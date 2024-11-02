Визиты премьер-министра в три страны Ближнего Востока принесли важные результаты

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Фото: Портал правительства Вьетнама



Он подчеркнул, что эти визиты способствуют укреплению отношений между Вьетнамом и этими тремя странами в частности и регионом Ближнего Востока и Северной Африки в целом. Официальное повышение статуса отношений с ОАЭ до всеобъемлющего партнерства открыло новое пространство для развития двусторонних связей, расширив сеть всеобъемлющего партнерства Вьетнама до 14 стран.



В то же время Вьетнам договорился с Саудовской Аравией и Катаром содействовать скорейшему поднятию отношений на новую высоту в ближайшее время, создавая тем самым импульс для всестороннего развития дружбы и многогранного сотрудничества между Вьетнамом и этими странами, создавая рычаги для укрепления отношений Вьетнама с другими важными партнерами в регионе Ближнего Востока - Северной Африки.



В то же время эти визиты еще раз продемонстрировали стратегическое видение, твердую приверженность и решительные действия Вьетнама в развитии многогранного сотрудничества с ближневосточным регионом. Они расширили двери для вьетнамского экспорта, привлекли высококачественный инвестиционный капитал от ведущих инвестиционных фондов и корпораций мира, расширили сотрудничество в приоритетных для Вьетнама областях, таких как искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, чистая энергия, зеленая трансформация, цифровая трансформация, инновации и развитие индустрии халяль, принеся конкретную и практическую пользу для развития страны в ближайшем будущем.



Говоря об основных итогах визитов, глава МИД отметил, что в ходе поездки по трем странам Ближнего Востока премьер-министр принял участие почти в 60 мероприятиях, включая переговоры и встречи с высшими руководителями, министрами, руководителями крупных корпораций и инвестиционных фондов трех стран. Премьер-министр Тьинь был основным докладчиком на 8-м форуме «Инициатива инвестиция будущих» (FII) в Саудовской Аравии. Он также выступил с программной речью в Дипломатической академии Анвара Гаргаша в ОАЭ, выступил на бизнес-форуме Вьетнам - ОАЭ, посетил церемонию открытия шоу-рума Vinfast в ОАЭ и церемонию открытия офиса FPT в Саудовской Аравии. Во время поездок члены его окружения также провели десятки встреч и рабочих сессий с партнерами, добавил Буй Тхань Шон.



Визиты прошли успешно, все цели были достигнуты, достигнуты важные результаты, способствующие укреплению и расширению дружеских отношений и сотрудничества с тремя странами, подтвердил Буй Тхань Шон. По словам Буй Тхань Шона, визиты в эти три страны имеют большое значение, подтверждая новое мышление и новое стратегическое видение, а также высокую решимость вьетнамских лидеров вывести отношения с тремя ключевыми странами региона Персидского залива на новый этап более сильного и всестороннего развития, более глубокого доверия и больших возможностей.Он подчеркнул, что эти визиты способствуют укреплению отношений между Вьетнамом и этими тремя странами в частности и регионом Ближнего Востока и Северной Африки в целом. Официальное повышение статуса отношений с ОАЭ до всеобъемлющего партнерства открыло новое пространство для развития двусторонних связей, расширив сеть всеобъемлющего партнерства Вьетнама до 14 стран.В то же время Вьетнам договорился с Саудовской Аравией и Катаром содействовать скорейшему поднятию отношений на новую высоту в ближайшее время, создавая тем самым импульс для всестороннего развития дружбы и многогранного сотрудничества между Вьетнамом и этими странами, создавая рычаги для укрепления отношений Вьетнама с другими важными партнерами в регионе Ближнего Востока - Северной Африки.В то же время эти визиты еще раз продемонстрировали стратегическое видение, твердую приверженность и решительные действия Вьетнама в развитии многогранного сотрудничества с ближневосточным регионом. Они расширили двери для вьетнамского экспорта, привлекли высококачественный инвестиционный капитал от ведущих инвестиционных фондов и корпораций мира, расширили сотрудничество в приоритетных для Вьетнама областях, таких как искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, чистая энергия, зеленая трансформация, цифровая трансформация, инновации и развитие индустрии халяль, принеся конкретную и практическую пользу для развития страны в ближайшем будущем.Говоря об основных итогах визитов, глава МИД отметил, что в ходе поездки по трем странам Ближнего Востока премьер-министр принял участие почти в 60 мероприятиях, включая переговоры и встречи с высшими руководителями, министрами, руководителями крупных корпораций и инвестиционных фондов трех стран. Премьер-министр Тьинь был основным докладчиком на 8-м форуме «Инициатива инвестиция будущих» (FII) в Саудовской Аравии. Он также выступил с программной речью в Дипломатической академии Анвара Гаргаша в ОАЭ, выступил на бизнес-форуме Вьетнам - ОАЭ, посетил церемонию открытия шоу-рума Vinfast в ОАЭ и церемонию открытия офиса FPT в Саудовской Аравии. Во время поездок члены его окружения также провели десятки встреч и рабочих сессий с партнерами, добавил Буй Тхань Шон.Визиты прошли успешно, все цели были достигнуты, достигнуты важные результаты, способствующие укреплению и расширению дружеских отношений и сотрудничества с тремя странами, подтвердил Буй Тхань Шон.

