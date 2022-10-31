НОВОСТИ
ВИА укрепляет сотрудничество с кубинским информационным агентством «Пренса Латина»
Выступая на рабочей встрече, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг выразила свою радость в связи приездом президента «Пренса Латина» во Вьетнам, в то же время проинформировала его о некоторых изменениях в деятельности ВИА в соответствии с ориентацией и планом развития, чтобы оно стало ключевым мультимедийным агентством во вьетнамской системе СМИ. Это подтверждено в Постановлении 87/2022/ND-CP, определяющем функции, задачи, полномочия и организационную структуру ВИА, которое недавно было подписано Правительством (26 октября 2022 года).
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг поздравила Луиса Энрике Гонсалеса Акоста с достижениями в сотрудничестве между двумя агентствами за последние 4 десятилетия, а также высоко оценила новые шаги в развитии «Пренса Латина» в последнее время; в то же время она подтвердила, что ВИА и «Пренса Латина» являются двумя партнерами, поддерживающими тесные отношения на основе солидарности и дружбы двух стран, взращенных президентом Хо Ши Мином и кубинским лидером Фиделем Кастро.
В текущий период два агентства продолжают укреплять связи, а также реализовывать новые проекты сотрудничества, что является абсолютно необходимым и соответствует общемировой тенденции развития.
Президент «Пренса Латина» Луис Энрике Гонсалес Акоста поблагодарил ВИА за помощь во всех сферах с момента установления отношений сотрудничества между двумя агентствами, проинформировал о ситуации в «Пренса Латина», подтвердив, что продолжит поддерживать постоянный корпункт ВИА на Кубе во всех аспектах его деятельности в случае необходимости, а также будет улучшать качество испаноязычной версии Вьетнамского иллюстрированного журнала...
Обе стороны подтвердили важность сотрудничества между двумя агентствами; отметив, что сотрудничество продолжает способствовать укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между Вьетнамом и Кубой.
Руководители двух агентства договорились возобновить ежегодный обмен делегациями высокого уровня, начиная с 2023 года, после двухлетнего перерыва из-за эпидемии COVID-19. Генеральный директор ВИА пригласила президента «Пренса Латина» во Вьетнам на празднование 50-летия исторического визита кубинского лидера Фиделя Кастро во Вьетнам (сентябрь 1973 г. - сентябрь 2023 г.).
Обе стороны высоко оценили сотрудничество в развитии и издании Вьетнамского иллюстрированного журнала в Латинской Америке в последнее время; договорились о перезаключении Соглашения о сотрудничестве в этой сфере в 2023 году.
В целях содействия укреплению традиционной дружбы между Вьетнамом и Кубой и в связи с празднованием 50-летия исторического визита кубинского лидера Фиделя Кастро во Вьетнам, руководители двух агентств договорились о координации в организации фотовыставки во Вьетнаме и на Кубе.