ВИА воссоздало 80 славных вех в особом пространстве выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»

Заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Буи Тхань Шон знакомится с экспозицией ВИА. Фото: Минь Кует/ВИА. Вьетнамское информационное агентство (ВИА) представило стенд под названием «80 гордых вех», где воссозданы ключевые события истории через архивные материалы, фотографии и подлинные артефакты. Экспозиция отражает путь становления национального агентства новостей и его роль как основного источника официальной информации на протяжении восьми десятилетий.

Посетители могут увидеть уникальные материалы: первые сообщения о Декларации независимости (1945), новость о победе при Дьенбьенфу (1954), хронику Хо Ши Минской кампании (1975), а также современные мультимедийные проекты эпохи цифровой трансформации.

Министр, заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон посещает стенд ВИА. Фото: Минь Кует/ВИА.

Министр науки и технологий Нгуен Ман Хунг и делегаты у стенда ВИА. Фото: Тхань Тунг/ВИА.