НОВОСТИ

ВИА воссоздало 80 славных вех в особом пространстве выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»

28 августа 2025 года в Национальном выставочном центре в Ханое открылась Выставка достижений страны, приуроченная к 80-летию Национального дня 2 сентября. Темой экспозиции стало «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»
  Заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Буи Тхань Шон знакомится с экспозицией ВИА. Фото: Минь Кует/ВИА. 

Вьетнамское информационное агентство (ВИА) представило стенд под названием «80 гордых вех», где воссозданы ключевые события истории через архивные материалы, фотографии и подлинные артефакты. Экспозиция отражает путь становления национального агентства новостей и его роль как основного источника официальной информации на протяжении восьми десятилетий.

Посетители могут увидеть уникальные материалы: первые сообщения о Декларации независимости (1945), новость о победе при Дьенбьенфу (1954), хронику Хо Ши Минской кампании (1975), а также современные мультимедийные проекты эпохи цифровой трансформации.

 Министр, заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон посещает стенд ВИА. Фото: Минь Кует/ВИА.
  Министр науки и технологий Нгуен Ман Хунг и делегаты у стенда ВИА. Фото: Тхань Тунг/ВИА. 
  Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен знакомится с экспозицией ВИА.. Фото: Минь Кует/ВИА.
  Стенд с печатными изданиями ВИА на выставке. Фото: Тат Шон/ИЖВ  
  Экспозиция «80 лет вместе со страной: официальный источник – основной поток информации». Фото: Тат Шон/ИЖВ
Посетители участвуют в мини-играх на стенде ВИА. Фото: Тат Шон/ИЖВ
Особое внимание привлекает символический шар в центре экспозиции — образ информационной экосистемы и стремления агентства выйти на мировой уровень. Современные технологии усиливают впечатление: 15 экранов, десятки видеороликов, фотопроекты и инфографики создают эмоциональный и целостный образ пути ВИА и достижений страны за 80 лет.

Нган Ха, Тат Шон/ИЖВ

