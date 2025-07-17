ВИА продолжает утверждаться в роли ведущего многоформатного средства массовой информации

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручает цветы, поздравляя вновь избранный Партийный комитет ВИА на срок 2025–2030 годов. Фото: ВИА

Под лозунгом «Сплочённость – Демократия – Дисциплина – Прорыв – Развитие», съезд стал масштабным политическим мероприятием, демонстрирующим решимость построить чистую, сильную, новаторскую Парторганизацию ВИА, успешно выполняющую миссию национального информационного агентства в новой эпохе.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь присутствовал на съезде и направил цветочную композицию с поздравлениями.



Выступая с руководящей речью, заместитель премьер-министра Май Ван Чинь, представляя Партийную организацию Правительства, поздравил и высоко оценил значимые и заслуженные достижения, которых добилась Парторганизация ВИА в прошедший период. Он подчеркнул, что за 80 лет своего существования, под руководством Коммунистической партии Вьетнама, ВИА внесло весомый вклад в революционную борьбу за независимость, объединение страны, в процесс обновления, строительства и защиты Отечества.



Для того чтобы оправдать доверие Партии и Президента Хо Ши Мина, поколение за поколением сотрудники, партийцы и трудящиеся агентства несли в себе устремление служить делу революционной журналистики. Это — ценное наследие и внутренняя сила, позволяющая ВИА уверенно входить в новую эпоху развития.



С начала нынешнего срока, несмотря на множество трудностей и исторически значимых задач, страна достигла заметных и всесторонних успехов. В этих достижениях ВИА продолжает проявлять свою роль, опираясь на традиции, и вносит важный вклад в общее развитие страны и в реализацию Столетия Вьетнамской революционной журналистики.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с вступительной речью на открытии Съезда. Фото: ВИА



ВИА предоставляет ценную аналитическую, обобщающую и прогностическую информацию, эффективно поддерживая процесс разработки, управления и реализации решений со стороны руководства страны.



Агентство также играет ключевую роль как основное средство массовой информации во внешней пропаганде, усиливая эффективность внешнеинформационной работы; лидирует в цифровой трансформации, применении искусственного интеллекта и интеллектуальных технологий в процессе производства и сбора информации; разрабатывает тематические мультимедийные материалы (новости, фото, видео), создает специализированные инструменты для создания и распространения контента.



ВИА является авангардом в информационно-пропагандистской борьбе, формируя общественное мнение, укрепляя доверие народа к руководству Партии и государства, а также противодействуя ложным заявлениям враждебных сил и отстаивая национальный суверенитет. Работа по строительству Партии становится все более системной, содержательной и устойчивой.



Большое внимание уделяется политико-идеологическому воспитанию, подготовке кадров, улучшению условий жизни сотрудников. Структурная реорганизация, оптимизация аппарата, повышение качества кадров и усиление партийного руководства осуществляются решительно и своевременно, в духе директив ЦК и непосредственно Партийной организации Правительства.



Заместитель премьер-министра особо подчеркнул ключевые направления, задачи и решения на следующий срок, отраженные в проекте политического отчета. В частности, необходимо и далее повышать качество партийного строительства, обеспечивая его чистоту, силу и комплексный характер. Это требует радикального обновления методов руководства Парторганизации, строгого соблюдения принципов партийной жизни, прежде всего демократического централизма, самокритики и критики; поддержания дисциплины и порядка, что является основой для укрепления внутреннего единства и общей воли к действиям всей партийной организации.



Необходимо продолжать укреплять и повышать статус ВИА как национального информационного агентства, стратегического, достоверного канала информации Партии и государства. Каждая новость, фотография или данные агентства должны быть точными, объективными и своевременными, охватывать все сферы жизни страны и мира, отвечать потребностям управления со стороны руководства страны и запросам общественности.



ВИА должно сохранять роль основного канала информации, задающего направление для других СМИ и общества, с высоким уровнем идеологической и политической направленности, не допуская потери контроля над информационной сферой и предотвращая возможные кризисы коммуникации. Агентство должно быть эффективным мостом между Партией, государством и народом.



