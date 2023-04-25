Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ВИА и Telam подписали соглашение о профессиональном сотрудничестве

Как сообщает корреспондент ВИА в Буэнос-Айресе, 24 апреля по случаю официального визита в Аргентину Председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг и Президент Национального информационного агентства Аргентины (Telam) Бернада Льоренте провели переговоры и в итоге подписали соглашение о профессиональном сотрудничестве.
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг (слева) и президент Национального информационного агентства Аргентины (Telam) Бернада Льоренте на церемонии подписания соглашения о профессиональном сотрудничестве. Фото: ВИA  
Выступая на переговорах, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг поздравила с новым развитием отношений сотрудничества между ВИА и Telam и подтвердила, что соглашение о профессиональном сотрудничестве является основой для того, чтобы два агентства официально провели обмен информацией, представили потенциал и сильные стороны каждой страны, укрепляли связи и обмен между народами двух стран, способствуя развитию отношений между Вьетнамом и Аргентиной.

По словам генерального директора ВИА Ву Вьет Чанг, в контексте того, что мир сталкивается со многими проблемами, включая проблему фейковых новостей, информационные агентства стоят перед необходимостью преобразования, чтобы быстрее реагировать на изменения информации.

Укрепление сотрудничества информационных агентств является целью соглашения о сотрудничестве между ВИА и Telam. На основе подписанного соглашения оба агентства будут эффективно осуществлять такие виды сотрудничества, как: обмен информацией, уделяя особое внимание мультимедийным информационным продуктам; поддержка журналистов в работе; и обмениваться опытом через мероприятия по профессиональному обмену.

Ву Вьет Чанг также информировала аргентинскую сторону, что ВИА в настоящее время разрабатывает информационные продукты для размещения на всех существующих интернет-платформах, в то же время постепенно применяет искусственный интеллект (ИИ) в производстве информации для сокращения рабочей силы и затрат.

Ву Вьет Чанг выразила уверенность в том, что через информационный мост ВИА и Телам будут способствовать развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Аргентиной во всех областях: политике, дипломатии и бизнесе, экономике, науке, образовании, национальной обороне - безопасности, охране окружающей среды и соединении населенных пунктов. На основе соглашения о сотрудничестве в 2023 году два информационных агентства проведут продвижение информационной кампании к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Со своей стороны, президент Telam Бернада Льоренте сказала, что она всегда впечатлена страной, людьми и экономическими достижениями Вьетнама после двух визитов в прекрасную страну в Юго-Восточной Азии.

Г-жа Б. Льоренте также выразила свое восхищение непреклонным духом и твердой волей вьетнамского народа, прошедшего годы тяжелой борьбы за национальную независимость.

Б. Льоренте подтвердила, что Вьетнам всегда является важным приоритетным партнером Аргентины в азиатском регионе, и как национальное информационное агентство Telam всегда активно распространяет информацию о Вьетнаме среди читателей в регионе.

Выразив свое удовлетворение по поводу подписания двумя информационными агентствами соглашения о профессиональном сотрудничестве, президент Telam Бернада Льоренте подчеркнула, что это соглашение будет и впредь закладывать основу для расширения сотрудничества в сфере прессы, направленного на оптимизацию информации для двух информационных агентств, тем самым способствуя более активному развитию отношений сотрудничества между двумя странами.

Основанное в 1945 году, Telam является крупнейшим информационным агентством в Латинской Америке и занимает второе место в мире по объему испаноязычной журналистики.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top