Визиты руководителя НС должны способствовать укреплению парламентского партнерства между Вьетнамом и Сингапуром, Японией

Сильный прогресс в отношениях между Вьетнамом и Сингапуром

Сингапур остается ключевым партнером Вьетнама в регионе. За пять десятилетий с момента установления дипломатических отношений (1973-2024 гг.) и 10 лет стратегического партнерства (2013-2024 гг.) двусторонние отношения активно развивались по всем каналам - партия, правительство, парламент и обмен между людьми.

Стороны регулярно проводят визиты на высшем и высоком уровнях и используют механизмы сотрудничества, в рамках которых было подписано множество соглашений, в том числе Партнерство по цифровой «зеленой» экономике, открывающее путь к укреплению сотрудничества в таких областях, как «зеленое» финансирование, торговля чистой энергией и борьба с изменением климата. Стороны также выразили намерение в надлежащее время поднять отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.



С точки зрения экономики, за первые девять месяцев 2024 года объем торговли между Вьетнамом и Сингапуром достиг 7,6 млрд долларов США, увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сингапур является четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН, с более чем 3800 активными проектами и совокупным инвестиционным капиталом, превышающим 81 млрд долларов США. Он занимает второе место среди 145 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.



Сингапурские предприятия инвестировали почти во все отрасли экономики Вьетнама в 51 провинции и городе, особенно в Хошимине, Ханое, Биньзыонге и Лонгане. Сеть Вьетнамо-сингапурских индустриальных парков (VSIP) символизирует успешное двустороннее экономическое партнерство.



В настоящее время Вьетнам реализует в Сингапуре 153 активных инвестиционных проекта с общим зарегистрированным капиталом более 690 миллионов долларов США, занимая 10-е место среди 80 стран и территорий, принимающих вьетнамские инвестиции. Эти инвестиции сосредоточены в таких секторах, как наука и технологии, оптовая и розничная торговля, информация и коммуникации, недвижимость и производство.



Сотрудничество в области образования, подготовки кадров, обороны и безопасности, а также туризма - основные направления двусторонних отношений. Вьетнамская община в Сингапуре насчитывает около 25 000 человек, состоящих в основном из представителей интеллигенции.



Отношения между НС Вьетнама и парламентом Сингапура в последние годы продолжают позитивно развиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе. На двусторонней основе стороны поддерживают обмен делегациями высокого и всех уровней, а также взаимодействие на различных уровнях, в том числе между специализированными комитетами и парламентариями.



Недавно на 45-й Генеральной ассамблее AIPA в Лаосе председатель НС Чан Тхань Ман встретился со спикером парламента Сингапура Си Киан Пэном. Они обсудили двустороннее сотрудничество по всем каналам и законодательным органам, договорившись укреплять взаимодействие, расширять обмены на высоком и многоуровневом уровне и поддерживать позиции друг друга на региональных и глобальных многосторонних форумах.



Вьетнамско-японские отношения находятся на лучшей стадии



С момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией в 1973 году их отношения стали примером успешного двустороннего сотрудничества Вьетнама с глобальными партнерами. Две страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений и в 2023 году перевели свои отношения во всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.



Япония остается главным экономическим партнером Вьетнама. Япония - крупнейший поставщик ОПР для Вьетнама, второй по величине партнер по трудовым ресурсам, третий по инвестициям, третий по туризму и четвертый по торговле. Двусторонние отношения находятся на самом прочном этапе, характеризующемся высоким политическим доверием, частыми обменами на высоком уровне и глубоким экономическим сотрудничеством.



По состоянию на конец августа Япония запустила 5 417 действующих проектов ПИИ во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом более 79,3 млрд долларов США, занимая третье место после Республики Корея и Сингапура среди 141 страны и территории, инвестирующих во Вьетнам. В сфере торговли общий импортно-экспортный оборот Вьетнама с Японией за первые восемь месяцев 2024 года достиг 30,47 млрд долларов США, увеличившись на 5,07% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Экспорт Вьетнама в Японию составил 16,1 млрд долларов США, увеличившись на 5,6%.



Между вьетнамскими и японскими населенными пунктами было подписано более 110 соглашений о сотрудничестве, способствующих активному обмену в таких областях, как инвестиции, торговля, трудовые отношения и культурный обмен. Среди наиболее значимых партнерств между городами - Хошимин-Осака, Ханой-Токио и Дананг-Йокогама.



Культурные обмены, обмены между людьми и сотрудничество в области человеческих ресурсов между Вьетнамом и Японией становятся все более тесными и эффективными. Вьетнамская община в Японии насчитывает около 600 000 членов во всех 47 провинциях и городах Японии, в основном в Айти, Токио, Осаке, Сайтаме, Чибе и регионе Кюсю.



Сотрудничество между парламентами Вьетнама и Японии неуклонно укрепляется наряду с двусторонним всеобъемлющим стратегическим партнерством. Законодательные органы двух стран регулярно обмениваются визитами на высоком уровне, обмениваются опытом между своими комитетами и поддерживают реализацию двусторонних соглашений.



Углубление связей между законодательными органами Вьетнама, Сингапура и Японии



Парламентское сотрудничество является одним из ключевых каналов партнерства между Вьетнамом и Сингапуром и Японией. На протяжении многих лет НС Вьетнама поддерживает тесное двустороннее и многостороннее сотрудничество с парламентами Сингапура и Японии.



Заместитель председателя Комитета НС по внешним связям Ле Тху Ха сказала, что, по ее мнению, визиты высшего законодателя Вьетнама помогут углубить сотрудничество между законодательными органами путем расширения обменов, сотрудничества на уровне комитетов и партнерства между парламентариями, в том числе молодыми и женщинами-законодателями.



Визиты также будут способствовать повышению роли парламентского альянса дружбы и депутатских групп дружбы в развитии обменов между людьми, делового сотрудничества и партнерства между населенными пунктами, а также содействовать законодательным органам в усилении надзора за выполнением соглашений и договоров, совершенствовании законодательной базы для поддержки социально-экономического развития, поощрении инвестиций и сотрудничества между бизнесом. По словам Ле Тху Ха, визиты также помогут законодательным органам трех стран усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах и в организациях, а также на региональных и международных парламентских форумах.



В частности, ожидается, что соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой советников Японии, которое будет подписано во время визита, повысит эффективность законодательного сотрудничества между двумя органами, облегчит двусторонние инициативы по сотрудничеству, а также совместные усилия на многосторонних форумах.



Ле Тху Ха отметила, что визиты также помогут укрепить связи между Вьетнамом и двумя странами, приносящие ощутимую пользу местному населению и бизнесу трех стран.