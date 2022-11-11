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ВИА открыло специализированный информационный сайт Chinhsachcuocsong.vn
В контексте цифровой трансформации пропаганда руководящих принципов, политик и законов Партии и государства среди публики играет важную роль. На специализированном информационном сайте Chinhsachcuocsong.vn публикуются новые документы и политики, своевременно отражаются важные политические текущие события, реализация руководящих принципов и политики партии и государства во всех местностях, культурные и социальные вопросы, интересующие читателей. Помимо этого, местности всей страны могут представить свой потенциал и достижения на этом сайте. Создание специализированного информационного сайта Chinhsachcuocsong.vn способствует реализации Постановления № 01-NQ/DU парткома ВИА об инновациях и эффективном выполнении задач коммуникации в новой ситуации.
В последнее время в целях донесения позитивной информации до публики и защиты политик партии, укрепления доверия жителей к Партии и государству, ВИА постоянно открывает новые информационные сайты, такие как сайт, посвященный XIII съезду Коммунистической партии Вьетнама, специальный информационный сайт, посвященный выборам депутатов НС 15-го созыва и Народных советов разных уровней на срок полномочий 2021-2026 гг., сайт, посвященный 31-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games 31)… Были открыты такие рубрики, как «Отзывы», «Социально-экономическое восстановление» и др., что демонстрируя ключевую роль информационного агентства в системе национальной коммуникации.