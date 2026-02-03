Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

ВИА представляет специальный информационный портал о выборах в НС XVI созыва и Народные советы всех уровней

3 февраля, по случаю 96-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама, Вьетнамское информационное агентство (ВИА) официально запустило специальный информационный портал, посвящённый выборам депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, по адресу baucuquochoi.vn.

 

Представители делегаций приняли участие в церемонии официального запуска специализированного информационного портала о выборах депутатов НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов (Фото: ВИА)

В церемонии запуска, состоявшейся в Национальном информационном центре, приняла участие заместитель Председателя НС Нгуен Тхи Тхань, а также представители руководства центральных министерств и ведомств.

Создание специализированного портала направлено на оперативное и всестороннее информирование о ходе подготовки, проведении и итогах выборов, подтверждая роль ВИА как национального информационного агентства и ведущего мультимедийного СМИ, вносящего вклад в успешное проведение выборов в НС XVI созыва и Народные советы всех уровней.

Выступая на церемонии, Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подчеркнула, что выборы депутатов НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на период 2026–2031 годов являются важнейшим политическим событием страны, проходящим сразу после XIV съезда КПВ и представляющим собой конкретизацию Резолюции Съезда в практической деятельности.

Благодаря современному дизайну и высокой степени интерактивности, специализированный портал, как ожидается, станет надёжным источником информации для широкой общественности, а также для отечественных и зарубежных СМИ, заинтересованных в освещении избирательного процесса во Вьетнаме.

Товарищ Ву Вьет Чанг, член Парткома Правительства, секретарь парткома, Генеральный директор ВИА и председатель Объединённого союза журналистов ВИА выступает с речью (Фото: ВИА)

Специализированный портал является информационным ресурсом, обеспечивающим оперативное и всестороннее освещение всех этапов избирательного процесса — до, во время и после выборов; он аккумулирует и распространяет весь спектр информационных продуктов, связанных с этим событием, максимально быстро и в наглядной, живой форме. Благодаря высокоинтерактивному дизайну интерфейса, портал о выборах в НС способен удовлетворить информационные потребности различных групп пользователей.

ВИА выражает надежду и уверенность в том, что данный информационный портал станет надежным и авторитетным источником для общественности, а также для отечественных и зарубежных СМИ в вопросах доступа, изучения и использования информации, — подчеркнула Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг.

Top