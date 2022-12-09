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Визиты премьер-министра открывают новые возможности для сотрудничества с европейскими странами
Вьетнам установил дипломатические отношения с этими странами в 1973 году.
Данные Главного управления таможни Вьетнама показали, что товарооборот между Вьетнамом и Люксембургом вырос на 60% по сравнению с прошлым годом и составил более 181,5 млн. долл. США в 2021 году.
По состоянию на октябрь экспорт Вьетнама в страну превысил 101 млн. долл. США, увеличившись на 50% в годовом исчислении, а импорт составил 50,1 млн. долл. США, увеличившись на 11%. Вьетнам в основном экспортировал в Люксембург одежду и обувь, а также импортировал из страны волокно и химикаты.
Хотя Люксембург - небольшая страна с населением почти 500.000 человек, он является финансовым центром Европы, который является хорошим источником льготных кредитов для развивающихся стран, включая Вьетнам.
В настоящее время Министерство промышленности и торговли (МПТ) работает над объединением бизнес-сообществ, тем более что две страны являются важными логистическими воротами в АСЕАН и ЕС.
В ходе визита премьер-министра министерство проведет церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством содействия торговле и Торговой палатой Люксембурга в создании базы данных о бизнес-сообществах двух стран с целью оптимизации их сильных сторон в области финансов, авиации, туризма и строительства.
По данным Департамента европейско-американского рынка МПТ, среди членов ЕС Нидерланды являются одним из ведущих торговых партнеров Вьетнама, поскольку они являются воротами в ЕС и одним из крупнейших логистических центров в регионе. Ожидается, что Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) откроет новые возможности для сотрудничества между двумя странами.
В последние пять 5 торговля между Вьетнамом и Нидерландами ежегодно увеличивалась примерно на 6,3%.
Нидерланды являются шестым по величине экспортным рынком Вьетнама и крупнейшим среди членов ЕС, объем двусторонней торговли за первые 10 месяцев 2022 года превысил 9,22 млрд. долл. США, включая экспорт Вьетнама на сумму более 8,67 млрд. долл. США.
Страна реализует во Вьетнаме 409 инвестиционных проектов на сумму почти 13,7 млрд. долл. США, в основном в сельском хозяйстве, промышленности, а также в сфере производства продуктов питания и напитков.
Между тем, по данным Главного управления таможни Вьетнама, Бельгия является шестым по величине европейским торговым партнером Вьетнама. До того, как разразился COVID-19, двусторонняя торговля росла на 6-10% каждый год.
После падения на 10% в 2020 году темпы роста выросли до 53,8% в 2021 году до 4,29 млрд. долл. США, включая импорт Вьетнама в размере 3,6 млрд. долл. США. В октябре 2022 года Вьетнам экспортировал товаров на 3,44 млрд. долл. США, с ростом на 219,9%.
Эксперты считают, что Вьетнам и Бельгия имеют дополняющую друг друга товарную структуру. Вьетнам является поставщиком в Бельгию обуви, швейных изделий, кофе и водных продуктов. Тем временем Бельгия предоставила Вьетнаму фармацевтические препараты, драгоценные камни, машины и оборудование.
Бельгия имеет высокий спрос на продукты сельского и водного хозяйства, товары традиционных ремесел, которые являются сильными сторонами Вьетнама.
Ожидается, что на основе EVFTA двустороннее инвестиционное и торговое партнерство восстановится и зафиксирует новые шаги вперед, особенно в сфере общих интересов, таких как логистика,
сельскохозяйственная продукция, пищевая промышленность и энергетика.
Таким образом, ожидается, что поездка премьер-министра Тьиня на саммит, посвященный 45-летию отношений АСЕАН-ЕС, и официальные визиты в Люксембург, Нидерланды и Бельгию с 9 по 16 декабря откроют новые возможности для партнерства между Вьетнамом и тремя странами. страны.