Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ВИА и Prensa Latina подписали новое соглашение о сотрудничестве

В рамках официального визита на Кубу председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, сопровождающий его генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и президент информационного агентства Prensa Latina Луиса Энрике Гонсалеса Акоста провели переговоры и подписали новое соглашения о сотрудничестве в целях укрепления традиционных отношений между двумя агентствами.
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг (справа) и президент Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес Акоста подписали новое соглашение о сотрудничестве. Фото: ВИА
По этому случаю ВИА подарило Prensa Latina ряд специализированного оборудования для информационной работы, чтобы помочь Prensa Latina постепенно удовлетворять потребности развития в эпоху цифровых технологий.

ВИА и Prensa Latina установили отношения сотрудничества в 1966 году. В том же году ВИА открыло представительство в Гаване, Куба. Это первое представительство ВИА в Латинской Америке, которое является основой для дальнейшего открытия ВИА других представительств в регионе, например, в Аргентине и Мексике. Позже Prensa Latina также открыла представительство в Ханое.

Обе стороны активно поддерживают репортеров-резидентов друг друга в деятельности, при этом ВИА частично покрывает операционные расходы офиса Prensa Latina в Ханое.

В 2018 году, когда кубинская полиграфическая промышленность столкнулась со многими трудностями, ВИА предоставило Prensa Latina промышленный принтер, который помог устранить многие препятствия в печати и публикации и в то же время облегчил печатание ИЖВ – журнала ВИА.

Репортеры и специалисты Prensa Latina активно освещают Вьетнам, в последние годы регулярно участвуют в Национальной премии с сфере внешнего информирования.

Сотрудничество между ВИА и Prensa Latina можно рассматривать как пример успешного международного сотрудничества ВИА как во время войны в прошлом, так и в мирный период развития и международный интеграции сегодня.

Prensa Latina является источником качественной информации для ВИА о Кубе и Латинской Америке, а также эффективным внешним информационным каналом ВИА в этом большом регионе. С другой стороны, ВИА также является ведущим и надежным источником новостей Prensa Latina в Юго-Восточной Азии.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам может гордиться своим вкладом в сохранение культурного наследия

Вьетнам может гордиться своим вкладом в сохранение культурного наследия

Оглядываясь назад на последние 20 лет, прошедших с момента принятия Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2003 году, Вьетнам может гордиться своими достижениями и активным вкладом в реализацию этого договора не только на национальном, но и на глобальном уровне, заявила посол Ле Тхи Хонг Ван, глава делегации Вьетнама при ЮНЕСКО.
ПОДРОБНЕЕ

Top