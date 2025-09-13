НОВОСТИ
ВИА проводит 6-ой съезд патриотического соревнования, посвящённый 80-летию основания
В съезде приняли участие генеральный директор, председатель Совета по соревнованию и наградам ВИА Ву Вьет Чанг, заместители генерального директора Нгуен Туан Хунг, Доан Тхи Тует Ньунг, Нгуен Тхи Шы, руководители подразделений и 265 передовиков, представляющих почти 1900 сотрудников и работников всей отрасли.
Пробуждение воли к решимости, духа непрерывного стремления вперёд
Выступая с речью на открытии Съезда, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подчеркнула: за 80 лет создания и развития ВИА всегда придавало большое значение работе по организации соревнования и награждения в отрасли, рассматривая их как одну из ключевых политических задач. Благодаря этому своевременно отмечаются и поощряются образцовые коллективы и отдельные лица, добившиеся выдающихся результатов в различных сферах деятельности.
«6-ой съезд патриотического соревнования проводится именно в тот период, когда наша отрасль с радостью и воодушевлением отмечает 80-летие со Дня основания (15 сентября 1945г. – 15 сентября 2025г.). Геройские традиции предыдущих поколений, самоотверженная жертва почти 260 погибших журналистов-мучеников являются примерами и историческими уроками для нынешних работников прессы, чтобы они неустанно соревновались, стремились вперёд, создавали качественные прессы, отражающие дыхание жизни и распространяющиеся по всему миру», - с волнением сказала генеральный директор Ву Вьет Чанг.
Благодаря движениям патриотического соревнования, инициированным генеральным директором, дух патриотического соревнования распространился на все подразделения и каждого сотрудника и работника ВИА. Эти движения способствуют пробуждению воли к решимости, духа непрерывного стремления вперёд, чтобы каждый работник информационного агентства вносил свой вклад в общую задачу отрасли, укрепляя ВИА как надёжный стратегический информационный центр Партии и Государства.Информируя Съезд, генеральный директор ВИА сообщила, что по случаю 80-летия со дня основания и развития ВИА удостоено высокой чести в третий раз получить орден Хо Ши Мина. Это является признанием неустанных усилий и самоотверженного вклада поколений журналистов ВИА на протяжении всей истории агентства.
Съезд определил, что в период 2025–2030 годов движение патриотического соревнования ВИА будет сосредоточено на шести направлениях: продолжать добросовестно изучать и следовать идеям, морали и стилю Хо Ши Мина; соревноваться в успешном выполнении возложенных политических задач; ещё более повышать качество, эффективность и конкурентоспособность информационных сообщений, соответствуя требованиям новых условий; продолжать совершенствовать и повышать качество, увеличивать тиражи печатной продукции ВИА; усиливать и расширять внешние связи с зарубежными СМИ и информационными агентствами для выполнения политических задач и повышения авторитета ВИА на международной арене; активнее награждать в исключительном порядке отдельных лиц и коллективы, добившиеся успехов в работе, для стимулирования движения патриотического соревнования.
Отрасль также наметила 6 решений по обновлению работы по организации соревнования и награждения: дух соревнования должен проявляться в отличном выполнении профессиональных задач и ключевых миссий отрасли; необходимо обновить руководство и координацию организации движений патриотического соревнования и работы по награждению, обеспечивая их эффективность и практическую направленность; создавать опорные ядра и широко распространять передовой опыт и образцовые примеры в движениях патриотического соревнования…
Пробуждение духа бурного соревнования
Развивая геройские традиции, за последние пять лет ВИА активно соревновалось, решительно стремясь успешно выполнить политические задачи в рамках своих функций и полномочий.
Особенно движение по установлению достижений в честь 80-летия со Дня основания ВИА, инициированное генеральным директором ВИА, получило горячий отклик и активное участие всего коллектива сотрудников и работников отрасли.
Партийные комитеты разных уровней и подразделения ВИА чётко осознают роль, место и важность работы по организации соревнования и награждения, а также необходимость координации с массовыми организациями в этой работе.