По его словам, лидеры этих стран приветствовали вьетнамского премьера со многими особыми исключениями, указывая на то, что они высоко ценят отношения с Вьетнамом в рамках своей политики «Взгляд на Восток» и рассматривают Вьетнам как ключевого партнера в Юго-Восточной Азии.



Лидеры выразили восхищение героической историей Вьетнама и высоко оценили потенциал развития страны, ее достижения, а также растущее положение и роль. Во время встреч с премьер-министром Вьетнама руководители крупнейших инвестиционных фондов и крупных корпораций из трех стран проявили интерес к потенциалу развития Вьетнама и высоко оценили его, подтвердив свое намерение немедленно направить делегации во Вьетнам для изучения инвестиционных и деловых возможностей.



Говоря об основных результатах поездок, Буй Тхань Шон отметил, что было принято несколько важных документов, включая Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и ОАЭ до всеобъемлющего партнерства, Совместное коммюнике между Вьетнамом и Катаром и 33 соглашения о сотрудничестве в различных областях, таких как торговля, инвестиции, финансы, энергетика, инновации, измерение и качество, образование и обучение, спорт и деловое сотрудничество. Эти соглашения закладывают основу для дальнейшего укрепления сотрудничества между Вьетнамом и тремя странами.



Во-вторых, визиты способствуют углублению политического доверия и укреплению позитивных личных отношений между высокопоставленными руководителями Вьетнама и трех стран, а их встречи и контакты подтверждают обязательства по развитию двусторонних отношений на содержательной, эффективной и устойчивой основе.



В-третьих, они обеспечивают значительные прорывы в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве. Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве (CEPA) с ОАЭ стало 17-м соглашением о свободной торговле Вьетнама, нацеленным на достижение в ближайшем будущем объема двусторонней торговли в 20 миллиардов долларов США. С Саудовской Аравией обе стороны договорились о целевом объеме торговли в 10 миллиардов долларов США и о продвижении ближневосточной страны в качестве одного из ведущих инвесторов во Вьетнам. Что касается Катара, то обе страны выразили свою приверженность увеличению объема двусторонней торговли, изучению возможности создания совместной торговой рабочей группы, рассмотрению возможности создания центра демонстрации вьетнамской продукции в Катаре, а также расширению сотрудничества в финансовом секторе.



В-четвертых, поездки Фам Минь Тьиня создают новый импульс и открывают многочисленные возможности для сотрудничества между Вьетнамом и тремя странами в различных секторах, включая новые и перспективные области. Помимо укрепления традиционных областей, таких как безопасность, образование, туризм и обмен между людьми, в качестве прочного фундамента для долгосрочной дружбы и сотрудничества, Вьетнам считает инновации, зеленый переход, цифровую трансформацию и развитие отечественной индустрии халяль ключевыми направлениями для будущего сотрудничества.



В-пятых, в Саудовской Аравии премьер-министр принял участие в 8-м форуме «Инвестиционная инициатива будущего» под названием «Бесконечные горизонты: инвестируя сегодня, формируем завтра», где он рассказал о динамизме Вьетнама и готовности сотрудничать с другими странами в совместных инвестиционных инициативах для устойчивого и процветающего развития. Во время его встреч с премьер-министрами Пакистана и Египта, а также с наследным принцем Иордании, они провели всесторонние обсуждения по укреплению отношений и изучению мер по стимулированию развития в соответствии с потенциалом и устремлениями Вьетнама и этих стран, заявил Буй Тхань Шон.

Далее Буй Тхань Шон отметил, что для реализации этих результатов необходимо активизировать сотрудничество во всех областях, а также поддерживать регулярные и конкретные обмены с назначенными контактными лицами, как было согласовано в ходе визитов.



Он подчеркнул необходимость реализации подписанных соглашений и обязательств, взятых на себя высокопоставленными лидерами, включая CEPA, и разработки конкретных планов действий для обеспечения прогресса и эффективности реализации на самом высоком уровне; а также дальнейшего улучшения инвестиционного и делового климата и содействия сотрудничеству между вьетнамскими предприятиями и предприятиями из трех стран.



Необходимо также уделять внимание развитию обменов между людьми, а также культурной, образовательной и туристической деятельности для укрепления взаимопонимания; созданию наилучших условий для вьетнамцев, живущих, работающих и обучающихся в этих странах, чтобы стабилизировать их жизнь и служить прочным мостом дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и тремя странами, сказал Буй Тхань Шон.



Буй Тхань Шон выразил уверенность, что с твердой решимостью результаты визитов премьер-министра будут эффективно реализованы, способствуя укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром, принося тем самым ощутимую пользу их населению и бизнесу, способствуя миру, стабильности и развитию в регионах и во всем мире, и продвигая Вьетнам в новую эру - эру подъема нации.



