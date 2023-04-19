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ВИА и Prensa Latina подписали новое соглашение о сотрудничестве
ВИА и Prensa Latina установили отношения сотрудничества в 1966 году. В том же году ВИА открыло представительство в Гаване, Куба. Это первое представительство ВИА в Латинской Америке, которое является основой для дальнейшего открытия ВИА других представительств в регионе, например, в Аргентине и Мексике. Позже Prensa Latina также открыла представительство в Ханое.
Обе стороны активно поддерживают репортеров-резидентов друг друга в деятельности, при этом ВИА частично покрывает операционные расходы офиса Prensa Latina в Ханое.
В 2018 году, когда кубинская полиграфическая промышленность столкнулась со многими трудностями, ВИА предоставило Prensa Latina промышленный принтер, который помог устранить многие препятствия в печати и публикации и в то же время облегчил печатание ИЖВ – журнала ВИА.
Репортеры и специалисты Prensa Latina активно освещают Вьетнам, в последние годы регулярно участвуют в Национальной премии с сфере внешнего информирования.
Сотрудничество между ВИА и Prensa Latina можно рассматривать как пример успешного международного сотрудничества ВИА как во время войны в прошлом, так и в мирный период развития и международный интеграции сегодня.
Prensa Latina является источником качественной информации для ВИА о Кубе и Латинской Америке, а также эффективным внешним информационным каналом ВИА в этом большом регионе. С другой стороны, ВИА также является ведущим и надежным источником новостей Prensa Latina в Юго-Восточной Азии.