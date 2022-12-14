Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ВИА и Yonhap продвигают сотрудничество

Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг и председатель и главный исполнительный директор информационного агентства Yonhap Сон Ги Хонг 14 декабря подписали новое соглашение о сотрудничестве
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг (справа) и председатель и главный исполнительный директор Yonhap Сон Ги Хонг обмениваются новым соглашением о сотрудничестве. Фото: ВИА  
Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг и председатель и главный исполнительный директор информационного агентства Yonhap Сон Ги Хонг 14 декабря подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое заменит старое, подписанное в 2017 году.

На переговорах в Ханое по случаю визита Сонга во Вьетнам 13-16 декабря Чанг поблагодарила чиновника и коллег Yonhap за координацию с ВИА в организации фотовыставки, посвященной 30-летию сотрудничества Вьетнама и Республики Корея, которая открылась утром того же дня и еще одна в Сеуле с 31 марта по 5 мая.

Эта деятельность является свидетельством прекрасного и эффективного сотрудничества между двумя информационными агентствами, сказала она, добавив, что на основе подписанных соглашений ВИА эффективно использовало тексты и фотографии, предоставленные Yonhap, особенно во время крупных мероприятий.

Она также воспользовалась случаем, чтобы выразить признательность лидеру Yonhap как президенту Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (OANA) за поддержку и создание благоприятных условий для эффективного участия ВИА в организации.

Генеральный директор ВИА выразила уверенность, что деятельность в рамках сотрудничества в ближайшее время будет активизирована, подтвердив, что ее агентство приложит усилия для поддержки корреспондентов Yonhap в Ханое.

Приветствуя вклад ВИА в развитие OANA, Сон Ги Хонг сказал, что надеется, что ВИА и Yonhap активизируют обмен и сотрудничество в области мультимедийной информации, а также укрепят координацию в борьбе с фальшивыми новостями.

ВИА и Yonhap установили свои профессиональные отношения сотрудничества в 1994 году, через два года после того, как две страны установили дипломатические отношения.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top