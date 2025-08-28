НОВОСТИ
ВИА воссоздало 80 славных вех в особом пространстве выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»
Вьетнамское информационное агентство (ВИА) представило стенд под названием «80 гордых вех», где воссозданы ключевые события истории через архивные материалы, фотографии и подлинные артефакты. Экспозиция отражает путь становления национального агентства новостей и его роль как основного источника официальной информации на протяжении восьми десятилетий.
Посетители могут увидеть уникальные материалы: первые сообщения о Декларации независимости (1945), новость о победе при Дьенбьенфу (1954), хронику Хо Ши Минской кампании (1975), а также современные мультимедийные проекты эпохи цифровой трансформации.