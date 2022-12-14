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ВИА и Yonhap продвигают сотрудничество
На переговорах в Ханое по случаю визита Сонга во Вьетнам 13-16 декабря Чанг поблагодарила чиновника и коллег Yonhap за координацию с ВИА в организации фотовыставки, посвященной 30-летию сотрудничества Вьетнама и Республики Корея, которая открылась утром того же дня и еще одна в Сеуле с 31 марта по 5 мая.
Эта деятельность является свидетельством прекрасного и эффективного сотрудничества между двумя информационными агентствами, сказала она, добавив, что на основе подписанных соглашений ВИА эффективно использовало тексты и фотографии, предоставленные Yonhap, особенно во время крупных мероприятий.
Она также воспользовалась случаем, чтобы выразить признательность лидеру Yonhap как президенту Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (OANA) за поддержку и создание благоприятных условий для эффективного участия ВИА в организации.
Генеральный директор ВИА выразила уверенность, что деятельность в рамках сотрудничества в ближайшее время будет активизирована, подтвердив, что ее агентство приложит усилия для поддержки корреспондентов Yonhap в Ханое.
Приветствуя вклад ВИА в развитие OANA, Сон Ги Хонг сказал, что надеется, что ВИА и Yonhap активизируют обмен и сотрудничество в области мультимедийной информации, а также укрепят координацию в борьбе с фальшивыми новостями.
ВИА и Yonhap установили свои профессиональные отношения сотрудничества в 1994 году, через два года после того, как две страны установили дипломатические отношения.