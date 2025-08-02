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Виза — «мягкий ключ» в гонке за привлечение иностранных туристов
«Ключевой элемент» восстановления туризма
В последние годы визовая политика Вьетнама демонстрирует значительный прогресс. Одной из знаковых вех стало внесение поправок в Закон о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме, вступивших в силу с 15 августа 2023 года. В соответствии с этими изменениями, электронная виза (e-visa) стала действительной сроком до 90 дней, может быть как однократной, так и многократной, и распространяется на граждан всех стран и территорий мира. Это беспрецедентный шаг в истории визовой политики Вьетнама.
Заместитель главы Национального управления по туризму Вьетнама Фам Ван Тхуи отметил: «Визовая политика сегодня — один из важнейших инструментов конкурентной борьбы за туристов, особенно в условиях, когда страны активно стремятся привлечь иностранных гостей в постковидный период».
Электронная виза Вьетнама на сегодняшний день считается одной из самых эффективных, удобных и прозрачных в регионе. Процедура подачи осуществляется полностью онлайн, не требует бумажных документов или собеседования, а быстрое и гибкое оформление значительно улучшает впечатление от въезда в страну, обеспечивая конкурентные преимущества по сравнению с государствами, сохраняющими сложные и затратные визовые процессы.
Наряду с e-visa, на сегодняшний день Вьетнам предоставляет двусторонний безвизовый режим для граждан 15 стран на срок от 14 до 90 дней и односторонний безвизовый режим для 12 развитых стран (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, страны Северной Европы, Япония, Южная Корея и Россия) до 14 марта 2028 года со сроком пребывания до 45 дней.
Недавнее принятие Резолюций №11/NQ-CP от 15 января 2025 года о пилотном безвизовом режиме с определенными условиями для граждан Польши, Чехии и Швейцарии с 1 марта по 31 декабря 2025 года также считается дальновидной инициативой. Это не только шаг к освоению перспективного европейского рынка, но и конкретная мера поддержки туристического стимулирования, позволяющая вьетнамским туроператорам активно организовывать высококачественные туры для иностранных туристов. Ожидается, что эта модель будет распространена и на другие рынки в ближайшем будущем.
Вьетнаму нужно ускориться
Несмотря на значительные достижения, Вьетнаму еще предстоит преодолеть разрыв с рядом стран региона. На данный момент Малайзия предоставляет безвизовый въезд гражданам 166 стран, Индонезия — 169, Сингапур — 158, Филиппины — 157, Таиланд — 93.
Некоторые страны также применяют прогрессивные формы, такие как оформление групповых виз прямо на пограничных пунктах, выдача виз по прибытии, безвизовый въезд для групп MICE (деловой туризм), а также транзитных пассажиров по воздуху и морю. В такой ситуации Вьетнаму необходимо значительно активизировать реформы, чтобы не отстать в глобальной гонке за туристами.
Визовая политика действительно становится эффективной, когда она интегрирована в системную экосистему продвижения и маркетинга. Понимая это, туристическая отрасль Вьетнама активно продвигает национальный туристический бренд с посланием «Вьетнам — Вечное Очарование» и новыми ценностями: экологичный туризм, глубокая культура, уникальная кухня и дружелюбные люди.
Министерство культуры, спорта и туризма предложило создать Офисы по продвижению туризма Вьетнама на ключевых зарубежных рынках. Одновременно запускается цифровая экосистема национального туристического продвижения, включая использование искусственного интеллекта (ИИ), больших данных и глобальные цифровые платформы, такие как Google, Facebook, TikTok, OTA и др.
«Программа стимулирования развития туризма в 2025 году будет сосредоточена на организации комплексной информационной кампании как внутри страны, так и за рубежом, с новым слоганом "Вьетнам — поехал, чтобы влюбиться"», — сообщил Фам Ван Тхуи.
Помимо традиционных рынков, таких как Япония, Южная Корея и Китай, вьетнамский туризм активно осваивает новые перспективные направления: Индию, Ближний Восток и Латинскую Америку, где средний класс стремительно растет, увеличивается спрос на международные поездки и высок уровень потребительских расходов.
Несмотря на обнадеживающий старт, сохраняются ряд проблемных узлов, требующих разрешения: 1/ Увеличение числа стран, включенных в список безвизового въезда или доступных для e-visa; 2/ Снижение стоимости оформления виз и расширение практики групповых виз; 3/ Более тесная интеграция визовой политики с продвижением торговли, инвестиций и образования.
В долгосрочной перспективе необходимо выстроить механизм трехстороннего взаимодействия между государством, бизнесом и дипломатическими учреждениями для разработки проактивной и гибкой визовой политики, позволяющей своевременно реагировать на рыночные изменения и обеспечивать прорывные решения.
Хорошая визовая политика — это та, которую не нужно громко рекламировать, но которая позволяет каждому иностранному туристу почувствовать себя желанным гостем. Именно такой «мягкий ключ» — гибкий и устойчивый — откроет Вьетнаму двери к глубокой и долгосрочной интеграции в глобальную туристическую экосистему в наступающем десятилетии.