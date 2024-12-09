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Визиты председателя НС способствуют укреплению связей Вьетнама с Сингапуром и Японией
После более чем 50 лет дипломатических отношений (1973-2024 гг.) и более 10 лет стратегического партнерства (2013-2024 гг.) отношения между Вьетнамом и Сингапуром продолжают развиваться, отмечая важные вехи в различных областях. В частности, укрепилось политическое доверие, а экономическое и торговое сотрудничество остается ключевым столпом двусторонних отношений. Сингапур остается вторым по величине инвестором во Вьетнаме, реализуя более 3800 проектов на сумму свыше 81 миллиарда долларов США. Сеть из 18 вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIPs) в 13 городах и провинциях Вьетнама является символом успешного экономического сотрудничества между двумя странами.
В ходе встреч председатель НС Чан Тхань Ман и высокопоставленные руководители Сингапура подтвердили свою решимость и дальше продвигать это важнейшее направление сотрудничества. Это будет достигнуто за счет расширения обмена информацией и опытом в решении новых социально-экономических задач, а также увеличения инвестиций на основе использования сильных сторон каждой страны. Цель заключается в создании прорывов в таких развивающихся областях, как зеленая логистика, центры обработки данных, полупроводники, чистая энергия, углеродное кредитование, продовольственная безопасность и зелены финансы. Для укрепления сотрудничества по существу между двумя законодательными органами Чан Тхань Ман и спикер парламента Сингапура Сеа Киан Пэн согласились с необходимостью продолжать эффективно следовать соглашению о сотрудничестве между двумя парламентами, способствуя дальнейшему развитию вьетнамско-сингапурского стратегического партнерства и выведению его на новый уровень. Они также договорились о расширении обмена информацией и опытом в каждой стране в области совершенствования институтов, политики и правовых систем.
Подчеркивая важность визита в преддверии предстоящих реформ во Вьетнаме, доцент Ву Минь Хыонг, преподаватель Сингапурской школы государственной политики имени Ли Куан Ю, назвал его практическим каналом для обеих сторон по обмену опытом в создании правовых систем и политики в более научной, краткой, простой и понятной манере.
По его словам, предстоящая реформа по упорядочению административного аппарата Вьетнама должна начинаться с юридических вопросов. Этот визит дает возможность перенять ценный юридический опыт, заложив основу для создания элитного аппарата государственной службы, начиная с высших чиновников и заканчивая молодыми поколениями, что позволит им стать авангардом перемен в новую эпоху.
Между тем, доцент Юджин Тан, старший преподаватель Сингапурского университета управления, подтвердил, что визит демонстрирует тесные отношения между Вьетнамом и Сингапуром, помогая законодательным органам этих стран глубже понять правовые системы друг друга, открывая путь к новым возможностям сотрудничества.
Встретившись с руководителями крупнейших сингапурских корпораций и предприятий, Чан Тхань Ман дал четкую установку: Вьетнам готов устранить трудности и препятствия, предлагая всю возможную поддержку отечественным предприятиям и иностранным инвесторам. В законодательной работе НС Вьетнама провело множество реформ, направленных на улучшение институциональных рамок, создавая для них более благоприятные условия.
Посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг отметил, что крупные сингапурские корпорации и предприятия с оптимизмом смотрят на потенциал Вьетнама, надеясь, что страна вскоре решит проблемы, связанные с механизмами, что облегчит им дальнейшее инвестирование в страну, а НС Вьетнама поможет им преодолеть эти препятствия. Визит не только подчеркнул важность законодательного сотрудничества как ключевого канала вьетнамско-сингапурского стратегического партнерства, но и подтвердил политическую волю поднять двусторонние связи на новый уровень.
Подтверждение приверженности Вьетнама всеобъемлющему стратегическому партнерству с Японией
С момента установления дипломатических отношений в 1973 году отношения двух стран развивались активно, всесторонне и содержательно во многих сферах. Недавняя официальная поездка в Японию председателя НС Чан Тхань Мана, его супруги и делегации высокого уровня вьетнамского парламента подтвердила, что Вьетнам придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.
Во время своего пребывания в стране Чан Тхань Ман встретился с императором Нарухито и императрицей Масако, премьер-министром Сигэру Исибой, провел переговоры с председателем Палаты советников Японии Сэкигути Масакадзу и спикером Палаты представителей Японии Нукага Фукусиро. В искренней и открытой атмосфере стороны выразили свое удовлетворение выдающимися и практическими результатами в двусторонних отношениях в области экономики, торговли, труда, подготовки человеческих ресурсов, культурного обмена, обмена между людьми и местными связями.
Они договорились расширять обмены между парламентариями, особенно молодыми и женщинами, и способствовать повышению ключевой роли парламентского альянса дружбы в развитии связей между людьми, делового сотрудничества и партнерства между населенными пунктами. Они также обязались обмениваться опытом между специализированными комитетами и создавать благоприятную законодательную базу для поддержки предприятий в расширении их сотрудничества и инвестиций в каждой стране.
Важной вехой визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой советников Японии, заложившее основу для того, чтобы в ближайшие годы партнерство двух законодательных органов вышло на новый уровень.
Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу подчеркнул практические и эффективные результаты визита, отметив, что японские лидеры высоко оценили визит Чан Тхань Мана, в ходе которого состоялись продолжительные обсуждения на различных встречах.
Подчеркнув, что соглашение между двумя законодательными органами является первым соглашением, которое Палата советников Японии подписала с иностранным парламентом, он сказал, что оно предусматривает прямое сотрудничество и дискуссии между специализированными подразделениями двух ведомств, что должно способствовать институциональным реформам Вьетнама - одному из стратегических прорывов страны, направленных на стимулирование социально-экономического развития в новую эпоху - эпоху подъема нации.
Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Ву Хай Ха считает, что данная сделка внесет дальнейший вклад в развитие вьетнамско-японского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Япония остается крупнейшим поставщиком ОПР для Вьетнама, вторым по величине партнером по трудовому сотрудничеству, третьим по величине инвестором и четвертым по величине торговым партнером. Председатель НС Чан Тхань Ман призвал Японию, используя имеющийся потенциал и преимущества, активизировать реализацию ОПР нового поколения с благоприятными условиями, упрощенными процедурами и гибкостью, особенно для проектов развития инфраструктуры во Вьетнаме. Он также подтвердил, что Вьетнам прилагает усилия по улучшению законодательной базы и инвестиционного климата для привлечения стабильных и долгосрочных иностранных инвестиций, в том числе от японских предприятий.
Между тем, член Палаты представителей Японии Сорамото Сейки отметил потенциал развития Вьетнама, предсказав быстрый и бурный рост в нескольких отраслях в ближайшем будущем. Визит Чан Тхань Мана, по его словам, является своевременным для того, чтобы закрепить этот импульс и продвинуть общие цели.
Итоги официальных визитов председателя НС в Сингапур и Японию стали важной вехой в расширении парламентского сотрудничества и укреплении стратегических партнерских отношений Вьетнама с обеими странами. Эти визиты укрепили приверженность Вьетнама углублению всеобъемлющего, практического и устойчивого сотрудничества с Сингапуром и Японией во всех областях.