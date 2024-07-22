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ВИА чтит память генерального секретаря Нгуен Фу Чонга
Нгуен Фу Чонг является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (XI, XII, XIII созывов), председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (XI, XII созывов), председателем Социалистической Республики Вьетнам (XII созыв), членом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама с VII по XIII созыв, членом Политбюро с VIII по XIII созыв, депутатом Национального собрания с XI по XV созыв и главным редактором журнала «Коммунист» с августа 1991 по август 1996 года.
За почти 60 лет работы он внес большой и особенно выдающийся вклад в славное революционное дело партии и нации. На всех рабочих должностях Генеральный секретарь ЦК партии, председатель Национального собрания, Президент Социалистической Республики Вьетнам, всегда уделял особое внимание Вьетнамскому информационному агенству. Именно он нажал кнопку запуска информационной сети Вьетнамского информационного агентства, подключенной к Интернету, в августе 1998 года; наградил ВИА орденом Хо Ши Мина 15 сентября 2010 г.
Товарищи также неоднократно посещали ВИА и давали руководящие заявления; выступали с вдохновляющими глубокими мнениями, чтобы побудить журналистов ВИА - солдат-первопроходцев на культурно-идеологическом фронте партии успешно выполнить задачу по поддержанию официального и бесперебойного потока новостей.
Поколения руководителей и журналистов ВИА очень уважают и благодарят за внимание, руководство, доверие и создание благоприятных условий Генеральным секретарём Нгуен Фу Чонгом, который помогал развиваться ВИА и выполнять свою миссию главного национального мультимедийного агентства.