Визиты президента России Владимира Путина во Вьетнам

Президент России Путин прибыл в международный аэропорт Нойбай, начав двухдневный государственный визит во Вьетнам с 19 по 20 июня 2024 года. Фото: ВИA

По приглашению Генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга Президент Российской Федерации Владимир Путин находится с государственным визитом в Социалистической Республике Вьетнам 19 и 20 июня 2024 года. Это пятый визит Путина во Вьетнам, и Вьетнам также является одной из первых стран, которые Путин посетил после вступления в должность президента на пятый срок в начале мая 2024 года.

Ранее Президент Владимир Путин четырежды посещал Вьетнам, включая официальный дружественный визит во Вьетнам (в марте 2001 года), государственный визит (в ноябре 2013 года), один раз он присутствовал на саммите АТЭС 2014 г. в Ханое (ноябрь 2006 г.) и один раз присутствовал на саммите АТЭС 2017 г. в Дананге (ноябрь 2017 г.).



Официальный дружественный визит Президента Владимира Путина во Вьетнам (28 февраля - 2 марта 2001 г.)



По приглашению Президента Чан Дык Лыонга Президент России Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом с 28 февраля по 2 марта 2001 года. Это был первый визит Путина во Вьетнам, историческое событие, имеющее большое значение в отношениях между двумя странами. Этот визит открыл новый хороший период, выведя многоплановое сотрудничество между Вьетнамом и Россией на новый уровень развития.

Первый официальный визит президента Путина во Вьетнам состоялся 28 февраля - 2 марта 2001 года. Фото: AFP

В рамках визита Президент Чан Дык Лыонг от имени Государства Социалистической Республики Вьетнам и Президент Владимир Путин от имени Государства Российской Федерации подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, а также другие документы о двустороннем сотрудничестве, такие как как:



Соглашение о сотрудничестве между Банком внешней торговли Вьетнама и Банком внешней торговли России; меморандум о взаимопонимании между Комитетом по поиску и спасанию Вьетнама и Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации; Соглашение между Министерством науки, технологий и окружающей среды Вьетнама и Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии о сотрудничестве в области взаимного признания результатов сертификации и испытаний; Протокол к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе юга СРВ в рамках Совместного советско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» от 16 июля 1991 года; Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об инвентаризации договорно-правовой базы и действии двусторонних договоров в отношениях между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.

Также в ходе этого визита президент Чан Дык Лыонг вручил Орден Хо Ши Мина Президенту России Путину и Орден дружбы вице-премьеру Виктору Христенко и Министру иностранных дел Игорю Иванову.



Президент Владимир Путин принял участие в 14-й встрече лидеров экономик-участниц АТЭС (АТЭС-14) и совершил официальный визит во Вьетнам (19 и 20 ноября 2006 года).



По приглашению Президента Нгуен Минь Чиета Президент России Владимир Путин 19 и 20 ноября 2006 года совершил официальный визит во Вьетнам. Визит во Вьетнам является поводом подтвердить, что отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией все больше укрепляются и развиваются.



В ходе визита Президент России Путин провел переговоры с президентом Нгуен Минь Чиетом, встречи с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нонг Дык Манем, премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.



В ходе встреч и переговоров обе стороны договорились содействовать всестороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Россией на основе продвижения сильных сторон и возможностей каждой страны, особое внимание уделяется развитию сотрудничества в экономической и торговой сфере, на принципах равенства и взаимной выгоды, постоянного повышения качества и результативности сотрудничества на благо народов каждой страны.



Российский лидер поздравил Вьетнам с успешным завершением его председательства в АТЭС и успешным проведением 14-й встречи лидеров экономик-участниц АТЭС в Ханое.

