ВИА запускает 6-й фотоконкурс «Золотой момент»

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подтвердила: Фотография всегда занимает особое место в журналистской деятельности. Фотография, зафиксировавшая уникальные и аутентичные моменты жизни, всегда вызывает у зрителей больше всего эмоций. Фотожурналистика не только делает информацию более яркой, правдоподобной, но и ценной как отличные журналистские работы.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг выступает с речью на церемонии запуска фотоконкурса "Золотой момент". Фото: Хоанг Куанг Ха

Чтобы запечатлеть «золотые» мгновения, фотограф должен владеть приемами фотографии, а также законами природы и жизни, быть готовым преследовать события даже в опасных условиях. Желая отметить выдающуюся и творческую журналистскую фотоработу и авторов, ВИА - пресс-агентство с давними традициями в области фотожурналистики - инициировало и возглавило организацию фотоконкурса "Золотой момент".

«Желаем и надеемся, что 6-й «Золотой момент» получит большой отклик у журналистов и фотографов, внесет практический вклад в развитие фотожурналистики в текущий период и способствует построению «профессиональной, гуманной и современной» вьетнамской революционной прессы — отметила генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг.

Информируя о правилах конкурса, заместитель генерального директора ВИА Нгуен Туан Хунг сказал: «Золотой момент» организован для неотредактированных журналистических фотографий, которые отражают различные аспекты политической, дипломатической, экономической жизни Вьетнама, показывают уникальный, гуманистический взгляд и ответственность перед страной и сообществом.

На церемонии запуска фотоконкурса "Золотой момент". Фото: Хоанг Куанг Ха

Журналист задает вопрос членам Оргкомитета фотоконкурса. Фото: Хоанг Куанг Ха

По его словам, участниками фотоконкурса могут быть профессиональные и непрофессиональные фотографы, граждане Вьетнама или иностранцы. Члены Оргкомитета и Жюри не участвуют в Конкурсе.

На конкурс допущены фотографии, снятые с 1 января 2022 года по 15 августа 2023 года. Церемония награждения победителей состоятся в сентябре 2023 года.

В призовой структуре будет специальный приз, которому положена премия в размере 30 миллионов донгов (окло 1200 долларов США); два первых приза (один за одиночную фотографию, один за фотоподбор) стоимостью 20 миллионов донгов каждый (около 850 долларов США); 4 вторых приза (2 для одиночных фотографий, 2 для фотоподборов) стоимостью 15 миллионов донгов каждый (около 630 долларов США); 6 третьих призов (3 для одиночных фотографий, 3 для фотоподборов), каждая стоимостью 10 миллионов донгов (420 долларов США). Также вручится ряд поощрительных премий стоимостью 5 миллионов донгов (200 долларов США).

Оргкомитет принимает файлы фотографий только через сайт www.khoanhkhacvang.vn.

По этому случаю ВИА организовала фотовыставку исторических и публицистических кадров - работ 7 журналистов-ветеранов ВИА, авторов, только что награжденных высшей государственной премией им. Хо Ши Мина в области литературы и искусства 2022 года, а также фотовыставку фотографий, сделанных постоянными корреспондентами ВИА в стране и за рубежом. Представленные работы показывают, что публицистические фотографии всегда имеют особую миссию, фиксируя важные моменты в деле национальной обороны, строительства и развития./.

