выставке China-ASEAN Expo (CAEXPO) и 20-м Деловом и инвестиционном саммите Китай – АСЕАН (CABIS) в Наньнине в сентябре.

В ходе этих мероприятий лидеры двух стран продолжали выдвигать важные меры для эффективной реализации важных общих пониманий, достигнутых двумя руководителями высшего уровня, создавая мощную движущую силу для содействия стабильному и здоровому развитию дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, сказал он.

Торгово-экономическое сотрудничество по-прежнему остается ярким пятном в отношениях двух стран: объем двусторонней торговли за первые 10 месяцев 2023 года достиг 139,2 млрд. долл. США. Китай остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама и вторым по величине экспортным рынком, в то время как Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН и шестым по величине партнером в мире.

За 11 месяцев 2023 года Китай инвестировал во Вьетнам 3,06 млрд. долл. США, что составило 18,7 % от общего объема новых лицензированных иностранных инвестиций в стране, заняв четвертое место после Сингапура, Республики Корея и Гонконга. Однако он лидирует по количеству новых инвестиционных проектов во Вьетнаме с 22,1%.

Прогресс наблюдается и в других областях, таких как туризм, культура и образование. Китай вновь открыл коммерческие рейсы во Вьетнам. За первые 11 месяцев Вьетнам посетили 1,5 миллиона китайцев, добавил он.

Дипломат сказал, что сухопутная граница между Вьетнамом и Китаем поддерживает мир и стабильность. Обе стороны тесно координируют свои действия по реализации правовых документов на сухопутной границе двух сторон, одновременно усиливая охрану и управление безопасностью в приграничных районах. В морских вопросах обе стороны пришли к общему мнению относительно удовлетворительного урегулирования разногласий, поддержания мира и стабильности на море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982), и полного и эффективного осуществления Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также разработка содержательного, эффективного и действенного Кодекса поведения в Восточном море (COC).

Обе стороны также активно координируют свои действия на многосторонних форумах в целях содействия миру, стабильности и сотрудничеству в регионе и мире, поддержания центральной роли АСЕАН и соблюдения Устава ООН и международного права.

Он подчеркнул, что Вьетнам и Китай связывает давняя традиционная дружба, которая строилась многими поколениями лидеров и народов двух стран, и визит во Вьетнам Генерального секретаря КПК, председателя КНР Си Цзиньпина, безусловно, создаст дополнительную мотивацию для углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства, приносящего практическую пользу сторонам, государствам и народам двух стран, а также способствующего поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

ВИА/ИЖВ

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