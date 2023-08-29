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НОВОСТИ

ВИА и Министерство науки и технологий подписали программу коммуникационного сотрудничества на период 2023-2026гг.

Днем 28 августа в здании Национального агентства новостей генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг и министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат подписали программу коммуникационного сотрудничества на период 2023-2026 гг.
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг (слева) и министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат подписали программу коммуникационного сотрудничества на период 2023-2026 годов. Фото: Ван Диеп/ВИА  
Выступая на церемонии подписания, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг заявила: «Наука и технологии играют важную роль в продвижении инноваций. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что наука и технологии являются важнейшим фактором развития современных производственных сил. Как национальное информационное агентство, ВИА всегда сопровождает Министерство науки и технологий в реализации инновационной политики. Информация ВИА ярко отражает усилия научной команды, научные достижения в стране, а также изобретения человечества. В то же время ВИА усиливает справочную информацию о политике развития науки и технологий некоторых стран в контексте того, что институциональное строительство определяется как один из стратегических прорывов. В настоящее время, углубленная информация ВИА в сфере науки и технике представлена в различных формах, опубликована на разных платформах, на разных языках, демонстрируя позицию Вьетнама на научной карте региона и мира.

По словам генерального директора ВИА Ву Вьет Чанга, подписание новой программы коммуникационного сотрудничества направлено на удовлетворение практических потребностей укрепления политической коммуникации, особенно политики в области науки и технологий. Согласно обсуждению, обе стороны не только оказывают поддержку в сфере информации и пропаганды, но также дополняют и актуализируют знания о научно-технических достижениях. ВИА желает и дальше получать поддержку Министерства науки и технологий в исследовании прикладных научных тем в отрасли связи, в реализации процесса цифровой трансформации, в то время как ВИА активно осуществляет цифровую трансформацию во всех секторах.

Министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат признал и высоко оценил вклад ВИА в пропаганду и предоставление всесторонней информации о деятельности научно-технического сектора на протяжении многих лет. Министр выразил надежду, что ВИА продолжит продвигать роль главного государственного инфорагентства, и далее укрепит коммуникационное сотрудничество в области науки, технологий и инновационной политики, в разработке руководящих принципов и политики Партии в области науки, технологий и инноваций.

На основе программы сотрудничества обе стороны разрабатывают годовой коммуникационный план, соответствующий реальной ситуации. Ежегодно стороны организуют предварительный смотр для оценки результатов сотрудничества, оперативно устранят проблемы, вынесут предложения по повышению качества и эффективности связи в сфере связи, науки, технологий и инноваций.

ВИА/ИЖВ

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