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ВИА и Telam подписали соглашение о профессиональном сотрудничестве
По словам генерального директора ВИА Ву Вьет Чанг, в контексте того, что мир сталкивается со многими проблемами, включая проблему фейковых новостей, информационные агентства стоят перед необходимостью преобразования, чтобы быстрее реагировать на изменения информации.
Укрепление сотрудничества информационных агентств является целью соглашения о сотрудничестве между ВИА и Telam. На основе подписанного соглашения оба агентства будут эффективно осуществлять такие виды сотрудничества, как: обмен информацией, уделяя особое внимание мультимедийным информационным продуктам; поддержка журналистов в работе; и обмениваться опытом через мероприятия по профессиональному обмену.
Ву Вьет Чанг также информировала аргентинскую сторону, что ВИА в настоящее время разрабатывает информационные продукты для размещения на всех существующих интернет-платформах, в то же время постепенно применяет искусственный интеллект (ИИ) в производстве информации для сокращения рабочей силы и затрат.
Ву Вьет Чанг выразила уверенность в том, что через информационный мост ВИА и Телам будут способствовать развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Аргентиной во всех областях: политике, дипломатии и бизнесе, экономике, науке, образовании, национальной обороне - безопасности, охране окружающей среды и соединении населенных пунктов. На основе соглашения о сотрудничестве в 2023 году два информационных агентства проведут продвижение информационной кампании к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Со своей стороны, президент Telam Бернада Льоренте сказала, что она всегда впечатлена страной, людьми и экономическими достижениями Вьетнама после двух визитов в прекрасную страну в Юго-Восточной Азии.
Г-жа Б. Льоренте также выразила свое восхищение непреклонным духом и твердой волей вьетнамского народа, прошедшего годы тяжелой борьбы за национальную независимость.
Б. Льоренте подтвердила, что Вьетнам всегда является важным приоритетным партнером Аргентины в азиатском регионе, и как национальное информационное агентство Telam всегда активно распространяет информацию о Вьетнаме среди читателей в регионе.
Выразив свое удовлетворение по поводу подписания двумя информационными агентствами соглашения о профессиональном сотрудничестве, президент Telam Бернада Льоренте подчеркнула, что это соглашение будет и впредь закладывать основу для расширения сотрудничества в сфере прессы, направленного на оптимизацию информации для двух информационных агентств, тем самым способствуя более активному развитию отношений сотрудничества между двумя странами.
Основанное в 1945 году, Telam является крупнейшим информационным агентством в Латинской Америке и занимает второе место в мире по объему испаноязычной журналистики.