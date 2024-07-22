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ВИА чтит память генерального секретаря Нгуен Фу Чонга

В первой половине дня 22 июля в штаб-квартире Национального центра новостей в Ханое правление, коллектив должностных лиц и работников Вьетнамского информационного агентства (ВИА) провели церемонию памяти Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, чтобы выразить уважение и безграничную скорбь.
  Ву Вьет Чанг (первый справа), секретарь парткома и генеральный директор ВИА, и другие официальные лица и сотрудники чтят память генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга 22 июля. Фото: ВИA  
Мемориальная церемония проводится в режиме онлайн в представительствах ВИА по центральному региону (город Дананг), южному региону и в Обществе с ограниченной ответственностью «ITAXA» (город Хошимин).

Нгуен Фу Чонг является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (XI, XII, XIII созывов), председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (XI, XII созывов), председателем Социалистической Республики Вьетнам (XII созыв), членом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама с VII по XIII созыв, членом Политбюро с VIII по XIII созыв, депутатом Национального собрания с XI по XV созыв и главным редактором журнала «Коммунист» с августа 1991 по август 1996 года.

За почти 60 лет работы он внес большой и особенно выдающийся вклад в славное революционное дело партии и нации. На всех рабочих должностях Генеральный секретарь ЦК партии, председатель Национального собрания, Президент Социалистической Республики Вьетнам, всегда уделял особое внимание Вьетнамскому информационному агенству. Именно он нажал кнопку запуска информационной сети Вьетнамского информационного агентства, подключенной к Интернету, в августе 1998 года; наградил ВИА орденом Хо Ши Мина 15 сентября 2010 г.

Товарищи также неоднократно посещали ВИА и давали руководящие заявления; выступали с вдохновляющими глубокими мнениями, чтобы побудить журналистов ВИА - солдат-первопроходцев на культурно-идеологическом фронте партии успешно выполнить задачу по поддержанию официального и бесперебойного потока новостей.

Поколения руководителей и журналистов ВИА очень уважают и благодарят за внимание, руководство, доверие и создание благоприятных условий Генеральным секретарём Нгуен Фу Чонгом, который помогал развиваться ВИА и выполнять свою миссию главного национального мультимедийного агентства.

ВИА/ИЖВ

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