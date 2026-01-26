Визит во Вьетнам Председателя Европейского совета имеет особое значение для отношений Вьетнам – ЕС

Посол Вьетнама в Бельгии Нгуен Ван Тхао. Фото: ВИА

По этому случаю Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Королевстве Бельгия, Глава Миссии Вьетнама при Европейском союзе Нгуен Ван Тхао дал интервью корреспонденту ВИА в Брюсселе, в котором рассказал о значении и ожиданиях от данного визита.

По оценке Посла Нгуен Ван Тхао, официальный визит во Вьетнам Председателя Европейского совета Антониу Кошты имеет исключительно важное значение для отношений между Вьетнамом и Европейским союзом. Особую значимость этому визиту придает тот факт, что он осуществляется сразу после успешного проведения XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама.

По словам Посла, данный визит отражает признание и высокую оценку ЕС правильного, независимого и самостоятельного внешнеполитического курса Вьетнама, а также политики многосторонности и диверсификации международных связей. Он одновременно подтверждает растущий авторитет и международный статус Вьетнама, особенно в качестве одного из ключевых партнеров ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Антониу Кошта также является лидером ЕС, проявляющим глубокий интерес к Вьетнаму, что нашло отражение в его телефонном разговоре с Генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом по случаю 50-летия освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.), а также в поздравительном послании, направленном руководству Вьетнама по случаю 80-летия Национального праздника (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.).

По мнению Посла Нгуен Ван Тхао, данный визит носит не только протокольный характер. Гораздо важнее то, что лидеры обеих сторон получат возможность провести углубленный обмен мнениями по конкретным и практическим программам сотрудничества, направленным на вывод отношений Вьетнам – ЕС на новый этап развития, соответствующий потенциалу и потребностям обеих сторон в условиях сложной и многовызовной региональной и мировой обстановки.

Оглядываясь на 35-летний путь с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и ЕС в 1990 году, Посол отметил, что двусторонние отношения достигли значительных и достойных признания успехов в политической, экономической, культурно-социальной сферах, а также в области межчеловеческих обменов. Контакты и визиты на высоком уровне между руководством Вьетнама и ЕС регулярно осуществляются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, формируя прочную политическую основу для всестороннего сотрудничества.

В экономической сфере торгово-инвестиционное сотрудничество между Вьетнамом и ЕС демонстрирует весьма позитивные результаты. В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером ЕС по торговле товарами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также входит в число четырех азиатских стран, подписавших соглашение о свободной торговле с ЕС, наряду с Японией, Республикой Корея и Сингапуром. Примечательно, что среди стран АСЕАН Вьетнам обладает наиболее развитой и всеобъемлющей системой механизмов сотрудничества с ЕС.

Кроме того, Вьетнам и ЕС создали важные рамки сотрудничества в области борьбы с изменением климата, в частности Соглашение о партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP) с участием стран «Группы семи» и ЕС. Европейский союз также является партнером, взявшим на себя твердые обязательства по поддержке Вьетнама в достижении цели углеродной нейтральности к 2050 году, как было заявлено на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Несмотря на достигнутые значительные результаты, по мнению Посла Нгуен Ван Тхао, потенциал сотрудничества между Вьетнамом и ЕС остается весьма значительным, особенно по ключевым направлениям. Прежде всего это торговля и инвестиции, поскольку ЕС представляет собой рынок с совокупным ВВП около 20 трлн долларов США, населением порядка 450 миллионов человек и высоким спросом на товары, в производстве которых Вьетнам обладает конкурентными преимуществами. В то же время инвестиции ЕС во Вьетнам по-прежнему имеют значительный потенциал для расширения, особенно в сферах высоких технологий и инноваций.

Еще одним важным столпом является сотрудничество в области науки, технологий и инноваций. ЕС обладает передовыми позициями как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Расширение сотрудничества в данной сфере не только отвечает потребностям развития Вьетнама, но и способствует эффективной реализации Резолюции №57 Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Посол выразил уверенность, что данный визит, а также планируемые к подписанию соглашения, придадут новый импульс научно-технологическому и инновационному сотрудничеству между двумя сторонами.

Кроме того, сотрудничество в области охраны окружающей среды, обеспечения водной безопасности и сохранения культурного наследия также рассматривается Послом Нгуен Ван Тхао как важные опорные направления. Укрепление культурных обменов и межчеловеческих связей не только способствует формированию устойчивой основы для политических и экономических отношений, но и создает дополнительные стимулы для развития туризма и углубления взаимопонимания между Вьетнамом и ЕС в ближайшее время.