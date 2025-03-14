НОВОСТИ
Визиты генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Индонезию и Сингапур способствуют повышению авторитета Вьетнама в АСЕАН
Эти шаги наглядно демонстрируют внешнюю политику Вьетнама, направленную на активную и инициативную интеграцию в международное сообщество, и подчеркивают важность развития его отношений со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Что касается государственного визита То Лама в Индонезию и его официального визита в Секретариат АСЕАН, региональные и международные СМИ оценили огромный потенциал сотрудничества между двумя странами в таких развивающихся областях, как «зеленая» экономика, циркулярная экономика, возобновляемые источники энергии и полупроводниковые технологии. Они также отметили стремление двух стран изучить возможности сотрудничества в других важных областях, таких как оборона, безопасность и морские дела, а также содействовать обмену людьми, особенно между молодыми поколениями, и развивать туристическое сотрудничество.
Бени Сукадис, старший научный сотрудник Индонезийского института оборонных и стратегических исследований (LESPERSSI), отметил, что визиты То Лама в Индонезию и Секретариат АСЕАН были широко признаны как знаковый дипломатический успех между Вьетнамом и Индонезией и служат доказательством прочных двусторонних отношений и солидарности в регионе АСЕАН.
По словам ученого, этот визит укрепил позиции Вьетнама в региональном сотрудничестве в области безопасности, поскольку две страны подтвердили свои обязательства по обеспечению стабильности на море, борьбе с терроризмом и оборонному сотрудничеству.
Развивая более тесные связи с Вьетнамом, Индонезия не только расширяет экономические возможности, но и усиливает свое стратегическое влияние в региональной дипломатии, обеспечивая устойчивое будущее и более глубокое сотрудничество, сказал Бени Сукадис.
Некоторые региональные и международные новостные ленты высоко оценили своевременность обновления партнерства, поскольку две страны имеют много общих черт, а также проблем, и могут действовать совместно во многих областях.
Доцент, доктор Динна Прапто Рахарджа, старший советник по вопросам политики Института исследований и обучения «Синергетическая политика», подтвердил, что благодаря всеобъемлющему стратегическому партнерству две страны смогут вдохновить друг друга на полное использование возможностей в области науки и технологий.
Она отметила, что сотрудничество с Вьетнамом может принести пользу Индонезии. Такое повышение уровня отношений может помочь обеим сторонам более тесно сотрудничать с другими странами-членами АСЕАН для обеспечения региональной стабильности, а также укрепить связи в области безопасности и обороны.
Китайские СМИ, такие как Sohu, Sina и Baidu Baijiahao, отметили позицию Индонезии как крупнейшей экономики АСЕАН и потенциал Вьетнама использовать взаимодействие на высоком уровне для расширения сотрудничества в рамках экономического коридора Меконг-АСЕАН и, особенно, для поиска прорывов в цифровой экономике и управлении рыболовством. Они также отметили возможности объединения ресурсов никелевой руды Индонезии с возможностями Вьетнама по производству аккумуляторов для содействия более глубокой интеграции стран АСЕАН в цепочку производства новых энергетических транспортных средств.
Говоря об официальном визите То Лама в Сингапур, газеты подчеркивали, что подписание многочисленных соглашений о сотрудничестве между двумя странами свидетельствует об укреплении связей между их экономиками. Кроме того, обе страны добились значительных успехов, повысив уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.
Министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам назвал повышение уровня партнерства двух стран важной вехой в двусторонних отношениях, поскольку оно способствует углублению их тесных связей в политике, экономике и обменах между людьми.
Согласно статье, опубликованной Thai PBS World при корпорации Thai Public Broadcasting Service, Вьетнам активно перестраивает свой дипломатический подход, стремясь стать средней державой к 2045 году, и эта цель представляет собой более широкое стремление страны повысить свой международный авторитет за счет стратегических партнерств, экономического роста и дипломатической устойчивости.
Вьетнам проводит значительные реформы, направленные на повышение эффективности и сокращение бюрократических излишеств, и страна также подчеркивает свою роль регионального стабилизатора, учитывая ее способность взаимодействовать с крупными державами при сохранении центральной роли АСЕАН, говорится в статье, добавляя, что Вьетнам также использует свой гибкий и сбалансированный подход для установления новых дружеских отношений и диверсификации своих торговых партнеров.