Президент России отдает дань памяти президенту Хо Ши Мину в его мавзолее в Ханое. Фото: AFP

После переговоров между Президентом Нгуен Минь Чиеном и Президентом В. В. Путиным лидеры двух стран подписали и засвидетельствовали подписание документов о сотрудничестве между двумя странами, в том числе: Совместное заявление Президента Социалистической Республики Вьетнам и Президента Российской Федерации о продолжении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти, подписанное Президентом Нгуен Минь Чиетом и Президентом В.Путиным; соглашение о стратегическом сотрудничестве между Вьетнамской национальной нефтегазовой корпорацией и ОАО «Газпром»; Соглашение о сотрудничестве в области банковского надзора между Государственным банком Вьетнама и Центральным банком Российской Федерации; Рамочное соглашение о сотрудничестве между Внешнеторговым банком Вьетнама и Сберегательным банком Российской Федерации; Программа совместных действий на период 2007-2008 годов по реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Социалистической Республики Вьетнам и Правительством Российской Федерации.

По этому случаю Президент В.Путин вручил президенту Нгуен Минь Чиету документы о деятельности президента Хо Ши Мина в России в 1924-1925, 1936-1937 годах. Президент Нгуен Минь Чиет и Президент В.Путин наградили Орденами дружбы Государства Социалистической Республики Вьетнам и Государства Российской Федерации 10 специалистов в области нефти и газа из Вьетнама и России.



Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом (11 декабря 2013 г.)



По приглашению Президента Чыонг Тан Шанга Президент Российской Федерации Владимир Путин и высокопоставленная делегация Государства Российская Федерация посетили Вьетнам с государственным визитом 11 декабря 2013 года. Это был третий и первый государственный визит Путина во Вьетнам.



В ходе визита Президент Путин провел переговоры с президентом Чыонг Тан Шангом, встретился с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром Нгуен Тан Зунгом. В ходе встреч лидеры двух стран высоко оценили вывод двусторонних отношений к всеобъемлющему стратегическому партнерству (2012 год); проинформировали друг друга о политической, экономической, социальной и внешнеполитической ситуации в каждой стране; обменялись мнениями по двусторонним, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент России посещает Вьетнам с государственным визитом в 2013 году по приглашению президента Чыонг Тан Шанга. Фото: AFP

В ходе этого визита, в дополнение к Совместной декларации о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией, обе стороны также подписали более 20 соглашений, письменных договоренностей, меморандумов о взаимопонимании, в том числе:



межправительственное соглашение об обучении вьетнамских граждан в Российской Федерации, межправительственное соглашение о передаче лиц, приговоренных к тюремному заключению, многие министерские соглашения, отраслевые и другие экономические контракты…



Кроме того, в ходе визита Президент Владимир Путин посетил фотовыставку, посвященную стратегическому партнерству между Вьетнамом и Россией, и принял участие в церемонии открытия Дней культуры России во Вьетнаме.



Участие Президента Владимира Путина в саммите АТЭС-2017 в Дананге (10 ноября 2017 г.)



10 ноября 2017 года Президент России Владимир Путин прибыл в Дананг, чтобы принять участие в саммите АТЭС-2017 и других мероприятиях в рамках «Деловой недели АТЭС-2017». В рамках Недели высокого уровня АТЭС-2017 Президент Чан Дай Куанг встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во второй половине дня 10 ноября 2017 в городе Дананг.



На встрече Президент Чан Дай Куанг поблагодарил Президента Владимира Путина за участие в Неделе высокого уровня АТЭС в городе Дананг, что внесло значительный вклад в успех мероприятия... Президент Владимир Путин высоко оценил активную роль Вьетнама в качестве принимающей стороны АТЭС, подтвердив, что Вьетнам всегда был одним из внешнеполитических приоритетов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе…



По итогам встречи стороны опубликовали Совместное заявление о сотрудничестве в области международной информационной безопасности.

Президент Путин прибыл в центральный город Дананг 10 ноября 2017 года для участия в саммите АТЭС и связанных с ним мероприятиях. Фото: baochinhphu.vn