НОВОСТИ
Визиты на высшем уровне способствуют развитию сотрудничества в отношениях между Вьетнамом и Китаем
Она подчеркнула, что традиционная дружба Вьетнама и Китая выражена в известной фразе: «Вьетнам и Китай – отношения глубокие: и товарищи, и братья». Кроме того, Коммунистическая партия Вьетнама и Коммунистическая партия Китая поддерживают тесные связи, основанные на дружбе между президентом Хо Ши Мином и председателем Мао Цзэдуном.
По мнению исследовательницы, географическая близость, а также стабильное и здоровое развитие двусторонних отношений создают важную основу для роста и развития экономики двух стран.
Китай уже более 15 лет является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама, а Вьетнам, в свою очередь, остаётся крупнейшим торговым партнёром Китая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). За последние 5 лет АСЕАН стала ведущим торговым партнёром Китая. Обе стороны поощряют практическое сотрудничество компаний в таких областях, как сельское хозяйство, инфраструктура, производство, наука и технологии.
Лыу Ань также отметила, что отношения между Вьетнамом и Китаем развиваются не только в духе концепции «четырёх добрых» (хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие партнёры), но и вышли на новый уровень «шести больших»: более высокий уровень политического доверия, более реальное сотрудничество в сфере безопасности, более практическое взаимодействие, более прочная народная база, более тесная многосторонняя координация и более эффективное управление и разрешение разногласий.
Достичь этого удалось благодаря регулярным обменам и визитам руководителей двух стран, что создаёт основу для продвижения двустороннего сотрудничества. «В последние годы лидеры двух партий и государств постоянно совершают взаимные визиты, что играет активную роль в развитии всестороннего сотрудничества. Эти визиты не только укрепляют политическое доверие, но и задают стратегическое направление для экономического сотрудничества, науки и техники, образования, инфраструктуры…», — подчеркнула исследователь.
В качестве примера она привела визит Генерального секретаря То Лама в Китай в августе 2024 года, в ходе которого стороны договорились о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнёрства и продвижении строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение. Такое взаимодействие на высшем уровне помогает двум странам сохранять устойчивость и предсказуемость сотрудничества, несмотря на сложную международную обстановку, и закладывает прочную основу для долгосрочного развития двусторонних отношений.
По словам Лыу Ань, за 80 лет Вьетнам добился огромных успехов, особенно в сфере экономических реформ и внешней открытости. Коммунистическая партия Вьетнама играет ключевую роль в определении политики и институциональных реформ, обеспечивая процесс развития страны. В предстоящий период Вьетнаму необходимо сохранить динамику роста, одновременно решая вызовы на пути к устойчивому и качественному развитию. В этом процессе вьетнамско-китайские отношения, под воздействием контактов на высоком уровне и двустороннего сотрудничества, будут и далее открывать широкие перспективы. Взаимодействие двух стран продолжит углубляться во всех сферах в ближайшие годы.