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ВИА и Министерство науки и технологий подписали программу коммуникационного сотрудничества на период 2023-2026гг.
По словам генерального директора ВИА Ву Вьет Чанга, подписание новой программы коммуникационного сотрудничества направлено на удовлетворение практических потребностей укрепления политической коммуникации, особенно политики в области науки и технологий. Согласно обсуждению, обе стороны не только оказывают поддержку в сфере информации и пропаганды, но также дополняют и актуализируют знания о научно-технических достижениях. ВИА желает и дальше получать поддержку Министерства науки и технологий в исследовании прикладных научных тем в отрасли связи, в реализации процесса цифровой трансформации, в то время как ВИА активно осуществляет цифровую трансформацию во всех секторах.
Министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат признал и высоко оценил вклад ВИА в пропаганду и предоставление всесторонней информации о деятельности научно-технического сектора на протяжении многих лет. Министр выразил надежду, что ВИА продолжит продвигать роль главного государственного инфорагентства, и далее укрепит коммуникационное сотрудничество в области науки, технологий и инновационной политики, в разработке руководящих принципов и политики Партии в области науки, технологий и инноваций.
На основе программы сотрудничества обе стороны разрабатывают годовой коммуникационный план, соответствующий реальной ситуации. Ежегодно стороны организуют предварительный смотр для оценки результатов сотрудничества, оперативно устранят проблемы, вынесут предложения по повышению качества и эффективности связи в сфере связи, науки, технологий и инноваций.