Визит высокопоставленного китайского законодателя во Вьетнам имеет особое значение

Посол Вьетнама в Китае Фам Тхань Бинь. Фото: ВИA



В интервью Вьетнамскому информационному агентству Фам Тхань Бинь отметил, что присутствие китайского лидера также подчеркивает уважение к историческому значению Августовской революции во Вьетнаме, которая открыла эпоху национальной независимости, связанную с социализмом, и внесла большой вклад в мировое движение за национальное освобождение и мир во всем мире.



Он добавил, что это событие дает двум странам возможность оглянуться на 80-летнее противостояние плечом к плечу в борьбе за национальное освобождение и независимость в прошлом, а также на строительство и развитие страны сегодня. В ходе поездки Чжао Лэцзи также выступит сопредседателем первого заседания комитета по сотрудничеству между Национальным собранием (НС) Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) Китая.

Дипломат также подчеркнул, что визит проходит в особо важный момент для вьетнамско–китайских отношений. Это продолжение серии поездок и встреч между ключевыми лидерами двух стран, включая исторические государственные визиты Генерального секретаря компартии Вьетнама То Лама в Китай в августе 2024 года и Генерального секретаря компартии Китая и Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в апреле 2025 года, и совпадает с предстоящими визитами в Китай президента Лыонга Кыонга (2-4 сентября) и премьер–министр Фам Минь Тьиня (31 августа - 1 сентября). Это событие позволяет обеим сторонам проанализировать достижения за 75 лет дипломатических отношений и определить стратегические направления для нового этапа более стабильного, устойчивой и устремленного в будущее сотрудничества.



Кроме того, двусторонние отношения процветают с тех пор, как стороны достигли консенсуса по созданию вьетнамско–китайского сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение. В соответствии с шестью основными направлениями были достигнуты заметные и всесторонние успехи. По словам Фам Тхань Биня, сейчас, в 75–й год установления дипломатических отношений, который также является годом вьетнамско-китайского гуманитарного обмена, отношения достигли нового уровня.



В условиях растущего политического доверия между двумя партиями и двумя странами Вьетнам и Китай расширили механизмы своего сотрудничества, при этом все более существенные и тесные законодательные связи становятся одним из важнейших аспектов двусторонних отношений.



Далее он сказал, что визит Чжао Лэцзи подчеркивает взаимное уважение двух стран и твердую политическую волю к углублению их всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства.



Кроме того, сопредседательство высокопоставленного китайского законодателя на первом заседании комитета по сотрудничеству между Национальным собранием (НС) и ВСНП Китая не только укрепит сотрудничество в законодательной сфере, но и закрепит достижения по дипломатическим каналам партии, государства, правительства, парламента и народа. Это обеспечивает прочную политическую основу для более тесного, стабильного и эффективного сотрудничества во всех аспектах, включая политику и дипломатию, оборону и безопасность, торговлю, инвестиции, науку и технологии, а также обмены между людьми.



В ходе визита вьетнамские лидеры проведут встречи и переговоры с китайским гостем для обсуждения основных направлений дальнейшего укрепления двусторонних связей и стратегического сотрудничества, а также обмена мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.



В рамках двусторонних контактов, особенно первого заседания комитета по сотрудничеству парламентов двух стран, обе стороны рассмотрят меры по эффективному внедрению общих пониманий на высоком уровне, достигнутых между высшими руководителями двух партий и стран; закрепят достижения в области сотрудничества, достигнутые за последнее время; и расширить обмен опытом между специализированными комитетами, парламентскими группами дружбы и местными органами власти в области законотворчества, надзора, борьбы с коррупцией, построения правовых социалистических государств, национального управления и социального менеджмента, чтобы еще больше способствовать сближению экономик двух стран и их стратегий развития.



По словам Фам Тхань Биня, обе стороны также будут искать пути укрепления всесторонних связей, в том числе в области стратегической транспортной инфраструктуры, инноваций, науки и технологий, цифровой экономики и зеленого развития.

Говоря о роли парламентского сотрудничества во всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, посол Фам Тхань Бинь отметил, что в последние годы наблюдается значительный прогресс в отношениях между Национальным собранием Вьетнама и ВСНП Китая, которые стали важной основой двустороннего партнерства.



Парламентское сотрудничество помогло усовершенствовать правовую базу, осуществлять надзор за выполнением двусторонних соглашений и обеспечить выполнение обязательств на высоком уровне по существу и в соответствии с согласованными направлениями, сказал посол.



Сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и ВСНП Китая способствовало укреплению политического доверия и взаимопонимания между двумя партиями и странами, обеспечивая при этом постоянный канал для политического диалога, тем самым укрепляя стратегическое доверие.



Координация между законодательными органами двух стран на многосторонних форумах и разнообразное сотрудничество на различных уровнях также послужили связующим звеном для расширения двусторонних связей и диверсификации обменов между их населенными пунктами и народами.



Законодательные органы Вьетнама и Китая регулярно совершают визиты на высоком уровне, последний из которых - успешный рабочий визит заместителя председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонга в Китай в августе 2025 года. Обе стороны также тесно сотрудничали на многосторонних парламентских форумах, обменивались мнениями по глобальным проблемам и расширяли сотрудничество между специализированными комитетами, парламентскими группами дружбы, местными сообществами и молодыми парламентариями.



Фам Тхань Бинь отметил, что было подписано новое соглашение о сотрудничестве, устанавливающее механизм сотрудничества под сопредседательством глав двух законодательных органов - межпарламентский механизм самого высокого уровня, который Китай имеет с другими странами.



Дипломат подчеркнул, что в условиях растущего предметного сотрудничества, сосредоточенного на законодательстве, надзоре и разработке политики, два законодательных органа тесно сотрудничают над пересмотром правовых рамок для облегчения связей в области торговли, инвестиций, науки, технологий, образования, туризма и межличностных обменов. Это подчеркивает жизненно важную роль парламентского сотрудничества в традиционной дружбе и всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве и партнерстве между Вьетнамом и Китаем.