В то же время важно ускорить цифровую трансформацию и обновить модель работы агентства в направлении «мультиплатформенность – мультимедийность – многоязычность – многогранность – единая цель: служить народу». Следует сосредоточиться на развитии цифровой инфраструктуры, крупных дата-центров, эффективном использовании искусственного интеллекта, полной цифровизации производственных и информационных процессов. Важно построить современную, гибкую и экономически эффективную интегрированную редакцию, способную быстро реагировать на события.



Активно интегрировать различные формы информации, усиливать координацию между подразделениями с целью повышения эффективности и расширения охвата информационной продукции. Обновлять и внедрять инновации в подаче пропагандистских материалов, активно осваивать информационное пространство на платформах социальных сетей, увеличивать доступ общественности к официальной информации, а также разрабатывать конкретную стратегию работы в сфере социальных коммуникаций.

В этом общем успехе Парторганизация ВИА сыграла особенно заметную роль. Агентство постоянно подтверждает своё положение ключевого государственного информационного органа — стратегического, достоверного центра информации Партии и государства, активно продвигая партийную линию, государственную политику и законы в жизнь.ВИА предоставляет ценную аналитическую, обобщающую и прогностическую информацию, эффективно поддерживая процесс разработки, управления и реализации решений со стороны руководства страны.Агентство также играет ключевую роль как основное средство массовой информации во внешней пропаганде, усиливая эффективность внешнеинформационной работы; лидирует в цифровой трансформации, применении искусственного интеллекта и интеллектуальных технологий в процессе производства и сбора информации; разрабатывает тематические мультимедийные материалы (новости, фото, видео), создает специализированные инструменты для создания и распространения контента.ВИА является авангардом в информационно-пропагандистской борьбе, формируя общественное мнение, укрепляя доверие народа к руководству Партии и государства, а также противодействуя ложным заявлениям враждебных сил и отстаивая национальный суверенитет. Работа по строительству Партии становится все более системной, содержательной и устойчивой.Большое внимание уделяется политико-идеологическому воспитанию, подготовке кадров, улучшению условий жизни сотрудников. Структурная реорганизация, оптимизация аппарата, повышение качества кадров и усиление партийного руководства осуществляются решительно и своевременно, в духе директив ЦК и непосредственно Партийной организации Правительства.Заместитель премьер-министра особо подчеркнул ключевые направления, задачи и решения на следующий срок, отраженные в проекте политического отчета. В частности, необходимо и далее повышать качество партийного строительства, обеспечивая его чистоту, силу и комплексный характер. Это требует радикального обновления методов руководства Парторганизации, строгого соблюдения принципов партийной жизни, прежде всего демократического централизма, самокритики и критики; поддержания дисциплины и порядка, что является основой для укрепления внутреннего единства и общей воли к действиям всей партийной организации.Необходимо продолжать укреплять и повышать статус ВИА как национального информационного агентства, стратегического, достоверного канала информации Партии и государства. Каждая новость, фотография или данные агентства должны быть точными, объективными и своевременными, охватывать все сферы жизни страны и мира, отвечать потребностям управления со стороны руководства страны и запросам общественности.ВИА должно сохранять роль основного канала информации, задающего направление для других СМИ и общества, с высоким уровнем идеологической и политической направленности, не допуская потери контроля над информационной сферой и предотвращая возможные кризисы коммуникации. Агентство должно быть эффективным мостом между Партией, государством и народом.В то же время важно ускорить цифровую трансформацию и обновить модель работы агентства в направлении «мультиплатформенность – мультимедийность – многоязычность – многогранность – единая цель: служить народу». Следует сосредоточиться на развитии цифровой инфраструктуры, крупных дата-центров, эффективном использовании искусственного интеллекта, полной цифровизации производственных и информационных процессов. Важно построить современную, гибкую и экономически эффективную интегрированную редакцию, способную быстро реагировать на события.Активно интегрировать различные формы информации, усиливать координацию между подразделениями с целью повышения эффективности и расширения охвата информационной продукции. Обновлять и внедрять инновации в подаче пропагандистских материалов, активно осваивать информационное пространство на платформах социальных сетей, увеличивать доступ общественности к официальной информации, а также разрабатывать конкретную стратегию работы в сфере социальных коммуникаций.