Благодаря движениям патриотического соревнования производительность и качество работы заметно повысились, коэффициент доступа к новостным материалам ВИА ежегодно растёт. Агентство выпустило множество сводных, аналитических и оценочных материалов о ситуации в стране и мире, предоставляя их руководству Партии и Государства и формируя общественное мнение.
Постоянное обновление форм, содержания и руководства информационной работой
Своевременно улавливая тенденции развития современной журналистики, научно-технического прогресса и высоких технологий, особенно в сфере коммуникаций, ВИА постоянно обновляет формы и содержание информации, совершенствует руководство информационной деятельностью, повышает качество информационных материалов, обслуживая читателей внутри страны и за рубежом.
Газеты изменили сроки выхода, увеличили количество страниц и выпусков, ввели новые издания, оперативно освещают актуальные вопросы, вызывающие интерес у читателей, организуют мероприятия и события с целью продвижения и повышения статуса газет и других изданий.
Наряду с печатными версиями, издания активно развивают цифровые платформы - электронные газеты, телевидение и социальные сети, привлекая миллионы подписчиков и взаимодействий каждый месяц.
С целью интенсивного и разнообразного развития видов и продуктов информации в период 2020–2025 годов было создано десятки новых специализированных разделов и тематических информационных проектов. Среди них особенно примечательны: специальная информационная страница о XIII Всевьетнамском партийный съезде; специальная страница о выборах депутатов Национального собрания 15-ого созыва и народных советов всех уровней…
Кроме того, благодаря работе пяти редакций новостей и двух информационных центров, сети из 93 (ныне 64) постоянных представительств внутри страны и за рубежом, а также подразделений печати, издательства и информационной службы ВИА своевременно, полно, в соответствии с установленным курсом и точно освещает важнейшие события во всех сферах - политике, дипломатии, экономике, культуре и обществе, обороне и безопасности; оперативно отражает вопросы, вызывающие интерес общественного мнения Вьетнама внутри страны и за рубежом; выражает позицию Вьетнама по внутренним, региональным и международным вопросам; удовлетворяет потребности страны в информационно-пропагандистской работе как на внутреннем, так и на внешнем направлениях.
За последние пять лет, в среднем, ВИА предоставила более 197 440 новостных статей и 182 820 фотографий через сеть интернет-сервисов информационным агентствам и организациям внутри страны и за рубежом. Из них около 144 800 новостных статей были посвящены политике и обществу; более 54 500 новостных статей были посвящены экономике (экономические новости Вьетнама); около 332 200 новостных статей были посвящены международным новостям (редакция мировых новостей и мировые экономические новости, справочная экономическая информация); около 258 260 новостных статей были посвящены иностранным делам на английском, китайском, французском, русском и испанском языках; более 16 000 фототем транслировались для освещения значимых событий; было проведено 73 фотовыставки и показа; было создано около 11 4560 статических графических изображений и более 3 460 интерактивных графических изображений, включая тысячи графических изображений, переведенных на 5 языков для целей зарубежной информации.
По этому случаю от имени Парткома, руководства и Совета по соревнованию и наградам ВИА генеральный директор, председатель Совета по соревнованию и наградам ВИА Ву Вьет Чанг призвала весь коллектив сотрудников и работников максимально развивать дух патриотического соревнования, сплочённости, коллективной ответственности, активно соревноваться под девизом: «Развивая мощь всей отрасли, ВИА прилагает усилия к обновлению и инновациям, чтобы динамично развиваться в эпоху богатства и могущества страны».
На Съезде патриотического соревнования многие отдельные лица и коллективы, добившиеся выдающихся результатов, были награждены Флагом соревнования Правительства и Почётными грамотами генерального директора ВИА.
Съезд утвердил список делегатов ВИА, которые примут участие в 11-ом Всевьетнамском съезде патриотического соревнования, а также вручил награды победителям онлайн-конкурса по изучению 80-летней традиции ВИА и спортивного турнира, посвящённого 80-летию традиции ВИА.