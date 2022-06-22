ВИА завоевало три высоких премии на национальной Премии для прессы 2021 года

Премию «А» авторам вручили премьер-министр Фам Минь Тьинь и секретарь ЦК партии, начальник Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению Нгуен Чонг Нгиа. Фото: Чан Вьет/ВИА

Вечером 21 июня во Дворце культуры, труда и дружбы Вьетнам - Советский Союз состоялась торжественная церемония вручения 15-ой Национальной премии для прессы 2021 года.

Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил: «При жизни президент Хо Ши Мин, герой национального освобождения, мировая культурная знаменитость, основоположник основы революционной журналистики, однажды сказал: революционная пресса — это фронт битвы революции, работник прессы — революционные солдаты, ручка и бумага — их острое оружие. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 800 агентств печати, более 22.000 членов Ассоциации журналистов. Приняли участие в эту премию тысячи произведений различных жанров, что продемонстрировало очень высокое чувство ответственности сектора перед страной в роли очень важного «информационного моста» между Партией, государством, народом.

Поздравляя 115 авторов и групп авторов – завоевателей премий, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул: «Эта Премия — это выражение благодарности журналистам, внесшим важный вклад в положительные достижения страны в 2021 году — год беспрецедентных трудностей из-за эпидемии. Пресса показала свою огромную силу, создала доверие, способствовала укреплению духа великой солидарности, совместных усилий, консенсуса и поддержки людей и бизнеса политики Партии и государства: «Стратегию вакцинации», «Программу профилактики и борьбы с COVID-19», что вывел Вьетнам одним из немногих стран, лидирующих по уровню вакцинации в мире.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул: Журналист — это профессия, которой можно гордиться и уважать, несмотря на множество его трудностей, испытаний, тяжелого труда, и даже искушений. Многие журналисты до сих пор днем и ночью посвящают себя труду на идеологическом и культурном фронтах, создавая значимые для общества работы. Партия и государство всегда поддерживают, сопровождают и направляют функциональные учреждения для изучения решений по увеличению потенциала прессы в соответствии с руководящими принципами, политикой и законами Партии и государства.

По случаю присуждения 16-й Национальной премии в области прессы и 97-й годовщины Дня революционной прессы от имени партийных и государственных лидеров премьер-министр Фам Минь Тьинь сердечно пожелал всем журналистам и редакторам «всегда учиться, всегда стремиться к прогрессу», как завещал президент Хо Ши Мин, работая с огнем страсти, с духом «чистой души, острого пера, искреннего сердца». Каждое журналистское произведение будет нести миссию распространения веры, воодушевления, поощрения, освещения добрых дел для дальнейшего вклада в революционное дело Партии, во имя могущества и процветания страны, счастья и благополучия народа.

Из 152 работ-финалистов Совет Национальной премии в области прессы 2020 отобрал для награждения 115 лучших работ, в котором 10 премий А, 22 премии В, 48 премиий С, 35 поощрительных премий.

На Национальной премии в области прессы в 2021 году Ассоциация журналистов ВИА завоевала 3 премии (1 А, 1 В и 1 С).



