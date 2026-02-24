ВИА и ТАСС укрепляют традиционные отношения, ориентируются на мультимедийное сотрудничество и цифровую трансформацию

Приветствуя делегацию ТАСС, посетившую ВИА в первые дни нового года Бинь Нго, Генеральный директор Ву Вьет Чанг подчеркнула, что согласно вьетнамской культурной традиции первые гости в новом году считаются приносящими удачу. ТАСС является крупным информационным агентством с более чем 120-летней историей, пользующимся высоким авторитетом в международном медиасообществе и имеющим давние тесные связи с ВИА. Данный визит стал конкретизацией результатов встречи руководителей двух агентств в Китае в декабре 2025 года на полях 57-го заседания Исполнительного совета Организации информационных агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA).

Генеральный директор Ву Вьет Чанг отметила традиционный путь сотрудничества между ВИА и ТАСС с момента официального установления отношений в 1958 году. На протяжении десятилетий поколения руководителей, корреспондентов и редакторов двух агентств развивали эффективное и прочное сотрудничество. ВИА неизменно хранит благодарность за поддержку ТАСС в годы войны и в первые годы после воссоединения страны, особенно в подготовке кадров и предоставлении оборудования для выполнения задачи по распространению информации о борьбе против внешней агрессии и восстановлении страны.



Действующее соглашение о сотрудничестве наследует традиции прошлых лет и дополняется новым содержанием, соответствующим современным медиареалиям. Информационные материалы ТАСС эффективно используются ВИА как для распространения новостей, так и в качестве справочных источников. Обмен корреспондентами осуществляется регулярно; собственный корреспондент ВИА в Москве получает внимание и поддержку со стороны коллег ТАСС, что способствует укреплению взаимопонимания и профессиональных связей между двумя агентствами. Стороны также координируют проведение фотовыставок, посвящённых отношениям Вьетнама и России, по случаю визитов руководителей высокого уровня. ВИА продолжает публиковать материалы на русском языке, включая новостные ленты и иллюстрированные издания, продвигая достижения Вьетнама и вьетнамско-российские отношения. По этому случаю Генеральный директор ВИА выразила благодарность журналисту ТАСС Денисовичу Юрию Александровичу за многочисленные позитивные публикации о ситуации во Вьетнаме и успехе XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.



На новом этапе развития Генеральный директор Ву Вьет Чанг предложила расширить сотрудничество по ключевым направлениям: помимо политической информации, активизировать обмен материалами по социально-экономическому развитию, зелёной трансформации, цифровизации, применению и управлению искусственным интеллектом, развитию человеческих ресурсов, сохранению и популяризации традиционных культурных ценностей. Стороны также договорились активнее размещать материалы друг друга на медиаплатформах и в социальных сетях для распространения официальной информации; продвигать сотрудничество в области фото- и видеопродукции; создать механизм координации по выявлению и противодействию недостоверной информации.



Ежегодно каждая сторона направляет по две делегации корреспондентов в страну партнёра, включая одну совместную рабочую группу для подготовки мультимедийных информационных продуктов. Кроме того, агентства продолжат совместно организовывать фотовыставки, публиковать издания по случаю визитов руководителей высокого уровня двух стран и памятных дат в отношениях между Вьетнамом и Российской Федерацией; оказывать поддержку собственным корреспондентам и проводить обучающие мероприятия и профессиональные обмены как в очном, так и в онлайн-формате.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил ВИА за тёплый и внимательный приём делегации. Он отметил, что в российской культуре также существует новогодняя традиция, схожая по значению с вьетнамским обычаем "первого визита", согласно которой встреча в начале года приносит удачу. Он выразил уверенность, что в текущем году руководители двух информационных агентств ещё не раз встретятся и обменяются мнениями. По этому случаю Андрей Кондрашов пригласил Генерального директора Ву Вьет Чанг принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.



Оценивая двусторонние отношения, Генеральный директор Андрей Кондрашов подчеркнул, что тесные связи между ТАСС и ВИА являются наглядным свидетельством традиционных дружественных отношений между Российской Федерацией и Вьетнамом. Поддержав предложения Генерального директора Ву Вьет Чанг, он отметил, что два агентства обладают схожими характеристиками и значительным потенциалом для углублённого сотрудничества — не только в формате обмена делегациями корреспондентов, но и в сфере обмена профессиональным опытом современной журналистики, противодействия фейковым новостям, содействуя повышению качества и достоверности информации в глобальном масштабе.

В завершение встречи Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов подписали Соглашение о профессиональном сотрудничестве, что ознаменовало новый этап в отношениях между двумя информационными агентствами.